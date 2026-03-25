Каир многолик и может быть интересен не только пирамидами.
Я предлагаю вам на один день стать египтянином и погулять по тем локациям, которые вызывают интерес именно у жителей Египта. Вы посетите самые значимые для них места и обнаружите там следы разных эпох египетской истории.
Я предлагаю вам на один день стать египтянином и погулять по тем локациям, которые вызывают интерес именно у жителей Египта. Вы посетите самые значимые для них места и обнаружите там следы разных эпох египетской истории.
Описание экскурсии
- Комплекс Гизы. Вы встретитесь с чудом света — древними пирамидами и услышите о них самое любопытное: как их строили, что находится внутри и для чего. Увидите гробницу архитектора-автора пирамид и полюбуетесь статуей Большого сфинкса. Высеченная из монолитной известковой скалы, она впечатлит вас выразительностью и грандиозными размерами.
- Новый Большой Египетский музей. Вы станете одними из первых гостей нового музея, открытия которого мы ждали много лет. Внутри — сокровища Древнего Египта, которые ранее нигде не выставлялись. Огромные статуи древних правителей страны на Ниле, а также атрибуты их земной и загробной жизни перенесут вас на многие тысячелетия назад.
- Улица Аль-Муизз. Вы полюбуетесь великолепием знаменитой улицы, названной в честь первого халифа и одного из основателей Каира. Узнаете её необычную историю и увидите множество старинных медресе и мечетей — самые интересные из них мы посетим.
- Рынок Хан-эль-Халили. Настоящий восточный базар, где разноцветные ткани, блеск золота и серебра, а также аромат пряностей и кофе перенесут вас в арабскую сказку.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- По вашему желанию программа может быть скорректирована.
- Для 2 человек экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером и питьевой водой. Для 3–8 человек экскурсия проводится на микроавтобусе.
- Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан.
Дополнительные расходы
- Билет в Новый Большой Египетский музей — 1430 египетских фунтов ($30).
- Билет в Комплекс Гизы — $15 за чел.
- Старый город — $10 за чел.
- Доплата за микроавтобус (для групп от 3 до 8 человек) — $20 за всю группу.
- По желанию возможно организовать индивидуальное катание на лодке по Нилу — $50.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4248 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 47 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Дата посещения: 24 мар 2026
Хотим поблагодарить нашего гида Саида за то, что все организовал экскурсию от и до с учетом всех пожеланий, было нам и детям очень интересно, не устали, водитель вовремя встретил на
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Саид отличный организатор и экскурсовод. У нас была 8ч пересадка в Каире, и за это время мы успели посетить Новый археологический музей в Гизе и пообедать. Нам очень понравилось, за
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М
Этот день с нами провел Моххамед. Спасибо ему огромное за прекрасное настроение, отличный русский язык, искреннюю любовь к своей стране и ее интереснейшей истории и готовность прислушаться к нашим пожеланиям.
+4
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А
Лучшим решением в путешествии было обратиться к Сайду для организации туров. Так как нас много, программу чуть поменяли под наши предпочтения. В итоге всё успели увидеть (даже чуть больше). Были
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всё понравилось экскурсия пирамиды+ музей отлично. И гид Пётр красавчик. Всем советую
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Хочу от всей души поблагодарить организатора Саида, гида Мохаммеда и водителя Али за наше знакомство с Каиром! Мы заранее договорились о маршруте, покупке электронных билетов в GEM (там только электронные)
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