Увидеть достопримечательности, которые любят посещать жители страны
Каир многолик и может быть интересен не только пирамидами.
Я предлагаю вам на один день стать египтянином и погулять по тем локациям, которые вызывают интерес именно у жителей Египта. Вы посетите самые значимые для них места и обнаружите там следы разных эпох египетской истории.
Я предлагаю вам на один день стать египтянином и погулять по тем локациям, которые вызывают интерес именно у жителей Египта. Вы посетите самые значимые для них места и обнаружите там следы разных эпох египетской истории.
Ближайшие даты:
13
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14
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15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Дворец Мохаммеда Али. Вы погрузитесь в историю Египта прошлого века и посмотрите, как жил египетский принц Мохаммед Али Тевфик. Интерьер дворца совмещает различные стили: европейский модерн и рококо соседствуют с традиционной исламской архитектурой.
- Каирский музей. Около 120 тысяч древних артефактов, найденных при раскопках в Египте, хранятся здесь, в крупнейшем музее Африки. Вы увидите статую первой женщины-фараона Хатшепсут; сокровища из гробницы Тутанхамона; мумии, в том числе животных; древнеегипетские украшения, одежду и посуду.
- Улица Аль-Муиз. Вы полюбуетесь великолепием знаменитой улицы, названной в честь первого халифа и одного из основателей Каира. Узнаете её необычную историю и увидите множество старинных медресе и мечетей — самые интересные из них мы посетим.
- Рынок Хан-эль-Халили. Настоящий восточный базар, где разноцветные ткани, блеск золота и серебра, а также аромат пряностей и кофе перенесут вас в арабскую сказку.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- По вашему желанию программа может быть скорректирована.
- Для 2 человек экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером и питьевой водой. Для 3–8 человек экскурсия проводится на микроавтобусе.
Дополнительные расходы
- Билет в Египетский музей — $10 за человека.
- Билет во дворец Мохаммеда Али — $5 за человека.
- Доплата за микроавтобус (для групп от 3 человек) — €15 за всю группу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 1325 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Сайд, я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.
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