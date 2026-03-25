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учтены все пожелания, всё было супер хорошо.



Начну с организации. Сайд потрясающий знаток своего дела, найдет выход из любой ситуации и организует все на высшем уровне, с лучшими гидами, водителями и тд. Никогда нам не отказывал в наших пожеланиях и помог всё воплотить в жизнь. При этом его знали все: сотрудники музеев, на улицах, охрана и тд. Сайд добрый и отзывчивый человек, которому можно и нужно доверять в Каире. Мы чувствовали себя в безопасности, всегда когда были с командой Сайда и знали, что день пройдет на ура.



Чуть про команду. Хорошие машины, хорошие водители, цена очень хорошая. Соотношение цена - качества идеально!

У нас были две экскурсии, одна с Сайдом, который конечно очень интересно рассказывал обозначая главные моменты. Также подарил нам приятные подарки и воспоминания!



Хочется отдельно отметить гида Мухамеда. Чудесно владеет русским языком, очень добрый приятный человек, образованный, хорошо знает историю. Также провел нас по всем важным и основным местам, показал самое интересное, лучшие площадки для осмотра пирамид. Учел все пожелания, при этом мы всё успели. Очень интересно рассказывал, мы были рады в его сопровождении. Именно после качественной экскурсии, проведенной Мухамедом мы доверились команде Сайда. Нельзя не упомянуть угощения и посидели в кафе, интересные беседы и полезные советы! А еще Мухамед делает отличные фотографии!



Самые основные моменты которые нас порадовали это:

1. Безопасность и заинтересованность. Гид и организатор очень внимательны к своим клиентам и не дадут никому в обиду, защищали от напористых уличных 2. Дружелюбие, чувство юмора. Сразу подружились и нашли общий язык, были на позитиве. Осталось много приятных воспоминаний 3. Качество организации. Сроки, время, движение, проход без очередей! Супер радует 4. Цена - качество. За такую цену это было потрясающе. Совет на будущее - можете брать больше 😉



По нашей просьбе Сайд даже организовал трансфер из отеля в аэропорт с посещением по пути Коптского квартала. Это было очень приятно, и по цене весьма доступно. Успели увидеть еще одно знаковое место Каира!



Обязательно будем рекомендовать Сайда и его команду нашим знакомым, и сами по приезде в Каир, с удовольствием снова свяжемся с ним.

Не сомневайтесь, если едете в Каир, обязательно берите подобные туры (а то мы пытались сами, в итоге застряли на 3 часа в дороге). А Сайд проверенный специалист своего дела с чудесной командой! А главное, он знает город, людей и свой народ!



Спасибо большое! ❤️