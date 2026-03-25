Мои заказы

Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы

Увидеть достопримечательности, которые любят посещать жители страны
Каир многолик и может быть интересен не только пирамидами.

Я предлагаю вам на один день стать египтянином и погулять по тем локациям, которые вызывают интерес именно у жителей Египта. Вы посетите самые значимые для них места и обнаружите там следы разных эпох египетской истории.
5
47 отзывов
Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы
Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы

Описание экскурсии

  • Комплекс Гизы. Вы встретитесь с чудом света — древними пирамидами и услышите о них самое любопытное: как их строили, что находится внутри и для чего. Увидите гробницу архитектора-автора пирамид и полюбуетесь статуей Большого сфинкса. Высеченная из монолитной известковой скалы, она впечатлит вас выразительностью и грандиозными размерами.
  • Новый Большой Египетский музей. Вы станете одними из первых гостей нового музея, открытия которого мы ждали много лет. Внутри — сокровища Древнего Египта, которые ранее нигде не выставлялись. Огромные статуи древних правителей страны на Ниле, а также атрибуты их земной и загробной жизни перенесут вас на многие тысячелетия назад.
  • Улица Аль-Муизз. Вы полюбуетесь великолепием знаменитой улицы, названной в честь первого халифа и одного из основателей Каира. Узнаете её необычную историю и увидите множество старинных медресе и мечетей — самые интересные из них мы посетим.
  • Рынок Хан-эль-Халили. Настоящий восточный базар, где разноцветные ткани, блеск золота и серебра, а также аромат пряностей и кофе перенесут вас в арабскую сказку.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • По вашему желанию программа может быть скорректирована.
  • Для 2 человек экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером и питьевой водой. Для 3–8 человек экскурсия проводится на микроавтобусе.
  • Если вас от 1 до 2 человек, экскурсия проходит на машине Седан.

Дополнительные расходы

  • Билет в Новый Большой Египетский музей — 1430 египетских фунтов ($30).
  • Билет в Комплекс Гизы — $15 за чел.
  • Старый город — $10 за чел.
  • Доплата за микроавтобус (для групп от 3 до 8 человек) — $20 за всю группу.
  • По желанию возможно организовать индивидуальное катание на лодке по Нилу — $50.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сайд
Сайд — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 4248 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Я лицензированный гид-египтолог, закончил факультет туризма. Вместе с командой подготовленных коллег провожу экскурсии по Каиру, Луксору и Александрии с 2015 года.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 47 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
47
4
3
2
1
Ю
Дата посещения: 24 мар 2026
Хотим поблагодарить нашего гида Саида за то, что все организовал экскурсию от и до с учетом всех пожеланий, было нам и детям очень интересно, не устали, водитель вовремя встретил на
читать дальшеуменьшить

отличном новом микроавтобусе с аэропорта, подождал нас в гостинице, пока мы оставили чемоданы, а далее поездка на пирамиды, катание на верблюдах, перерыв на очень вкусный обед с видом на пирамиды, далее музей. Гид все максимально ответил, рассказал, сделал очень красивые фотографии. Все остались довольны! Спасибо! Рекомендую от души!

Хотим поблагодарить нашего гида Саида за то, что все организовал экскурсию от и до с учетом
Вам был полезен этот отзыв?
Маргарита
Саид отличный организатор и экскурсовод. У нас была 8ч пересадка в Каире, и за это время мы успели посетить Новый археологический музей в Гизе и пообедать. Нам очень понравилось, за
читать дальшеуменьшить

короткое время мы увидели, благодаря Саиду, редкие экспонаты в музее, на которые сами бы не обратили внимания, т. к музей большой и сами мы бы устали все смотреть. Мы чувствовали себя в безопасности, по пути Саид рассказывал нам о городе, и мы узнали о Каире много интересной информации.

Саид отличный организатор и экскурсовод. У нас была 8ч пересадка в Каире, и за это время
Саид отличный организатор и экскурсовод. У нас была 8ч пересадка в Каире, и за это время
Саид отличный организатор и экскурсовод. У нас была 8ч пересадка в Каире, и за это время
Вам был полезен этот отзыв?
М
Этот день с нами провел Моххамед. Спасибо ему огромное за прекрасное настроение, отличный русский язык, искреннюю любовь к своей стране и ее интереснейшей истории и готовность прислушаться к нашим пожеланиям.
читать дальшеуменьшить

К тому же, Моххамед - опытный фотограф и искренне готов помочь выбрать лучший ракурс и сделать прекрасные фотографии на память об этом дне!
Экскурсия включает в себя пирамиды Гизы, Новый египетский музей, а так же прогулку по древним улицам Каира. Последнюю часть программы мы исключили, т. к. накануне побывали на отдельной экскурсии по Каиру. При этом, нам как раз хватило времени и сил на Гизу до закрытия музея. Возможно, из-за того, что мы решили пойти внутрь пирамиды Хеопса, что заняло по времени больше часа точно, а главное - забрало очень большой ресурс наших сил. Хочется предупредить путешественников, что на данный момент это достаточно экстримальное приключение, т. к. вторая часть дороги внутри пирамиды проходит в очень тесном и низком тоннеле, с резкозаканчивающемся кислородом, с достаточно сильным подъемом, и главное - непонятно, сколько ещё осталось пути до конечной точки (комнаты с саркофагом), из которой потом необходимо проделать обратный путь. Было бы здорово, если бы по пути в тоннеле была какая-то индикация по оставшемуся расстоянию, (как это часто делается в такого рода достопримечательностях с длинными или тяжелыми переходами), а главное, что в этой комнате вас будет ждать Вентиляционная установка и вы сможете немного прийти в себя перед возвращением. При всем этом - мы не пожалели, что попали туда, но надо рассчитывать силы и время.
Все остальное - вне всяких сомнений, прекрасно организовано - и комфортный трансфер и рассказ Мохаммеда и совершенно необыкновенный и прекрасный Новый музей, на который, честно говоря, имеет смысл выделить целый день, с перерывом на перекус, чтобы Мохаммед смог в полной мере поделиться своими замечательными знаниями 🙏

Этот день с нами провел Моххамед. Спасибо ему огромное за прекрасное настроение, отличный русский язык, искреннюю
Этот день с нами провел Моххамед. Спасибо ему огромное за прекрасное настроение, отличный русский язык, искреннюю
Этот день с нами провел Моххамед. Спасибо ему огромное за прекрасное настроение, отличный русский язык, искреннюю
Этот день с нами провел Моххамед. Спасибо ему огромное за прекрасное настроение, отличный русский язык, искреннюю
Этот день с нами провел Моххамед. Спасибо ему огромное за прекрасное настроение, отличный русский язык, искреннюю
Этот день с нами провел Моххамед. Спасибо ему огромное за прекрасное настроение, отличный русский язык, искреннюю
Этот день с нами провел Моххамед. Спасибо ему огромное за прекрасное настроение, отличный русский язык, искреннюю
Этот день с нами провел Моххамед. Спасибо ему огромное за прекрасное настроение, отличный русский язык, искреннюю+4
Этот день с нами провел Моххамед. Спасибо ему огромное за прекрасное настроение, отличный русский язык, искреннюю
Этот день с нами провел Моххамед. Спасибо ему огромное за прекрасное настроение, отличный русский язык, искреннюю
Этот день с нами провел Моххамед. Спасибо ему огромное за прекрасное настроение, отличный русский язык, искреннюю
Этот день с нами провел Моххамед. Спасибо ему огромное за прекрасное настроение, отличный русский язык, искреннюю
Вам был полезен этот отзыв?
А
Лучшим решением в путешествии было обратиться к Сайду для организации туров. Так как нас много, программу чуть поменяли под наши предпочтения. В итоге всё успели увидеть (даже чуть больше). Были
читать дальшеуменьшить

учтены все пожелания, всё было супер хорошо.

Начну с организации. Сайд потрясающий знаток своего дела, найдет выход из любой ситуации и организует все на высшем уровне, с лучшими гидами, водителями и тд. Никогда нам не отказывал в наших пожеланиях и помог всё воплотить в жизнь. При этом его знали все: сотрудники музеев, на улицах, охрана и тд. Сайд добрый и отзывчивый человек, которому можно и нужно доверять в Каире. Мы чувствовали себя в безопасности, всегда когда были с командой Сайда и знали, что день пройдет на ура.

Чуть про команду. Хорошие машины, хорошие водители, цена очень хорошая. Соотношение цена - качества идеально!
У нас были две экскурсии, одна с Сайдом, который конечно очень интересно рассказывал обозначая главные моменты. Также подарил нам приятные подарки и воспоминания!

Хочется отдельно отметить гида Мухамеда. Чудесно владеет русским языком, очень добрый приятный человек, образованный, хорошо знает историю. Также провел нас по всем важным и основным местам, показал самое интересное, лучшие площадки для осмотра пирамид. Учел все пожелания, при этом мы всё успели. Очень интересно рассказывал, мы были рады в его сопровождении. Именно после качественной экскурсии, проведенной Мухамедом мы доверились команде Сайда. Нельзя не упомянуть угощения и посидели в кафе, интересные беседы и полезные советы! А еще Мухамед делает отличные фотографии!

Самые основные моменты которые нас порадовали это:
1. Безопасность и заинтересованность. Гид и организатор очень внимательны к своим клиентам и не дадут никому в обиду, защищали от напористых уличных 2. Дружелюбие, чувство юмора. Сразу подружились и нашли общий язык, были на позитиве. Осталось много приятных воспоминаний 3. Качество организации. Сроки, время, движение, проход без очередей! Супер радует 4. Цена - качество. За такую цену это было потрясающе. Совет на будущее - можете брать больше 😉

По нашей просьбе Сайд даже организовал трансфер из отеля в аэропорт с посещением по пути Коптского квартала. Это было очень приятно, и по цене весьма доступно. Успели увидеть еще одно знаковое место Каира!

Обязательно будем рекомендовать Сайда и его команду нашим знакомым, и сами по приезде в Каир, с удовольствием снова свяжемся с ним.
Не сомневайтесь, если едете в Каир, обязательно берите подобные туры (а то мы пытались сами, в итоге застряли на 3 часа в дороге). А Сайд проверенный специалист своего дела с чудесной командой! А главное, он знает город, людей и свой народ!

Спасибо большое! ❤️

Лучшим решением в путешествии было обратиться к Сайду для организации туров. Так как нас много, программу
Лучшим решением в путешествии было обратиться к Сайду для организации туров. Так как нас много, программу
Лучшим решением в путешествии было обратиться к Сайду для организации туров. Так как нас много, программу
Лучшим решением в путешествии было обратиться к Сайду для организации туров. Так как нас много, программу
Лучшим решением в путешествии было обратиться к Сайду для организации туров. Так как нас много, программу
Лучшим решением в путешествии было обратиться к Сайду для организации туров. Так как нас много, программу
Лучшим решением в путешествии было обратиться к Сайду для организации туров. Так как нас много, программу
Лучшим решением в путешествии было обратиться к Сайду для организации туров. Так как нас много, программу
Вам был полезен этот отзыв?
Дмитрий
всё понравилось экскурсия пирамиды+ музей отлично. И гид Пётр красавчик. Всем советую
всё понравилось экскурсия пирамиды+ музей отлично. И гид Пётр красавчик. Всем советую
Вам был полезен этот отзыв?
Александра
Хочу от всей души поблагодарить организатора Саида, гида Мохаммеда и водителя Али за наше знакомство с Каиром! Мы заранее договорились о маршруте, покупке электронных билетов в GEM (там только электронные)
читать дальшеуменьшить

месте и времени встречи. Все было четко, вовремя, успели супер интенсив: и старый город и круиз по Нилу и комплекс Гизы и GEM. Обедали с видом на пирамиды и египетским меню. Отдельная благодарность Мохаммеду за интересное погружение в историю Египта, за индивидуальный подход, в котором даже семилетнему ребенку было интересно ходить весь день! А еще за чудесные фото на память! Всем рекомендую данную команду!

Хочу от всей души поблагодарить организатора Саида, гида Мохаммеда и водителя Али за наше знакомство с
Хочу от всей души поблагодарить организатора Саида, гида Мохаммеда и водителя Али за наше знакомство с
Хочу от всей души поблагодарить организатора Саида, гида Мохаммеда и водителя Али за наше знакомство с
Хочу от всей души поблагодарить организатора Саида, гида Мохаммеда и водителя Али за наше знакомство с
Хочу от всей души поблагодарить организатора Саида, гида Мохаммеда и водителя Али за наше знакомство с
Хочу от всей души поблагодарить организатора Саида, гида Мохаммеда и водителя Али за наше знакомство с
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии на «Каир + Большой Египетский музей + комплекс Гизы»

Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
На машине
8 часов
115 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Большой Египетский музей, Саккара и пирамиды Гизы - из Каира
Окунуться в историю Древнего Египта и увидеть ценные артефакты
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $153 за всё до 8 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
На машине
7 часов
47 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Большой Египетский музей, пирамиды Гизы и Сфинкс (из Каира)
Оказаться лицом к лицу с вечностью - от золота Тутанхамона до тайн пирамид Гизы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $136 за всё до 4 чел.
Гранд Каир: Большой Египетский музей и великие пирамиды Гизы
На машине
7 часов
-
35%
23 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Гранд Каир: Большой Египетский музей и великие пирамиды Гизы
Увидеть главное, узнать о самом важном
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $147$226 за всё до 3 чел.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы
На машине
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Большой Египетский музей и пирамиды Гизы
Погрузиться в историю страны через экспонаты музея и величие пирамид Гизы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $220 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире
от $144 за экскурсию