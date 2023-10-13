Каир многолик и может быть интересен не только пирамидами.



Я предлагаю вам на один день стать египтянином и погулять по тем локациям, которые вызывают интерес именно у жителей Египта. Вы посетите самые значимые для них места и обнаружите там следы разных эпох египетской истории.