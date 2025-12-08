Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Познакомимся с местными ремесслениками, которые там производят свои вшеи только из природы. Увидим дома, комнаты с читать дальше куполами в исламским стиле. 2-вас встретит местный гид из жителей эльфаюма, который проводит экскурсию на джип сафари. Сразу по пустыне поедете до заповедника Вади - эльраяна. Здесь рай для любителей фотосессии и для тех, кто хочет отключиться от суеты. Сюда туристы из разных стран мира приезжают на лечебный отдых.



Очень подходящее место для медицинского туризма. 3-посетим музей старых геологических образований. 4-здесь уникальное место для катания на сандбординге по пескам. Организация: 1-Экскурсия стартуется с вашего отеля. Поедем 100 км до оазиса Тунис. Там первая остановка, пьем чай.

Описание экскурсии В Египте очень много оазисов в том и числе, оазис алфаюм. Алфаюм не современный город, древний. Здесь находилась одна из столиц древнего Египта 3800 лет тому назад. Здесь есть много интересных исторических памятников. Даже в алфаюме фараоны среднего царства построили свои пирамиды, знаменитый некрополь эльахун там и находится. Древние египтяне обратили большое внимание на этот город по разным причинам: -Великолепное местонахождение между верхним и нижним Египтом. -Необыкновенная природа здесь:пустыня, оазисы, благоплодная земля, горы, холмы. -Здесь природа сказалась на окружающей среде, сделала нам классные портреты, изображенные по пустыне, пескам, оазисам, поэтому не зря входит оазис эльфаюм в список юнеско. В эльфаюме увидим следы более ранних геологических эпох. Следы денизавров, больших крокодилов. Эльфаюм - это оазис где в древнем Египте Вырашивали розы, лечебные трава, с которых древние египтяне делали духи, эфирные масла. Туда едут путешественники которые ценят душевность, аутентичность и отсутствие толп. те, кто хочет вырваться из суета больших городов. Это экологическая экскурсия. Классный маршрут и одновременно не очень далеко от каира. Почти 80 км. от каира. Эльфаюм - часть большого океана, увидим как киты жители этого оазиса смогли аккимилизировать с соседней средой и как стали млекопитающими. Это необычная разнообразная интересная экскурсия. Познакомимся с другим миром, сделаем много новых приключений. Трудно представить, чтобы оазис в пустыне с волшебным озером, каскадными водопадами и долиной древних китов не вошел в число главных достопримечательностей туристического направления. Но в таком месте, как Египет, с его древними пирамидами и прекрасными пляжами, конкуренция вполне понятна. Расположенный менее чем в двух часах езды к юго-западу от Каира Фаюмский оазис, несомненно, является одним из скрытых сокровищ страны. Этот обширный регион, состоящий из множества озер и каналов, является идеальным местом для проведения выходных или однодневных поездок для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты. «Каир — хаотичный и шумный город. Чем ближе к Фаюму, тем тише и чище», — рассказывает итальянский кинооператор из Каира Федерико Корно. И вдруг вы видите повсюду зеленые пятна». «Люди часто думают о Египте как о песке, пирамидах, жаре или Красном море. Они не представляют себе зеленых ферм, искусства и гончарного дела, отдыха и медитации. «В Фаюме жизнь как бы замедляется и возвращается к естественному ритму». В погоне за водопадами Вади Эль-Райан, охраняемый национальный парк площадью около 700 кв. км, является одной из достопримечательностей Фаюма. Он состоит из верхнего и нижнего искусственного озера, между которыми расположены крупнейшие в Египте водопады. Эти водопады трудно заметить с верхнего плато, так как они несколько меньше других известных водопадов. Но наблюдение за многочисленными водопадами с нижнего плато — лучший способ увидеть их общую красоту и испытать уникальный душ посреди пустыни. . На территории парка расположено множество живописных достопримечательностей: движущиеся дюны, природные серные источники, горы и самый сокровенный секрет — Вади Аль Хитан. Прогулочные киты Вади Аль Хитан, с 2005 года включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, представляет собой музей под открытым небом, в котором можно увидеть загадочную картину эволюции жизни. Скелеты сотен гигантских китов, акул и бесконечных ископаемых заполняют пустынную долину, известную также как «Долина китов», рисуя яркую картину масштабов диковинных обитателей 40 млн. лет назад. С расстояния эти невероятно сохранившиеся кости напоминают извилистые зубы, торчащие из пустыни. В этой же долине находится познавательный Музей ископаемых и изменения климата, который имитирует природное окружение и вполне мог бы сойти за жилище из фильма «Звездные войны». Центральное место в однокомнатном музее занимает доисторический базилозавр. Эта феноменальная окаменелость длиной 60 футов, считающаяся самой большой нетронутой окаменелостью древнего кита, является одной из нескольких окаменелостей вымерших китов Archaeoceti, которые можно найти в этом районе. Базилозавр обладал двумя крошечными задними конечностями, которые, как считается, были бесполезны для передвижения и выступали из его боков, что является эволюционным свидетельством перехода китов с суши на морскую поверхность. Волшебное озеро Волшебное озеро получило такое название благодаря своим завораживающим водам, которые меняют цвет в зависимости от времени суток и количества солнечного света. Добираться до его берегов не менее увлекательно, чем купаться в его волшебных водах, поскольку для этого необходимо проехать по дюнам пустыни на полноприводном автомобиле. Смотреть на озеро с вершины дюн — зрелище сюрреалистическое: спокойная вода служит кристально чистым зеркалом, отражающим небо. Дюны также достаточно велики и круты, чтобы спуститься по ним на сэндборде. Многие туристы останавливаются здесь на ночь, чтобы увидеть великолепное небесное представление, которое может обеспечить только млечный путь. «Сырой песок и высокие дюны, контрастирующие с цветом неба, создают потрясающие фотографии. Летом млечный путь очень прозрачен и выглядит так, будто кто-то расстелил на небе ковер из звезд», — описывает египетский фотограф Амр Эль Хадека. Водяные колеса жизни Автор бестселлеров Пауло Коэльо написал о красоте оазиса Фаюм в своем классическом романе «Алхимик», однако на самом деле Фаюм не является настоящим оазисом. Если оазис получает воду из подземного источника, то Фаюм — из Нила, благодаря серии каналов, известных как Бахр Юсеф, построенных еще древними египтянами. По всей территории города разбросано около 200 водяных колес, которые перераспределяют воду из Бахр Юсефа, обеспечивая плодородие и самобытность региона. Эти знаменитые водяные колеса появились в III веке до н. э. благодаря инженерам Птолемеев, которые использовали особенности рельефа местности для подъема воды в оросительные каналы, используя естественную силу быстро движущихся потоков. Расположенные в самом сердце красочного центра города Фаюм, они стали важной достопримечательностью, особенно для тех, кто увлекается историей. Птицы озера Карун Много веков назад озеро Карун было известно как озеро Моерис, и его пресная вода покрывала всю область Фаюма. Это заповедное водно-болотное угодье, соединенное с Нилом через Бахр Юсеф, представляет собой небольшую часть того, что осталось от озера Моэрис. Считающееся самым древним озером в мире, оно не пригодно для купания, но озеро Карун стало легендарным местом для страстных любителей наблюдать за птицами. Это уникальная экосистема, в которой обитает более 88 видов птиц — от больших колоний фламинго до различных видов уток — и которая является спасательным кругом для таких исчезающих видов, как тонкорогая газель. Обилие птиц, обитающих в этом районе, сделало Фаюм популярным среди египтян традиционным деликатесом — голубцами. Но это любимое египетское блюдо вряд ли попадет на обложку кулинарных журналов. В нем содержится небольшое количество мяса, которое по вкусу напоминает более темную, чуть более азартную версию курицы. Впрочем, это неважно, ведь именно сочный приправленный рис, впитывающий в себя все пикантные ароматы, делает это блюдо настолько популярным, что люди часто не могут удержаться и съедают по несколько порций за раз. Деревня Тунис Из этой красочной деревни с видом на озеро Карун, изобилующей разнообразной флорой и фауной, открывается один из самых изысканных видов на Фаюм. Помимо природной красоты, деревня Тунис считается процветающим центром культурного искусства благодаря ее жителям-художникам, которые сформировали самобытность деревни, создавая своими умелыми руками великолепные гончарные изделия и поделки. В последние годы популярность деревни среди египтян и туристов возросла благодаря ежегодному фестивалю гончарного искусства в Тунисе. «Я люблю этот фестиваль, потому что каждый, кто занимается творчеством, может получить стенд и показать свои работы вместе с местными жителями», — рассказывает Амр Эль Хадека. Здесь проходит множество мероприятий, таких как мастер-классы и спектакли, которые придают фестивалю удивительную атмосферу». «Люди приезжают отовсюду, получают возможность познакомиться с культурой и уехать вдохновленными». Фестиваль для всей семьи обычно проводится в первую неделю ноября, и это также прекрасное время для наблюдения за разнообразными птицами, мигрирующими в этот район на зиму. Будь то отдых или адреналин, искусство или история — в Фаюме найдется что-то для каждого. Многие из его главных достопримечательностей можно увидеть за один день, отправившись в однодневное сафари по пустыне на полноприводном автомобиле, поскольку многие из них расположены близко друг к другу. Безусловно, вхождение Фаюма в число для посещения достопримечательностей Египта — лишь вопрос времени. Пока же он остается относительно неизведанным сокровищем, наполненным красотой и жизнью, которая предшествует любым пирамидам на миллионы лет. Важная информация: Это необычная разнообразная интересная экскурсия. Познакомимся с другим миром, сделаем много новых приключений.

