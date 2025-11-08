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Пустыня таит много странностей, древностей и чудес.



Как в жаркие пески попали останки китов, вымерших миллионы лет назад? Почему от огромного пресного озера с крокодилами осталась только пятая часть? Как вообще это озеро образовалось в пустыне? Мы знаем ответы на ваши вопросы! Но для начала покажем, что прячут пески — загадки Древнего Египта доступны только тем, кто их ищет.