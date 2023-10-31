Долина китов и оазис Фаюм

Путешествие на джипе к древним загадкам пустыни в формате «всё включено»

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Пустыня таит много странностей, древностей и чудес.

Как в жаркие пески попали останки китов, вымерших миллионы лет назад? Почему от огромного пресного озера с крокодилами осталась только пятая часть? Как вообще это озеро образовалось в пустыне? Мы знаем ответы на ваши вопросы! Но для начала покажем, что прячут пески — загадки Древнего Египта доступны только тем, кто их ищет.
Долина китов и оазис Фаюм
Долина китов и оазис Фаюм
Долина китов и оазис Фаюм
Долина китов и оазис Фаюм
Долина китов и оазис Фаюм
Долина китов и оазис Фаюм
Долина китов и оазис Фаюм
Долина китов и оазис Фаюм
Долина китов и оазис Фаюм
Долина китов и оазис Фаюм
Долина китов и оазис Фаюм
Долина китов и оазис Фаюм
Долина китов и оазис Фаюм
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Оазис Фаюм. В древности его называли египетским садом — тогда размеры оазиса были в разы больше сегодняшнего. Фараон Аменемхет около 4000 лет назад приказал искусственно вырыть озеро, которое наполнялось водой из Нила и называлось Меридово.
  • Солёное озеро Карун — пятая часть древнеегипетского Меридова озера. В древности на его берегах водились крокодилы, которые обожествлялись местными жителями. Даже город Шедит, расположенный на берегу озера, называли из-за этого Крокодилополь. Отдавая дань прошлому, крокодилов разводят и сейчас, но только в отдельных водоёмах.
  • Вади аль-Хитан (Долина китов) — удалённый участок в Западной пустыне Египта с бесценной коллекцией окаменевших костей древних китов, которых называют археоцеты. Возраст скелетов не менее 50 млн. лет. Вы узнаете, как останки китов оказались в пустыне, а также когда и кем они были обнаружены.
  • По пути к Долине китов мы заедем полюбоваться на водопад Вади аль-Райан. А после отправимся пить чай в деревню бедуинов.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер от вашего места проживания в Каире, поездка на джипе, входные билеты, услуги русскоговорящего гида, обед в ресторане, чай у бедуинов, питьевая вода в поездке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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