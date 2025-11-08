Пустыня таит много странностей, древностей и чудес.
Как в жаркие пески попали останки китов, вымерших миллионы лет назад? Почему от огромного пресного озера с крокодилами осталась только пятая часть? Как вообще это озеро образовалось в пустыне? Мы знаем ответы на ваши вопросы! Но для начала покажем, что прячут пески — загадки Древнего Египта доступны только тем, кто их ищет.
Как в жаркие пески попали останки китов, вымерших миллионы лет назад? Почему от огромного пресного озера с крокодилами осталась только пятая часть? Как вообще это озеро образовалось в пустыне? Мы знаем ответы на ваши вопросы! Но для начала покажем, что прячут пески — загадки Древнего Египта доступны только тем, кто их ищет.
Описание экскурсии
- Оазис Фаюм. В древности его называли египетским садом — тогда размеры оазиса были в разы больше сегодняшнего. Фараон Аменемхет около 4000 лет назад приказал искусственно вырыть озеро, которое наполнялось водой из Нила и называлось Меридово.
- Солёное озеро Карун — пятая часть древнеегипетского Меридова озера. В древности на его берегах водились крокодилы, которые обожествлялись местными жителями. Даже город Шедит, расположенный на берегу озера, называли из-за этого Крокодилополь. Отдавая дань прошлому, крокодилов разводят и сейчас, но только в отдельных водоёмах.
- Вади аль-Хитан (Долина китов) — удалённый участок в Западной пустыне Египта с бесценной коллекцией окаменевших костей древних китов, которых называют археоцеты. Возраст скелетов не менее 50 млн лет. Вы узнаете, как останки китов оказались в пустыне, а также когда и кем они были обнаружены.
- По пути к Долине китов мы заедем полюбоваться на водопад Вади аль-Райан. А после отправимся пить чай в деревню бедуинов.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер от вашего места проживания в Каире, поездка на джипе, обед в ресторане, чай у бедуинов, питьевая вода в поездке.
- Входные билеты в заповедник и музей китов оплачиваются дополнительно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1212 туристов
Я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта и современной жизнью страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Мухамеду, за отлично организованное путешествие. Мы не только посмотрели Долину китов, но и посетили Саккару и увидели Черную пирамиду. Незабываемые впечатления. Смело обращайтесь к Мухамеду с любыми вопросами, он поможет. Спасибо🙏
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Б
Мухаммад - интересный гид и собеседник, наша экскурсия была очень интересной, познавательной и совсем не скучной. Мы были с детьми подростками. Мухаммад хорошо понимает и чувствует гостей и адаптирует подход
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Т
Спасибо за проведенную экскурсию! Все было великолепно! Рекомендую!
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Н
Были с мужем на экскурсии 04.12.2023, очень понравилось. Спасибо Мохаммеду за интересный рассказ и ответы на все вопросы. Впечатлили пустынные виды, скелеты, окаменелости. Яркие эмоции от поездки на джипе по пустыне. Большое спасибо!
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