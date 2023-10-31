Путешествие на джипе к древним загадкам пустыни в формате «всё включено»
Пустыня таит много странностей, древностей и чудес.
Как в жаркие пески попали останки китов, вымерших миллионы лет назад? Почему от огромного пресного озера с крокодилами осталась только пятая часть? Как вообще это озеро образовалось в пустыне? Мы знаем ответы на ваши вопросы! Но для начала покажем, что прячут пески — загадки Древнего Египта доступны только тем, кто их ищет.
Как в жаркие пески попали останки китов, вымерших миллионы лет назад? Почему от огромного пресного озера с крокодилами осталась только пятая часть? Как вообще это озеро образовалось в пустыне? Мы знаем ответы на ваши вопросы! Но для начала покажем, что прячут пески — загадки Древнего Египта доступны только тем, кто их ищет.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Оазис Фаюм. В древности его называли египетским садом — тогда размеры оазиса были в разы больше сегодняшнего. Фараон Аменемхет около 4000 лет назад приказал искусственно вырыть озеро, которое наполнялось водой из Нила и называлось Меридово.
- Солёное озеро Карун — пятая часть древнеегипетского Меридова озера. В древности на его берегах водились крокодилы, которые обожествлялись местными жителями. Даже город Шедит, расположенный на берегу озера, называли из-за этого Крокодилополь. Отдавая дань прошлому, крокодилов разводят и сейчас, но только в отдельных водоёмах.
- Вади аль-Хитан (Долина китов) — удалённый участок в Западной пустыне Египта с бесценной коллекцией окаменевших костей древних китов, которых называют археоцеты. Возраст скелетов не менее 50 млн. лет. Вы узнаете, как останки китов оказались в пустыне, а также когда и кем они были обнаружены.
- По пути к Долине китов мы заедем полюбоваться на водопад Вади аль-Райан. А после отправимся пить чай в деревню бедуинов.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер от вашего места проживания в Каире, поездка на джипе, входные билеты, услуги русскоговорящего гида, обед в ресторане, чай у бедуинов, питьевая вода в поездке.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле в Каире
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 580 туристов
Здравствуйте, дорогие гости. Меня зовут Мухаммед. Я лицензированный гид-историк и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Древнего Египта и современной жизнью страны.
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