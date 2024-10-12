Приглашаем вас в роскошный тур по Египту: будем жить в отелях 4-5* и отправимся в круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере с бассейном.Вы увидите пирамиду Хеопса и Асуанскую плотину, подниметесь

на Каирскую телебашню за лучшими видами вечерней столицы и пройдётесь по атмосферному рынку в поисках необычных сувениров и вкусностей. Мы окунёмся в волшебный подводный мир, занимаясь снорклингом, прокатимся по пустыне на квадроциклах и проведём 6 дней, наслаждаясь размеренным пляжным отдыхом. За одно путешествие вы побываете в Каире, Гизе, Асуане, Луксоре и Хургаде!

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Описание тура

Организационные детали

После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 1700 $. Оплата в рублях на расчетный счёт по курсу ЦБ на момент оплаты.

Условия отмены:

отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты.

отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура.

отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается.