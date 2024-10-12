Путешествие на 5 звёзд: круиз по Нилу, сафари на квадроциклах и снорклинг

Насладиться морепродуктами, отдохнуть на пляжах Хургады и увидеть мираж в пустыне
Приглашаем вас в роскошный тур по Египту: будем жить в отелях 4-5* и отправимся в круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере с бассейном.

Вы увидите пирамиду Хеопса и Асуанскую плотину, подниметесь
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на Каирскую телебашню за лучшими видами вечерней столицы и пройдётесь по атмосферному рынку в поисках необычных сувениров и вкусностей.

Мы окунёмся в волшебный подводный мир, занимаясь снорклингом, прокатимся по пустыне на квадроциклах и проведём 6 дней, наслаждаясь размеренным пляжным отдыхом. За одно путешествие вы побываете в Каире, Гизе, Асуане, Луксоре и Хургаде!

Путешествие на 5 звёзд: круиз по Нилу, сафари на квадроциклах и снорклинг
Путешествие на 5 звёзд: круиз по Нилу, сафари на квадроциклах и снорклинг
Путешествие на 5 звёзд: круиз по Нилу, сафари на квадроциклах и снорклинг
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 1700 $. Оплата в рублях на расчетный счёт по курсу ЦБ на момент оплаты.

Условия отмены:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты.
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура.
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается.

Проживание. Будем жить в отелях 4-5* в Каире (3 ночи), Асуане (1 ночь), Луксоре (1 ночь), отеле 4-5* в Хургаде (6 ночей) и на корабле 5* (4 дня/3 ночи) с бассейном.

Питание. В программу включены завтраки в отелях Каира, Асуана, Луксора; 3-разовое питание в Хургаде и на корабле, а также ужин с морепродуктами в 14 день.

Дети. Участие возможно с 14 лет.

Сложность. Программа несложная и подойдёт абсолютно любому человеку. Специальных навыков не требуется.

Виза. Оформляется по прилёте, включена в стоимость.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и заселение

Встретим вас в аэропорту Каира и отвезём в отель. На сегодня не запланировано никаких активностей — вы сможете хорошенько отдохнуть после перелёта и настроиться на завтрашний день.

Встреча и заселение
2 день

Египетский музей, прогулка по Каиру

Позавтракаем и отправимся в Египетский музей — идеальное место для знакомства с удивительной историей страны. Будем рассматривать мумий и роскошные саркофаги. Затем посетим дворец Абдин — официальную резиденцию правительства, и осмотрим крепость Саладина 12 века.

Погуляем по аллеям городского парка, пройдёмся по шумным торговым рядам рынка в поиске сувениров и местных вкусняшек, а вечером поднимемся на Каирскую телебашню за головокружительными видами на город.

Египетский музей, прогулка по КаируЕгипетский музей, прогулка по КаируЕгипетский музей, прогулка по КаируЕгипетский музей, прогулка по Каиру
3 день

Пиирамиды Гизы

Сегодня вас ждёт встреча с единственным сохранившимся чудом света — пирамидами Гизы. Будем осматривать древние сооружения, фотографироваться и погружаться во времена фараонов.

Пиирамиды ГизыПиирамиды ГизыПиирамиды Гизы
4 день

Перелёт в Асуан, острова Элефантина и Китченер

Рано утром полетим в Асуан. После заселения в отель погуляем по набережной, а затем отправимся в мини-круиз по Нилу. Сплаваем на остров Элефантина, где увидим нилометр — сооружение для измерения уровня реки. А ещё полюбуемся храмом Хнума.

Следующая остановка — остров Китченер. Здесь насладимся прогулкой по ботаническому саду. Вечером пройдёмся по рынку и поужинаем.

Перелёт в Асуан, острова Элефантина и КитченерПерелёт в Асуан, острова Элефантина и КитченерПерелёт в Асуан, острова Элефантина и КитченерПерелёт в Асуан, острова Элефантина и Китченер
5 день

Асуанская плотина, остров Филе и начало круиза

После завтрака поедем к Асуанской плотине — гордости Египта, спроектированной в 20 веке советскими инженерами. На острове Филе посетим храмовый комплекс, а затем взойдём на борт нашего роскошного корабля с бассейном. Круиз начинается!

Асуанская плотина, остров Филе и начало круизаАсуанская плотина, остров Филе и начало круизаАсуанская плотина, остров Филе и начало круизаАсуанская плотина, остров Филе и начало круиза
6 день

Храмы Абу-Симбел и Ком-Омбо

Утром побываем в уникальном храм Абу-Симбел, высеченном в скале. Дальше поплывём к городу Ком-Омбо и осмотрим древний храм. Держим курс в сторону Эдфу.

Храмы Абу-Симбел и Ком-ОмбоХрамы Абу-Симбел и Ком-ОмбоХрамы Абу-Симбел и Ком-Омбо
7 день

Эдфу и храм Гора

В городке Эдфу сойдём, чтобы полюбоваться храмом Гора, посвящённому богу с головой сокола. Святыня была возведена в эпоху Птолемеев и хорошо сохранилась до наших дней.

Эдфу и храм ГораЭдфу и храм ГораЭдфу и храм Гора
8 день

Долина Царей, колоссы Мемнона и Луксор

Наш круиз подошёл к концу, после завтрака мы сойдём на землю. На машине доберёмся до Долины Царей. Будем осматривать гробницы фараонов в скалистом ущелье. Посетим Заупокойный храм Хатшепсут и увидим колоссы Мемнона — статуи, изображающие фараона Аменхотепа III.

С запада двигаемся на восток. Посетим храмы Карнака и Луксора. Заселимся в отель Луксора. По желанию можем побывать на рынке, заглянуть в музей или пройтись по набережной.

Долина Царей, колоссы Мемнона и ЛуксорДолина Царей, колоссы Мемнона и ЛуксорДолина Царей, колоссы Мемнона и ЛуксорДолина Царей, колоссы Мемнона и Луксор
9 день

Прибытие в Хургаду

Отправляемся в Хургаду. Заселимся в отель, а затем сможем весь день провести на пляже, ловя солнышко и получая идеальный загар.

Прибытие в ХургадуПрибытие в ХургадуПрибытие в Хургаду
10 день

Хургада

Продолжаем наслаждаться пляжным отдыхом.

11 день

Покатушки на квадроциклах

Сегодня разнообразим релакс — устроим сафари на квадроциклах.

Покатушки на квадроциклахПокатушки на квадроциклахПокатушки на квадроциклах
12 день

Хургада

Продолжаем наслаждаться пляжным отдыхом.

13 день

Снорклинг

Вас ждёт снорклинг в открытом море — будем нырять с маской и трубкой и наслаждаться волшебством подводного мира.

СнорклингСнорклингСнорклинг
14 день

Прощальный ужин с морепродуктами

Продолжаем пляжный отдых и будем собирать вещи. Вечером устроим прощальный ужин из морепродуктов.

Прощальный ужин с морепродуктамиПрощальный ужин с морепродуктами
15 день

Отъезд

Отвезём вас в аэропорт Хургады.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$2 647
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Внутренний авиаперелёт Каир-Асуан
  • Персональный трансфер Луксор-Хургада
  • Проживание в отелях 4-5* в Каире (3 ночи), Асуане (1 ночь), Луксоре (1 ночь), в отеле 4-5* в Хургаде (6 ночей)
  • Круиз на корабле 5* (4 дня/3 ночи) с бассейном (всё включено кроме напитков)
  • Ужин из морепродуктов в Хургаде в 14 день
  • Услуги русскоговорящего гида на время круиза
  • Все внутренние трансферы (такси, лодки)
  • Виза
  • Вход во все достопримечательности
  • Развлечения по программе
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Перелёт Москва-Каир Хургада-Москва
  • Обеды и ужины в Каире, Асуане, Луксор
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Каира, время зависит от ваших рейсов
Завершение: Аэропорт Хургады, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Каира

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