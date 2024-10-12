Вы увидите пирамиду Хеопса и Асуанскую плотину, подниметесь
Описание тура
Организационные детали
После оплаты указанной суммы на сайте необходимо внести предоплату в размере 1700 $. Оплата в рублях на расчетный счёт по курсу ЦБ на момент оплаты.
Условия отмены:
отмена в течение 24 часов — полный возврат предоплаты.
отмена более чем за 45 дней до начала тура — полный возврат за вычетом 15% от стоимости тура.
отмена менее чем за 45 дней до начала тура — предоплата не возвращается.
Проживание. Будем жить в отелях 4-5* в Каире (3 ночи), Асуане (1 ночь), Луксоре (1 ночь), отеле 4-5* в Хургаде (6 ночей) и на корабле 5* (4 дня/3 ночи) с бассейном.
Питание. В программу включены завтраки в отелях Каира, Асуана, Луксора; 3-разовое питание в Хургаде и на корабле, а также ужин с морепродуктами в 14 день.
Дети. Участие возможно с 14 лет.
Сложность. Программа несложная и подойдёт абсолютно любому человеку. Специальных навыков не требуется.
Виза. Оформляется по прилёте, включена в стоимость.
Программа тура по дням
Встреча и заселение
Встретим вас в аэропорту Каира и отвезём в отель. На сегодня не запланировано никаких активностей — вы сможете хорошенько отдохнуть после перелёта и настроиться на завтрашний день.
Египетский музей, прогулка по Каиру
Позавтракаем и отправимся в Египетский музей — идеальное место для знакомства с удивительной историей страны. Будем рассматривать мумий и роскошные саркофаги. Затем посетим дворец Абдин — официальную резиденцию правительства, и осмотрим крепость Саладина 12 века.
Погуляем по аллеям городского парка, пройдёмся по шумным торговым рядам рынка в поиске сувениров и местных вкусняшек, а вечером поднимемся на Каирскую телебашню за головокружительными видами на город.
Пиирамиды Гизы
Сегодня вас ждёт встреча с единственным сохранившимся чудом света — пирамидами Гизы. Будем осматривать древние сооружения, фотографироваться и погружаться во времена фараонов.
Перелёт в Асуан, острова Элефантина и Китченер
Рано утром полетим в Асуан. После заселения в отель погуляем по набережной, а затем отправимся в мини-круиз по Нилу. Сплаваем на остров Элефантина, где увидим нилометр — сооружение для измерения уровня реки. А ещё полюбуемся храмом Хнума.
Следующая остановка — остров Китченер. Здесь насладимся прогулкой по ботаническому саду. Вечером пройдёмся по рынку и поужинаем.
Асуанская плотина, остров Филе и начало круиза
После завтрака поедем к Асуанской плотине — гордости Египта, спроектированной в 20 веке советскими инженерами. На острове Филе посетим храмовый комплекс, а затем взойдём на борт нашего роскошного корабля с бассейном. Круиз начинается!
Храмы Абу-Симбел и Ком-Омбо
Утром побываем в уникальном храм Абу-Симбел, высеченном в скале. Дальше поплывём к городу Ком-Омбо и осмотрим древний храм. Держим курс в сторону Эдфу.
Эдфу и храм Гора
В городке Эдфу сойдём, чтобы полюбоваться храмом Гора, посвящённому богу с головой сокола. Святыня была возведена в эпоху Птолемеев и хорошо сохранилась до наших дней.
Долина Царей, колоссы Мемнона и Луксор
Наш круиз подошёл к концу, после завтрака мы сойдём на землю. На машине доберёмся до Долины Царей. Будем осматривать гробницы фараонов в скалистом ущелье. Посетим Заупокойный храм Хатшепсут и увидим колоссы Мемнона — статуи, изображающие фараона Аменхотепа III.
С запада двигаемся на восток. Посетим храмы Карнака и Луксора. Заселимся в отель Луксора. По желанию можем побывать на рынке, заглянуть в музей или пройтись по набережной.
Прибытие в Хургаду
Отправляемся в Хургаду. Заселимся в отель, а затем сможем весь день провести на пляже, ловя солнышко и получая идеальный загар.
Хургада
Продолжаем наслаждаться пляжным отдыхом.
Покатушки на квадроциклах
Сегодня разнообразим релакс — устроим сафари на квадроциклах.
Хургада
Продолжаем наслаждаться пляжным отдыхом.
Снорклинг
Вас ждёт снорклинг в открытом море — будем нырять с маской и трубкой и наслаждаться волшебством подводного мира.
Прощальный ужин с морепродуктами
Продолжаем пляжный отдых и будем собирать вещи. Вечером устроим прощальный ужин из морепродуктов.
Отъезд
Отвезём вас в аэропорт Хургады.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$2 647
Ответы на вопросы
Что включено
- Внутренний авиаперелёт Каир-Асуан
- Персональный трансфер Луксор-Хургада
- Проживание в отелях 4-5* в Каире (3 ночи), Асуане (1 ночь), Луксоре (1 ночь), в отеле 4-5* в Хургаде (6 ночей)
- Круиз на корабле 5* (4 дня/3 ночи) с бассейном (всё включено кроме напитков)
- Ужин из морепродуктов в Хургаде в 14 день
- Услуги русскоговорящего гида на время круиза
- Все внутренние трансферы (такси, лодки)
- Виза
- Вход во все достопримечательности
- Развлечения по программе
- Страховка
Что не входит в цену
- Перелёт Москва-Каир Хургада-Москва
- Обеды и ужины в Каире, Асуане, Луксор