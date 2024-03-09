Познавательные туры на природе в Каире

Найдено 5 туров в категории «Природа и пейзажи» в Каире, цены от $765, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Встретить рассвет в пустыне, искупаться в горячих источниках и увидеть окаменелости китов
Начало: Аэропорт Каира, утро
«Проедем всего 1,5 часа, а пейзажи вокруг станут совсем другие: вы увидите и солёное озеро Карун, и удивительных птиц, обитающих на его берегах, и Долину китов с окаменелостями доисторических животных, и шумные водопады и водоёмы»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
900$765 за человека
Путешествие на 5 звёзд: круиз по Нилу, сафари на квадроциклах и снорклинг
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
15 дней
Путешествие на 5 звёзд: круиз по Нилу, сафари на квадроциклах и снорклинг
Насладиться морепродуктами, отдохнуть на пляжах Хургады и увидеть мираж в пустыне
Начало: Аэропорт Каира, время зависит от ваших рейсов
«В городке Эдфу сойдём, чтобы полюбоваться храмом Гора, посвящённому богу с головой сокола»
12 окт в 10:00
$2 647 за человека
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Посетить 6 городов, отправиться с ночёвкой в Сахару и увидеть сокровища древней империи
Начало: Аэропорт Каира, вечер
«Приготовьтесь наслаждаться сменяющимися пейзажами и развлечениями, предоставляемыми командой судна»
28 дек в 08:00
$2 412 за человека
Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням
Отдохнуть в оазисах, пожить в палатке посреди дюн и отыскать самые причудливые скалы
Начало: аэропорт Каира, время зависит от вашего рейса
«Среди этих инопланетных ландшафтов отыщем природную арку, у которой разобьём палаточный лагерь»
2 ноя в 10:00
$980 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгений
    9 марта 2024
    Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
    Большое спасибо за яркую и интересную программу! Она вместо групповой получилась индивидуальной, и это прекрасно, нам повезло! Мы с женой
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    хотим поблагодарить каждого гида за проведенное с ними время: Ахмед - за отзывчивость, добродушность и ответы на вопросы, за показ интересных мест для фотографий, (про которые никто больше не знал), за рассказ про древний Египет, фараонов и пирамиды. Амр - за интересные рассказы про Александрию и историю Египта в греко-римский период, за то что мы успели пройти всю программу в этот день, несмотря на большие пробки в городе - всё благодаря ему. Рагиб - за радушный приём, организацию вкусного обеда по-бедуински, за то что рассказал программу по Файюму и ответил на вопросы. Хамада - за незабываемые 1,5 дня в пустыне, вкусный ужин (национальное блюдо, приготовленное вручную), за игру на музыкальных инструментах, за национальные песни (и даже научил нас подпевать), за хорошее вождение джипа и показ уникальных мест для фотографий в пустыне. Так же, отдельное спасибо водителю Мустафе - за комфортную и экстремельную езду по Файюму. И большой респект водителю Исламу, с которым мы провели половину отдыха - очень вежливый, добродушный, хорошо и комфортно водит машину, не раз нас выручал, и даже отвёз в аэропорт в удобное для нас время, забрав из отеля. Ну и главное спасибо - Имад - без его организации ничего бы не получилось. Мы очень впечатлены его работой. Имад в любое время дня и ночи отвечал на любые вопросы, организовывал доставку обменной валюты по нашим просьбам, рекомендовал рестораны, места для посещения, каждый день программы подбирал удобное для нас время отъезда-возврата, предоставлял всю необходимую информацию, помогал выбрать отель, решать вопросы в отеле через ресепшен. Мы немного изменили порядок посещения программы (по личной необходимости), через Имада это без проблем сделали и договорились, он всё перестроил как нам удобно, без дополнительных денежных затрат. Пример гида, которому не всё равно, который дорожит своей репутацией и искренне переживает за тех, кто доверил ему свой отдых в Египте. Имад, спасибо! Ты крутой! Программа очень насыщенная и концентрированная. Её рекомендую всем, кто за короткий срок хочет изучить почти всё про Египет, побывать во всех интересных и красивых местах. Рекомендую тем, кого не пугают средне-длительные поездки и ранний подъем каждое утро:)

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Природа и пейзажи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
  2. Путешествие на 5 звёзд: круиз по Нилу, сафари на квадроциклах и снорклинг
  3. Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
  4. Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням
Сколько стоит тур в Каире в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 5 авторских туров от 765 до 2 647 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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