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Авторский тур
5 дней
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Встретить рассвет в пустыне, искупаться в горячих источниках и увидеть окаменелости китов
Начало: Аэропорт Каира, утро
«Проедем всего 1,5 часа, а пейзажи вокруг станут совсем другие: вы увидите и солёное озеро Карун, и удивительных птиц, обитающих на его берегах, и Долину китов с окаменелостями доисторических животных, и шумные водопады и водоёмы»
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
900$765 за человека
Авторский тур
15 дней
Путешествие на 5 звёзд: круиз по Нилу, сафари на квадроциклах и снорклинг
Насладиться морепродуктами, отдохнуть на пляжах Хургады и увидеть мираж в пустыне
Начало: Аэропорт Каира, время зависит от ваших рейсов
«В городке Эдфу сойдём, чтобы полюбоваться храмом Гора, посвящённому богу с головой сокола»
12 окт в 10:00
$2 647 за человека
Авторский тур
14 дней
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Посетить 6 городов, отправиться с ночёвкой в Сахару и увидеть сокровища древней империи
Начало: Аэропорт Каира, вечер
«Приготовьтесь наслаждаться сменяющимися пейзажами и развлечениями, предоставляемыми командой судна»
28 дек в 08:00
$2 412 за человека
Авторский тур
6 дней
Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням
Отдохнуть в оазисах, пожить в палатке посреди дюн и отыскать самые причудливые скалы
Начало: аэропорт Каира, время зависит от вашего рейса
«Среди этих инопланетных ландшафтов отыщем природную арку, у которой разобьём палаточный лагерь»
2 ноя в 10:00
$980 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений9 марта 2024Большое спасибо за яркую и интересную программу! Она вместо групповой получилась индивидуальной, и это прекрасно, нам повезло! Мы с женой
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Природа и пейзажи»
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