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Пирамиды, сокровища Александрии и Каира: увидеть всё самое интересное с гидом-египтологом
Посетить Город мёртвых, осмотреть пирамиду Хеопса и устроить круиз по Нилу с ужином
Начало: Аэропорт Каира, время прибытия ваших рейсов
«В стоимость включено трёхразовое питание, в том числе ужин на борту корабля во время круиза по Нилу»
Завтра в 08:00
26 окт в 08:00
750$600 за человека
14 дней
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Посетить 6 городов, отправиться с ночёвкой в Сахару и увидеть сокровища древней империи
Начало: Аэропорт Каира, вечер
«Во время круиза размещаемся на 3 ночи в каютах на корабле»
27 дек в 08:00
$2 412 за человека
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Страна фараонов с историком искусства и египтологом: древности, лекции экспертов и круиз по Нилу
Увидеть знаковые локации, послушать археолога о раскопках, пожить на корабле и в историческом отеле
Начало: Аэропорт Каира, после полудня
«4-7 дни проведём на борту круизного корабля Sonesta Sun Goddess»
3 янв в 14:15
$6 350 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Круизы»
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