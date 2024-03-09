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По популярности
Авторский тур
3 дня
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
Прокатиться по Нилу на парусной лодке, промчаться по барханам на борде и попробовать бедуинский чай
Начало: Аэропорт Каира, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$800 за человека
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Встретить рассвет в пустыне, искупаться в горячих источниках и увидеть окаменелости китов
Начало: Аэропорт Каира, утро
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
900$765 за человека
Авторский тур
3 дня
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
13 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$800 за человека
Авторский тур
15 дней
Путешествие на 5 звёзд: круиз по Нилу, сафари на квадроциклах и снорклинг
Насладиться морепродуктами, отдохнуть на пляжах Хургады и увидеть мираж в пустыне
Начало: Аэропорт Каира, время зависит от ваших рейсов
12 окт в 10:00
$2 647 за человека
Авторский тур
2 дня
Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
Проплыть по Нилу на парусной лодке, спуститься в римские катакомбы и увидеть пирамиды Гизы
Начало: Каир, заберём вас из вашего отеля в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$350 за всё до 10 чел.
Авторский тур
9 дней
Встречаем 2025 год в пустыне: 2 дня в Сахаре, пляжный отдых в Хургаде и пирамиды
Спуститься внутрь пирамиды, побывать в Чёрной пустыне и проводить закат посреди песчаных дюн
Начало: Аэропорт Каира, выбирайте вечерние или ночные рейс...
28 дек в 08:00
$1 647 за человека
Авторский тур
14 дней
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Посетить 6 городов, отправиться с ночёвкой в Сахару и увидеть сокровища древней империи
Начало: Аэропорт Каира, вечер
28 дек в 08:00
$2 412 за человека
Авторский тур
6 дней
Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням
Отдохнуть в оазисах, пожить в палатке посреди дюн и отыскать самые причудливые скалы
Начало: аэропорт Каира, время зависит от вашего рейса
2 ноя в 10:00
$980 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕвгений9 марта 2024Большое спасибо за яркую и интересную программу! Она вместо групповой получилась индивидуальной, и это прекрасно, нам повезло! Мы с женой
- ААндрей7 января 2024Был на экскурсии под Новый год! Вместо групповой получил индивидуальную экскурсию, так как больше никого не было. Тем не менее
- ААндрей15 сентября 2023Название тура не врет - это действительно полное погружение в атмосферу, культуру, быт, природу Египта. Заказывали экскурсию у Имада с
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Летние»
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- Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
- Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
- Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
- Путешествие на 5 звёзд: круиз по Нилу, сафари на квадроциклах и снорклинг
- Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
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