Туры проходящие только летом в Каире

Найдено 8 туров в категории «Летние» в Каире, цены от $350, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
Прокатиться по Нилу на парусной лодке, промчаться по барханам на борде и попробовать бедуинский чай
Начало: Аэропорт Каира, утро
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$800 за человека
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Встретить рассвет в пустыне, искупаться в горячих источниках и увидеть окаменелости китов
Начало: Аэропорт Каира, утро
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
900$765 за человека
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
13 июня в 08:00
18 июня в 08:00
$800 за человека
Путешествие на 5 звёзд: круиз по Нилу, сафари на квадроциклах и снорклинг
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
15 дней
Путешествие на 5 звёзд: круиз по Нилу, сафари на квадроциклах и снорклинг
Насладиться морепродуктами, отдохнуть на пляжах Хургады и увидеть мираж в пустыне
Начало: Аэропорт Каира, время зависит от ваших рейсов
12 окт в 10:00
$2 647 за человека
Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
🚗 На машине
🛥 На яхте
Авторский тур
2 дня
Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
Проплыть по Нилу на парусной лодке, спуститься в римские катакомбы и увидеть пирамиды Гизы
Начало: Каир, заберём вас из вашего отеля в 07:00
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$350 за всё до 10 чел.
Встречаем 2025 год в пустыне: 2 дня в Сахаре, пляжный отдых в Хургаде и пирамиды
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Встречаем 2025 год в пустыне: 2 дня в Сахаре, пляжный отдых в Хургаде и пирамиды
Спуститься внутрь пирамиды, побывать в Чёрной пустыне и проводить закат посреди песчаных дюн
Начало: Аэропорт Каира, выбирайте вечерние или ночные рейс...
28 дек в 08:00
$1 647 за человека
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
🚌 На автобусе
Авторский тур
14 дней
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Посетить 6 городов, отправиться с ночёвкой в Сахару и увидеть сокровища древней империи
Начало: Аэропорт Каира, вечер
28 дек в 08:00
$2 412 за человека
Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
6 дней
Некурортный Египет: джип-сафари по Чёрной и Белой пустыням
Отдохнуть в оазисах, пожить в палатке посреди дюн и отыскать самые причудливые скалы
Начало: аэропорт Каира, время зависит от вашего рейса
2 ноя в 10:00
$980 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгений
    9 марта 2024
    Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
    Большое спасибо за яркую и интересную программу! Она вместо групповой получилась индивидуальной, и это прекрасно, нам повезло! Мы с женой
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    хотим поблагодарить каждого гида за проведенное с ними время: Ахмед - за отзывчивость, добродушность и ответы на вопросы, за показ интересных мест для фотографий, (про которые никто больше не знал), за рассказ про древний Египет, фараонов и пирамиды. Амр - за интересные рассказы про Александрию и историю Египта в греко-римский период, за то что мы успели пройти всю программу в этот день, несмотря на большие пробки в городе - всё благодаря ему. Рагиб - за радушный приём, организацию вкусного обеда по-бедуински, за то что рассказал программу по Файюму и ответил на вопросы. Хамада - за незабываемые 1,5 дня в пустыне, вкусный ужин (национальное блюдо, приготовленное вручную), за игру на музыкальных инструментах, за национальные песни (и даже научил нас подпевать), за хорошее вождение джипа и показ уникальных мест для фотографий в пустыне. Так же, отдельное спасибо водителю Мустафе - за комфортную и экстремельную езду по Файюму. И большой респект водителю Исламу, с которым мы провели половину отдыха - очень вежливый, добродушный, хорошо и комфортно водит машину, не раз нас выручал, и даже отвёз в аэропорт в удобное для нас время, забрав из отеля. Ну и главное спасибо - Имад - без его организации ничего бы не получилось. Мы очень впечатлены его работой. Имад в любое время дня и ночи отвечал на любые вопросы, организовывал доставку обменной валюты по нашим просьбам, рекомендовал рестораны, места для посещения, каждый день программы подбирал удобное для нас время отъезда-возврата, предоставлял всю необходимую информацию, помогал выбрать отель, решать вопросы в отеле через ресепшен. Мы немного изменили порядок посещения программы (по личной необходимости), через Имада это без проблем сделали и договорились, он всё перестроил как нам удобно, без дополнительных денежных затрат. Пример гида, которому не всё равно, который дорожит своей репутацией и искренне переживает за тех, кто доверил ему свой отдых в Египте. Имад, спасибо! Ты крутой! Программа очень насыщенная и концентрированная. Её рекомендую всем, кто за короткий срок хочет изучить почти всё про Египет, побывать во всех интересных и красивых местах. Рекомендую тем, кого не пугают средне-длительные поездки и ранний подъем каждое утро:)

  • А
    Андрей
    7 января 2024
    Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
    Был на экскурсии под Новый год! Вместо групповой получил индивидуальную экскурсию, так как больше никого не было. Тем не менее
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    экскурсия состоялась все прошло на отлично! По организационным вопросам все на уровне - организатор сам выходит на связь, заранее все проговаривает, встречают и провожают в аэропорт, высший класс! По наполнению, достаточно насыщенная поездка. Рекомендую!

  • А
    Андрей
    15 сентября 2023
    Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
    Название тура не врет - это действительно полное погружение в атмосферу, культуру, быт, природу Египта. Заказывали экскурсию у Имада с
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    10 по 13 сентября. Порядок экскурсий гибкий, можно заранее договориться с Имадом, и в случае чего (погода, самочувствие) корректировать уже на месте. Итак, по порядку о каждом дне. Первый день: пустыня. Можно смотреть сколько угодно фотографий и видео, но они не передадут всей красоты и атмосферы мест, которые вы увидите. Это нужно видеть собственными глазами. Но перед посещением самых красивых локаций мы заехали на источники и это отдельный кайф - в 40+ градусов окунуться в ванну и есть финики с рядом растущей пальмы. Тут можно зависнуть надолго, тем более что никто не подгоняет, но важно помнить, что путешествие только началось, и впереди много всего интересного. Остальные места, как уже писал выше, надо увидеть самим. И вот, когда уже не остается сил на эмоции, случается закат в белой пустыне и марш-бросок до места ночевки по ночному пустынному шоссе. Лагерь очень удивил в приятном смысле. Все секреты раскрывать не буду, съездите и прочувствуйте все сами. Окончанием дня был вкусный ужин, приготовленный нашим гидом Хамадой и водителем Аброй. На следующий день ранний подъем, завтрак и старт в Каир для того, чтобы стать археологами вместе с Имадом. Очень интересный и нешаблонный взгляд на историю пирамид и околосвязанных событий. Море впечатлений, особенно, если вы до этого никогда не были на пирамидах. В конце исторической части дня - посещение музея в Мемфисе и огромная статуя Рамзеса второго. Утром третьего дня нас встретил Мухаммед и мы поехали в Александрию. Изюминкой был сильный ливень и туман, который нас сопровождал в тот день, и немного смазал впечатление от самого города. Но Мухаммед вытянул настроение интересным рассказом в целом об истории Египта до истории Александрии в частности, а посещенные достопримечательности это прям супер-супер. Особенно, если вы любите различного толка подземелья, некрополи, крепости. До отъезда из Каира у нас оставался еще один день и мы заказали у Имада дополнительную экскурсию по Каиру, куда так же перенесли катание по Нилу и музей со второго дня. Настоятельно советую всем поступить так же. Имад влюбил нас в Каир. Прогулка по средневековым улочкам и Нилу, мечети, Коптский квартал. После этого дня Каир запал нам в душу. Ну и музей, огромнейшая экспозиция, среди которой Имад концентрировал внимание на самых значимых экземплярах, сопровождая экскурсию интереснейшим рассказом. Получился длинный текст, но и сам тур был несколько дней, а не часов. Огромное спасибо Имаду и его команде: гидам и водителям, которые сопровождали нас на протяжении всех дней. Организация на высшем уровне. По сути мы находились эти дни на полном пансионе: трансфер из/в аэропорт, отель, питание во время экскурсий - ни о чем не надо думать. Ну и разговоры за жизнь в пустыне и за чашечкой кофе в старом кафе в Каире - это очень душевно и круто.

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Летние»

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  1. Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
  2. Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
  3. Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
  4. Путешествие на 5 звёзд: круиз по Нилу, сафари на квадроциклах и снорклинг
  5. Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
Сколько стоит тур в Каире в июне 2024
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