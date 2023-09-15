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Авторский тур
3 дня
Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
Прокатиться по Нилу на парусной лодке, промчаться по барханам на борде и попробовать бедуинский чай
Начало: Аэропорт Каира, утро
«Вас ждут катание на внедорожнике по песчаными барханам и прогулка по Нилу на традиционной фелуке — палубном судне с парусами»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$800 за человека
Авторский тур
15 дней
Путешествие на 5 звёзд: круиз по Нилу, сафари на квадроциклах и снорклинг
Насладиться морепродуктами, отдохнуть на пляжах Хургады и увидеть мираж в пустыне
Начало: Аэропорт Каира, время зависит от ваших рейсов
«Приглашаем вас в роскошный тур по Египту: будем жить в отелях 4-5* и отправимся в круиз по Нилу на 5-звёздочном лайнере с бассейном»
12 окт в 10:00
$2 647 за человека
Авторский тур
2 дня
Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
Проплыть по Нилу на парусной лодке, спуститься в римские катакомбы и увидеть пирамиды Гизы
Начало: Каир, заберём вас из вашего отеля в 07:00
«Мы осмотрим пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина и сделаем эффектные фото величественного Сфинкса, посетим знаменитый Каирский египетский музей и совершим мини-круиз по Нилу на традиционной лодке фелуке»
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
$350 за всё до 10 чел.
Авторский тур
14 дней
Большое путешествие по Египту с круизом по Нилу и сафари в пустыне
Посетить 6 городов, отправиться с ночёвкой в Сахару и увидеть сокровища древней империи
Начало: Аэропорт Каира, вечер
«Во время круиза размещаемся на 3 ночи в каютах на корабле»
28 дек в 08:00
$2 412 за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей15 сентября 2023Название тура не врет - это действительно полное погружение в атмосферу, культуру, быт, природу Египта. Заказывали экскурсию у Имада с
Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит тур в Каире в июне 2024
Сейчас в Каире в категории "Водные развлечения" можно забронировать 4 тура от 350 до 2 647. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные туры в Каире на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024