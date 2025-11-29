Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Утром вас забираем из вашего отеля в Луксоре/аэропорта/вокзала. На комфортабельном автомобиле вас сопровождает русскоязычный гид-историк, который везде будет с вами, показывает, рассказывает об истории Египта и о храмах.



Сначала будет посещение храма Осириса и Осириона, затем храма Хатхора, а далее вас довезем назад в Дуктор.

Описание экскурсии Это самые мистические храмы, построенные в древние времена: храм в Дендере со своими уникальными астрономическими изображениями и храм в Абидосе со своими летающими аппаратами, изображенными по его стенам. Храм Дендера: расположен на западном берегу реки Нила к восток от Абидоса. Хатхор - это священная корова. Была популярным божеством в этом районе, поэтому храм посвящён именно ей. К среднему царству можно отнести начало фактического строительства храма в этом местности. Храм также реставрировался в новом царстве. Более полное восстановление храма было начато позднее. Оно закончилось примерно 180 лет спустя при римском императоре Тиберусе. Так как на пилонах храма можно обнаружить имена других императоров первого века нашей эры, то данное сооружение можно причислить к стилю эпохи птолемеев. Птолемеи утверждали, что они строят храм на месте древнего памятника, возведенного фараонами старого царства. Птолемеи посвятили храм богини Хатхор, одному из самых любимых божеств Египта. Это божество иногда приобретала вид коровы. Иногда её изображали в качестве женской фигуры с головой коровы, а позднее она стала изображаться с женской головой и ушами коровы. Это была очень популярная богиня Храм состоит из нескольких элементов. Первый: большой гипостильный зал из 18 колонн, украшенных головами Хатхора. В свое время они были ярко окрашены. Колонны поддерживали крышу, разделенную на 7 частей. Каждая часть была украшена астрономическими сценами. Сцены похожи на те, что украшают большинство храмов эпохи птолемеев. Нигде такие сцены не сохранились лучше, чем на потолке гипостильного зала храма в Дендере. Второй гипостильный зал состоит из 6 колонн с богато украшенными капителями. Святилище золотой ладьи - это место, куда разрешалось входить только самому фараону и первосвященнику. Это священное место, где хранилась священная лодка Хатхора. Там же находится подземная камера, где скрывались сокровища храма. В этом храме увидим так называемый Мамизи, это комната божественного рождения, которые придумали фараоны - птолемеи, чтобы узаконить их право на управление Египтом. В подземной камере увидите изображение спорную эликтрическую лампу. А также на крыше второго этажа изображение знаменитого зодиака и легенду об Осирисе и Изиды. На территории храма снаружи увидите изображение Клеопатры. Там же находится ворота любви. Храм в Абидосе: Расположен на западном берегу реки Нила. История этого храма датируется 5 тысяч лет тому назад. Самый загадочный храм в истории древнего Египта. Здесь главный центр для культа Осириса, самого любимого героя Египта и центральной фигуры самого популярного мифа Египта. Здесь место для паломничества в древнем Египте. То есть Абидос в древнем Египте как мекка для мусульман или Иерусалим для христиан. Фараон 12 денастии 3800 лет тому назад построил большое здание на месте более ранней святыни. Во время нового царства Абидос достиг своего пика в качестве священного города. Все фараоны 18 династии добавили свои вклады в храме бога Осириса. Оставили свидетельство о своей преданность этому богу. В 19 династии фараон сети 1 построил чудесный храм с отдельными святилищами для каждого божества потом его сын Рамзес 2 продолжал восстановить и строить храм. Самые интересные храмы в Абидосе были построены во время нового царства сети и Рамзесом 2. Храм украшен одними из лучших рельефных изображений. Важная информация: Отправление на экскурсию в 6.00 утра

