Два древних города - два погружения в прошлое Египта
Вы убедитесь в этом, побывав в уникальном храме Хатхор в Дендере и рассмотрев рельефные изображения, сплошь покрывающие стены, потолок, колонны. А затем окажетесь в Абидосе — одном из древнейших городов Египта и всего мира. Здесь тоже сохранилось святилище с поразительными рельефами — храм Сети I.
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Описание
Что вас ожидает
В этой поездке вы узнаете больше и о Древнем Египте, и о современной жизни страны. Мы развеем популярные мифы, погрузим в историю, познакомим с традициями и обычаями нашей родины.
Храм богини Хатхор. В египетской мифологии Хатхор считается одной из самых значимых богинь. Её изображали в виде коровы с солнечным диском между рогами или же в облике женщины с коровьими ушами и рогами. Хатхор — богиня неба, любви, материнства, плодородия, покровительница радости, веселья и танцев. Вы побываете в месте культа этой богини, в Дендере, где в честь неё воздвигнут храм, полный рельефных изображений поразительного качества исполнения.
Абидос. Один из древнейших городов Египта и мира, центр культа бога мёртвых Осириса. Главная его достопримечательность — заупокойный храм Сети I, фараона 19 династии, отца знаменитого фараона-строителя Рамзеса II. Это один из лучших храмов, сохранившихся в Египте, и вы узнаете почему.
После посещения достопримечательностей мы сделаем остановку на обед.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Мы заберём вас из удобного вам места в Луксоре и по окончании отвезём обратно
- Приготовьтесь к неблизкой дороге: переезды между городами занимают от 2 часов. В Дендере остановка 2 часа, в Абидосе — 1–1,5 часа.
В стоимость входит
- Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером
- Услуги русскоговорящего гида (не водитель)
Дополнительные расходы
- Вход в храм Хатхор — 10$
- Вход в храм Сети I — 5$
- Обед — 10$
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.