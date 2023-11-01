Из Луксора - в Дендеру и Абидос

Два древних города - два погружения в прошлое Египта

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Древнеегипетская цивилизация оставила нам не только пирамиды.

Вы убедитесь в этом, побывав в уникальном храме Хатхор в Дендере и рассмотрев рельефные изображения, сплошь покрывающие стены, потолок, колонны. А затем окажетесь в Абидосе — одном из древнейших городов Египта и всего мира. Здесь тоже сохранилось святилище с поразительными рельефами — храм Сети I.
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
Ближайшие даты:
1
ноя
2
ноя
3
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
9
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В этой поездке вы узнаете больше и о Древнем Египте, и о современной жизни страны. Мы развеем популярные мифы, погрузим в историю, познакомим с традициями и обычаями нашей родины.

Храм богини Хатхор. В египетской мифологии Хатхор считается одной из самых значимых богинь. Её изображали в виде коровы с солнечным диском между рогами или же в облике женщины с коровьими ушами и рогами. Хатхор — богиня неба, любви, материнства, плодородия, покровительница радости, веселья и танцев. Вы побываете в месте культа этой богини, в Дендере, где в честь неё воздвигнут храм, полный рельефных изображений поразительного качества исполнения.

Абидос. Один из древнейших городов Египта и мира, центр культа бога мёртвых Осириса. Главная его достопримечательность — заупокойный храм Сети I, фараона 19 династии, отца знаменитого фараона-строителя Рамзеса II. Это один из лучших храмов, сохранившихся в Египте, и вы узнаете почему.

После посещения достопримечательностей мы сделаем остановку на обед.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Мы заберём вас из удобного вам места в Луксоре и по окончании отвезём обратно
  • Приготовьтесь к неблизкой дороге: переезды между городами занимают от 2 часов. В Дендере остановка 2 часа, в Абидосе — 1–1,5 часа.

В стоимость входит

  • Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером
  • Услуги русскоговорящего гида (не водитель)

Дополнительные расходы

  • Вход в храм Хатхор — 10$
  • Вход в храм Сети I — 5$
  • Обед — 10$

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Луксора

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Святые места
Выездные
На весь день
Монастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Луксора

Луксор - столица всех веков
🚌 На автобусе
Мини-группа
2 часа
Луксор - столица всех веков
Отель
Сегодня
Завтра
3 ноя
4 ноя
$200 за человека
Из Луксора - в Дендеру и Абидос с гидом-египтологом
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Из Луксора - в Дендеру и Абидос с гидом-египтологом
Погрузиться в додинастическую эпоху Египта, побывав в уникальных храмах с древнейшими гробницами
Сегодня
Завтра
3 ноя
4 ноя
270243 за всё до 7 чел.
Знакомьтесь, Луксор
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Знакомьтесь, Луксор
Посетить все знаковые места древнего города и погрузиться в их историю с профессиональным гидом
в любой точке Луксора
Сегодня
3 ноя
4 ноя
5 ноя
16599 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Луксоре. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Луксоре
ХОРОШО
🧭
ТАМ