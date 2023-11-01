Древнеегипетская цивилизация оставила нам не только пирамиды. Вы убедитесь в этом, побывав в уникальном храме Хатхор в Дендере и рассмотрев рельефные изображения, сплошь покрывающие стены, потолок, колонны. А затем окажетесь в Абидосе — одном из древнейших городов Египта и всего мира. Здесь тоже сохранилось святилище с поразительными рельефами — храм Сети I.

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Описание

Что вас ожидает

В этой поездке вы узнаете больше и о Древнем Египте, и о современной жизни страны. Мы развеем популярные мифы, погрузим в историю, познакомим с традициями и обычаями нашей родины.

Храм богини Хатхор. В египетской мифологии Хатхор считается одной из самых значимых богинь. Её изображали в виде коровы с солнечным диском между рогами или же в облике женщины с коровьими ушами и рогами. Хатхор — богиня неба, любви, материнства, плодородия, покровительница радости, веселья и танцев. Вы побываете в месте культа этой богини, в Дендере, где в честь неё воздвигнут храм, полный рельефных изображений поразительного качества исполнения.

Абидос. Один из древнейших городов Египта и мира, центр культа бога мёртвых Осириса. Главная его достопримечательность — заупокойный храм Сети I, фараона 19 династии, отца знаменитого фараона-строителя Рамзеса II. Это один из лучших храмов, сохранившихся в Египте, и вы узнаете почему.

После посещения достопримечательностей мы сделаем остановку на обед.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Мы заберём вас из удобного вам места в Луксоре и по окончании отвезём обратно

Приготовьтесь к неблизкой дороге: переезды между городами занимают от 2 часов. В Дендере остановка 2 часа, в Абидосе — 1–1,5 часа.

В стоимость входит

Трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером

Услуги русскоговорящего гида (не водитель)

Дополнительные расходы