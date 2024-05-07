Однодневные – экскурсии в Луксоре

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Луксоре, цены от $215, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Луксора - в Дендеру и Абидос
На машине
скидка
30%
10 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Луксора в Дендеру и Абидос: погружение в историю древних храмов
Познайте сокровища древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и заупокойный храм Сети I в Абидосе с профессиональным гидом
Начало: Из луксора
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
307$215 за всё до 8 чел.
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
На машине
скидка
10%
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Храмы Осириса и Хатхор: Путешествие из Луксора в Дендеру и Абидос
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
270$243 за всё до 8 чел.
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
$378 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • V
    VIKTORIIA
    7 мая 2024
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос
    Рекомендуем эту экскурсию и именно этого организатора, мы остались очень довольны экскурсией. Ездили с гидом Ахмедом, он прекрасно владеет русским
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    языком и хорошо разбирается в теме Древнего Египта, но и помимо этого рассказывал на различные темы в дороге, ответил на все наши вопросы. Машина была хорошая, с кондиционером, в общем все как и было заявлено. Также отмечу, что всё было очень вежливо, тактично, без подводных камней и каких-то незапланированных остановок. Экскурсию провел на совесть. Было принято совершить совместное путешествие в одни из самых интересных древнеегипетских храмов. Благодарим за качественную организацию нашего отдыха!

  • D
    Dmitrii
    30 апреля 2024
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос
    Таха - организатор экскурсии отличный. Маршрут интересный. К гидам есть пожелание больше подавать информации на протяжении всей экскурсии - это все таки индивидуальный тур.
  • Е
    Екатерина
    20 апреля 2024
    Из Луксора - в Дендеру и Абидос
    Группа из 10 человек посетила два замечательных храма. Гид Таха по пути очень интересно рассказывал о жизни в современном Египте,
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    об истории. Провел отличную экскурсию внутри храмов. Автобус был комфортным для длительных переездов. По пупи было предложено перекусить, угостились такде соком из сазарного тростника. Организация на высшем уровне. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Однодневные»

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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Луксору в августе 2024
Сейчас в Луксоре в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 215 до 378 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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