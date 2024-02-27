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мало, аутентично. В Дендере обязательно сразу купите дополнительный билет дл посещения подземной галереи (проход узкий, крупные люди могут не пройти). Экскурсия была прекрасно организовано, все четко, пунктуально, с учетом всех наших пожеланий. Гид Адель сочетает глубокое знание вопроса с хорошим русским языком, что бывает достаточно редко. Было интересно и комфортно. Обязательно к посещению, если проводите в Луксоре более 2-х дней.