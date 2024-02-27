1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
9 часов
Из Луксора в Дендеру и Абидос: путешествие к истокам древности с гидом-египтологом
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив храмы Хатхор в Дендере и Сети I в Абидосе. Экскурсия обещает стать незабываемым путешествием в прошлое
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
388€272 за всё до 7 чел.
Мини-группа
2 часа
Полет на воздушном шаре в Луксоре: восхищение древними Фивами с высоты
Встречайте рассвет на высоте, наслаждаясь великолепными видами Луксора с воздушного шара. Незабываемое приключение ждет вас
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 4:30 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
$85 за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие в сердце древнего Египта: Дендера и Абидос из Луксора
Посетите сокровища древнего Египта, погрузитесь в мир загадок и красоты храмов Дендеры и Абидоса, вдохновляющих путешественников
Начало: Холл отеля
Расписание: Ежедневно с 07:00 до 17:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$330 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Луксор и Дендеру: архитектурные чудеса Древнего Египта
Погрузитесь в мир древнеегипетской истории и культуры, посетив легендарные храмы, гробницы и колоссы Мемнона
Начало: Начало экскурсии в любой точке в луксоре
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
$130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
10 часов
Самобытный Луксор: индивидуальная экскурсия по древнему городу
Индивидуальная экскурсия по Луксору подарит вам уникальную возможность погрузиться в историю древнего Египта, увидеть знаменитые храмы и гробницы
Начало: Место вашего пребывания
Расписание: По договоренности с гидом
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
$250 за всё до 2 чел.
Мини-группа
2 часа
Луксор: Путешествие по столице веков - от Карнака до Долины Царей
Погрузитесь в мир древних тайн и легенд во время экскурсии по Луксору, где история оживает среди величественных руин
Начало: Отель
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$200 за человека
Групповая
2 часа
Полёт на воздушном шаре в Луксоре: восхитительный вид на древние храмы
Встречайте рассвет на высоте, летая над Луксором. Это не просто экскурсия, это путешествие в историю с птичьего полёта
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 05:00 и 07:00
10 июня в 05:00
11 июня в 05:00
€80 за человека
Групповая
2 часа
Луксор: Сафари на квадроциклах с трансфером
Насладитесь захватывающим сафари на квадроциклах в Луксоре. Опытный инструктор обучит вас всем необходимым навыкам, а комфортный трансфер обеспечит удобство
Начало: Луксор
Расписание: Каждый день недели
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения27 февраля 2024Экскурсия прошла хорошо, информацией не перегружена. Гид Шаркави очень доброжелательный, старается сделать пребывание интересным. Так же можно его расспросить про местную жизнь, тоже интересно расскажет. Обед вкусный в Абидос. Впечатлений масса, храмы потрясают, пока не уложилось все в голове.
- ААндрей8 января 2024Всё прошло замечательно! Нашим гидом был Махмуд, весёлый, отзывчивый, артистичный - настоящий знаток своего дела. Понравилась насыщенная и хорошо продуманная
- ААндрей7 января 2024Всё прошло замечательно! Нашим гидом был Махмуд, весёлый, отзывчивый, артистичный - настоящий знаток своего дела. Понравилась насыщенная и хорошо продуманная
- ННиколай24 декабря 2023Очень интересные и впечатляющие объекты. Поразили и удивили даже после двух насыщенных дней на западном и восточном берегах Луксора. Туристов
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Необычные»
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