Представьте себя путешественником во времени, переносящимся в эпоху Древнего Египта.Экскурсия в Дендеру и Луксор предлагает уникальную возможность познакомиться с величием и мистикой древнеегипетских храмов и гробниц.Вас ожидает посещение храма Хатхор

в Дендере, где каждый камень хранит истории о богине любви и плодородия. Затем путь приведет вас в Луксор, где вы исследуете Карнакский храм - самый большой религиозный комплекс древности, и долину Царей, вечный дом фараонов, включая легендарную гробницу Тутанхамона. Экскурсия обещает не только знакомство с архитектурными шедеврами, но и погружение в истории о жизни древних фараонов, богов и простых людей, которые веками творили историю на берегах Нила. Это путешествие станет незабываемым опытом, полным открытий и впечатлений, которые останутся с вами на всю жизнь

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дендера: храм Хатхор

Дендера — древний город на левом берегу Нила, известный всему миру благодаря храму Хатхор. Он посвящён богине неба, любви, материнства и плодородия. Её изображали в виде коровы с солнечным диском между рогами или же в облике женщины с коровьими ушами. Почему — вы узнаете на экскурсии! Кроме того, вместе мы расшифруем искусные рельефные изображения на стенах храма и отыщем знаменитый дендерский зодиак.

Луксор: Карнакский храм и Долина Царей

Карнакский храм — самый большой в мире религиозный комплекс. Вы полюбуетесь аллеей сфинксов с бараньими головами и рассмотрите сохранившиеся росписи и рисунки на стенах храма. Затем отправитесь в Долину Царей, где похоронены многие фараоны Древнего Египта. Увидите гробницу царя Тутанхамона и восхититесь её размерами, дизайном и красотой.

Организационные детали