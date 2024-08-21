Представьте себя путешественником во времени, переносящимся в эпоху Древнего Египта.
Экскурсия в Дендеру и Луксор предлагает уникальную возможность познакомиться с величием и мистикой древнеегипетских храмов и гробниц.
Вас ожидает посещение храма Хатхор
Экскурсия в Дендеру и Луксор предлагает уникальную возможность познакомиться с величием и мистикой древнеегипетских храмов и гробниц.
Вас ожидает посещение храма Хатхор
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Погружение в историю Древнего Египта
- 🏛️ Посещение уникальных храмов
- 🔍 Расшифровка древних рельефов
- 🛕 Увидеть гробницу Тутанхамона
- 🚐 Комфортабельный транспорт
- 👨🏫 Профессиональные гиды
Что можно увидеть
- Храм Хатхор
- Карнакский храм
- Долина Царей
- Гробница Тутанхамона
- Дендерский зодиак
Описание экскурсии
Дендера: храм Хатхор
Дендера — древний город на левом берегу Нила, известный всему миру благодаря храму Хатхор. Он посвящён богине неба, любви, материнства и плодородия. Её изображали в виде коровы с солнечным диском между рогами или же в облике женщины с коровьими ушами. Почему — вы узнаете на экскурсии! Кроме того, вместе мы расшифруем искусные рельефные изображения на стенах храма и отыщем знаменитый дендерский зодиак.
Луксор: Карнакский храм и Долина Царей
Карнакский храм — самый большой в мире религиозный комплекс. Вы полюбуетесь аллеей сфинксов с бараньими головами и рассмотрите сохранившиеся росписи и рисунки на стенах храма. Затем отправитесь в Долину Царей, где похоронены многие фараоны Древнего Египта. Увидите гробницу царя Тутанхамона и восхититесь её размерами, дизайном и красотой.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: храм Дендера — 10$, Карнакский храм — 10$, Долина Царей — 15$
- Обычно в середине экскурсии мы делаем остановку на обед. Его примерная стоимость — 10$ с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из луксора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таха — ваша команда гидов в Луксоре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1889 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Таха. Я родился в Луксоре. Работаю много лет гидом. Очень люблю свою профессию. Хорошо знаю историю Древнего Египта и владею русским языком. Имею большой опыт работы с русскими путешественниками. С командой таких же опытных гидов с удовольствием проведём для вас увлекательную экскурсию по интересным историческим местам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная экскурсия! Спасибо Тахе за организацию индивидуальной экскурсии из Марса Алама в Дендеру и Луксор. Он постоянно был с нами на связи, отвечал на все вопросы.
Гид Ахмед великолепно владеет русским
Гид Ахмед великолепно владеет русским
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Эта экскурсия влюбит вас в Египет! Его историю, древних богов и современных египтян.
Мы прилетели в Люксор из Каира на один день с задержкой рейса на 2 часа. Таха, наш прекрасный
Мы прилетели в Люксор из Каира на один день с задержкой рейса на 2 часа. Таха, наш прекрасный
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Мы посетили Дендеру и Абидос вместе с Ахмедом. Все прошло замечательно. Машина хорошая,водитель вел машину безупречно. В некоторых местах по пути в Абидос нет асфальта, ехали по грунтовой. Но все было хорошо с нашим водителем! Гид Ахмед внимательный, по дороге покупал воду и бананы). Экскурсия содержательная.
Все понравилось! Спасибо!
Все понравилось! Спасибо!
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Е
Лучший гид за наше путешествие по Египту. И как человек и как гид одновременно. Прекрасная организация, подача материала, ответы на вопросы, общение в целом и машина и водитель, все супер. Хороший русский язык, что очень важно и понимание в различиях наших культур и привычек. Видно, что Таха давно работает с русскоязычными людьми. Спасибо большое. Рекомендую однозначно
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