Экскурсия в Дендеру и Луксор

Индивидуальная экскурсия в Луксоре

Побывать в легендарных древних городах и прикоснуться к их многовековой истории

Дендера и Луксор — порталы в историю и архитектуру Древнего Египта.

Вы посетите великолепные старинные храмы с таинственными рисунками и росписями, погуляете по долине-некрополю и увидите гробницу Тутанхамона. А мы расскажем о древнеегипетских фараонах и героях, богах и простых людях. Приготовьтесь к насыщенному и очень познавательному путешествию!
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Экскурсия в Дендеру и Луксор
Ближайшие даты:
15
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Описание

Что вас ожидает

Дендера: храм Хатхор

Дендера — древний город на левом берегу Нила, известный всему миру благодаря храму Хатхор. Он посвящён богине неба, любви, материнства и плодородия. Её изображали в виде коровы с солнечным диском между рогами или же в облике женщины с коровьими ушами. Почему — вы узнаете на экскурсии! Кроме того, вместе мы расшифруем искусные рельефные изображения на стенах храма и отыщем знаменитый дендерский зодиак.

Луксор: Карнакский храм и долина Царей

Карнакский храм — самый большой в мире религиозный комплекс. Вы полюбуетесь аллеей сфинксов с бараньими головами и рассмотрите сохранившиеся росписи и рисунки на стенах храма. Затем отправитесь в долину Царей, где похоронены многие фараоны Древнего Египта. Увидите гробницу царя Тутанхамона и восхититесь её размерами, дизайном и красотой.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Транспорт включён в стоимость.
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: храм Дендера — 10$, Карнакский храм — 10$, долина Царей — 15$
  • Обычно в середине экскурсии мы делаем остановку на обед. Его примерная стоимость — 10$ с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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