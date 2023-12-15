Побывать в легендарных древних городах и прикоснуться к их многовековой истории
Дендера и Луксор — порталы в историю и архитектуру Древнего Египта.
Вы посетите великолепные старинные храмы с таинственными рисунками и росписями, погуляете по долине-некрополю и увидите гробницу Тутанхамона. А мы расскажем о древнеегипетских фараонах и героях, богах и простых людях. Приготовьтесь к насыщенному и очень познавательному путешествию!
Вы посетите великолепные старинные храмы с таинственными рисунками и росписями, погуляете по долине-некрополю и увидите гробницу Тутанхамона. А мы расскажем о древнеегипетских фараонах и героях, богах и простых людях. Приготовьтесь к насыщенному и очень познавательному путешествию!
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Дендера: храм Хатхор
Дендера — древний город на левом берегу Нила, известный всему миру благодаря храму Хатхор. Он посвящён богине неба, любви, материнства и плодородия. Её изображали в виде коровы с солнечным диском между рогами или же в облике женщины с коровьими ушами. Почему — вы узнаете на экскурсии! Кроме того, вместе мы расшифруем искусные рельефные изображения на стенах храма и отыщем знаменитый дендерский зодиак.
Луксор: Карнакский храм и долина Царей
Карнакский храм — самый большой в мире религиозный комплекс. Вы полюбуетесь аллеей сфинксов с бараньими головами и рассмотрите сохранившиеся росписи и рисунки на стенах храма. Затем отправитесь в долину Царей, где похоронены многие фараоны Древнего Египта. Увидите гробницу царя Тутанхамона и восхититесь её размерами, дизайном и красотой.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером. Транспорт включён в стоимость.
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: храм Дендера — 10$, Карнакский храм — 10$, долина Царей — 15$
- Обычно в середине экскурсии мы делаем остановку на обед. Его примерная стоимость — 10$ с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Таха — ваша команда гидов в Луксоре
Провели экскурсии для 10 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мухаммад. Я родился в Луксоре. Работаю много лет гидом. Очень люблю свою профессию. Хорошо знаю историю Древнего Египта и владею русским языком. Имею большой опыт работы с русскими туристами. С командой таких же опытных гидов с удовольствием проведём для вас увлекательную экскурсию по интересным историческим местам!
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