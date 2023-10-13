Погрузиться в додинастическую эпоху Египта, побывав в уникальных храмах с древнейшими гробницами
А после познакомитесь с памятниками Абидоса, сохранявшего ауру святости дольше, чем любое другое место в Египте.
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Описание
Что вас ожидает
Дендера. История этого небольшого города на западном берегу Нила восходит к додинастической эпохе Египта. Об этом свидетельствуют древние гробницы у стены храма Хатхoр. Храм сохранился практически в первозданном виде — многие столетия он был полностью скрыт песками. Здесь вы увидите великолепные памятники: маммиси — храм Божественного рождения, Священное озеро, Гипостильный зал с 18 колоннами, Зал жриц и многое другое.
Абидос. Один из древнейших городов, он сохранял свою ауру святости дольше, чем любое другое место в Египте. Был центром культа бога Осириса — самого любимого бога египтян. Вы побываете в храме фараона Сети I с невероятными изображениями на стенах. Храм Сети также славится списком фараонов — «Aбидосским списком», где вырезаны картуши 76 царей Древнего Египта. А ещё вы оцените Осирион с его канавами — самую священную гробницу у древних египтян, где, по легенде, Исида захоронила голову бога Осириса.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер на современном легковом авто с кондиционером или на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером (в зависимости от кол-ва человек)
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Абидосский храм — 9 $/чел., храм богини Хатхор в Дендере — 8 $/чел. (билеты оплачиваются в местной валюте, для детей до 6 лет бесплатно, для детей 6–12 лет и студентов — 50% скидка), а также обед — 8–12 $/чел.
Как проводится экскурсия
- Выезд в 07:00. За час доедем до Дендеры, расположенной в 60 км севернее Луксора. Проведём в храме Хатхор 2 часа, потом отправимся в Абидос, расположенный в 75 км севернее Дендеры. Экскурсия в Абидосe заканчивается в 14:00. Возвращение в Луксор к 16:00.
- В нашей программе нет заезда в магазины, поэтому вы не потратите впустую своё время
- Забeрём вас из любого места/отеля в Луксорe и привезём обратно
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов-египтологов нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.