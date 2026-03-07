Дендера. История этого небольшого города на западном берегу Нила восходит к додинастической эпохе Египта. Об этом свидетельствуют древние гробницы у стены храма Хатхoр. Храм сохранился практически в первозданном виде — многие столетия он был полностью скрыт песками. Здесь вы увидите великолепные памятники: маммиси — храм Божественного рождения, Священное озеро, Гипостильный зал с 18 колоннами, Зал жриц и многое другое.
Абидос. Один из древнейших городов, он сохранял свою ауру святости дольше, чем любое другое место в Египте. Был центром культа бога Осириса — самого любимого бога египтян. Вы побываете в храме фараона Сети I с невероятными изображениями на стенах. Храм Сети также славится списком фараонов — «Aбидосским списком», где вырезаны картуши 76 царей Древнего Египта. А ещё вы оцените Осирион с его канавами — самую священную гробницу у древних египтян, где, по легенде, Исида захоронила голову бога Осириса.
Организационные детали
В стоимость входит трансфер на современном легковом авто с кондиционером или на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером (в зависимости от кол-ва человек)
Дополнительно оплачиваются входные билеты в Абидосский храм — 8 $/чел., храм богини Хатхор в Дендере — 10/чел. (билеты для детей до 6 лет бесплатно, для детей 6–12 лет — 50% скидка), а также обед — 8–12 $/чел.
Как проводится экскурсия
Выезд в 07:00. За час доедем до Дендеры, расположенной в 60 км севернее Луксора. Проведём в храме Хатхор 2 часа, потом отправимся в Абидос, расположенный в 75 км севернее Дендеры. Экскурсия в Абидосe заканчивается в 14:00. Возвращение в Луксор к 16:00.
В нашей программе нет заезда в магазины, поэтому вы не потратите впустую своё время
Забeрём вас из любого места/отеля в Луксорe и привезём обратно
Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов-египтологов нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухамед — ваша команда гидов в Луксоре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3601 туриста
Дорогие наши гости, приветствую вас в Египте! Меня зовут Мухамед, я изучал русский язык на факультете иностранных языков в Каире и окончил двухлетнюю программу по египтологии. Более 15 лет провожу читать дальшеуменьшить
экскурсии по всему Египту для гостей из России и стран СНГ. Работаю с русскоговорящими гидами, также египтологами. Наша команда отличается пунктуальностью, чёткостью, профессиональными организаторскими навыками, прекрасным знанием исторического материала, страстью к работе и гордостью тем, что мы потомки великих фараонов. Уверены, в путешествиях с нами вы получите яркие и запоминающиеся впечатления!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталия
Наша компания из четырех человек провела два незабываемых дня с Мамдухом. Необыкновенно доброжелательный и эрудированный человек, наш гид оставил самые приятные впечатления. Мы посетили уникальные храмы, разобрали сюжеты рельефов с невероятными подробностями. Это было очень интересно. Наш гид создавал прекрасную атмосферу поездки. Мы остались очень довольны. водитель также был идеальным. рюРекомендкю эту поездку всем любителям истории Египта
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Elena
Роскошная экскурсия! Мистический, невероятно красивый храм в Дендре, прекрасно сохранившийся старинный храм в г. Абидос, ценнейшие фрески, аутентичная, живописная дорога! Колоритный ресторан с домашней едой. Умнейший гид - египтолог Мамдух, с тремя высшими образованиями и прекрасным русским языком! Мы в восторге!
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Н
Николай
Очень интересные и впечатляющие объекты. Поразили и удивили даже после двух насыщенных дней на западном и восточном берегах Луксора. Туристов мало, аутентично. В Дендере обязательно сразу купите дополнительный билет дл читать дальшеуменьшить
посещения подземной галереи (проход узкий, крупные люди могут не пройти). Экскурсия была прекрасно организовано, все четко, пунктуально, с учетом всех наших пожеланий. Гид Адель сочетает глубокое знание вопроса с хорошим русским языком, что бывает достаточно редко. Было интересно и комфортно. Обязательно к посещению, если проводите в Луксоре более 2-х дней.
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Галина
Очень советую поехать на эту экскурсию и посмотреть уникальные места, ещё недооцененные туристами.
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