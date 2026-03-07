Представьте себя путешественником во времени, который отправляется из Луксора в Дендеру и Абидос, чтобы увидеть сокровища древности своими глазами.В Дендере вы встретитесь с храмом богини Хатхор, одним из лучше сохранившихся

памятников Египта, который таился в песках вплоть до 19 века. Затем ваш путь лежит в Абидос, где вы посетите храм фараона Сети I, известный своими впечатляющими рельефами и Абидосским списком фараонов. Экскурсия предлагает не только познакомиться с древними памятниками, но и ощутить атмосферу святости и величия, которая окутывает эти места. Организационные детали тщательно продуманы: вас ждет комфортабельный трансфер, профессиональный гид-египтолог, который раскроет все тайны и легенды, связанные с посещаемыми местами. Эта экскурсия станет яркой страницей в вашем путешествии по Египту, оставив незабываемые впечатления и глубокие знания о древней цивилизации

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дендера. История этого небольшого города на западном берегу Нила восходит к додинастической эпохе Египта. Об этом свидетельствуют древние гробницы у стены храма Хатхoр. Храм сохранился практически в первозданном виде — многие столетия он был полностью скрыт песками. Здесь вы увидите великолепные памятники: маммиси — храм Божественного рождения, Священное озеро, Гипостильный зал с 18 колоннами, Зал жриц и многое другое.

Абидос. Один из древнейших городов, он сохранял свою ауру святости дольше, чем любое другое место в Египте. Был центром культа бога Осириса — самого любимого бога египтян. Вы побываете в храме фараона Сети I с невероятными изображениями на стенах. Храм Сети также славится списком фараонов — «Aбидосским списком», где вырезаны картуши 76 царей Древнего Египта. А ещё вы оцените Осирион с его канавами — самую священную гробницу у древних египтян, где, по легенде, Исида захоронила голову бога Осириса.

Организационные детали

В стоимость входит трансфер на современном легковом авто с кондиционером или на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером (в зависимости от кол-ва человек)

Дополнительно оплачиваются входные билеты в Абидосский храм — 8 $/чел., храм богини Хатхор в Дендере — 10/чел. (билеты для детей до 6 лет бесплатно, для детей 6–12 лет — 50% скидка), а также обед — 8–12 $/чел.

Как проводится экскурсия

Выезд в 07:00. За час доедем до Дендеры, расположенной в 60 км севернее Луксора. Проведём в храме Хатхор 2 часа, потом отправимся в Абидос, расположенный в 75 км севернее Дендеры. Экскурсия в Абидосe заканчивается в 14:00. Возвращение в Луксор к 16:00.

В нашей программе нет заезда в магазины, поэтому вы не потратите впустую своё время

Забeрём вас из любого места/отеля в Луксорe и привезём обратно

Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных русскоязычных гидов-египтологов нашей команды.