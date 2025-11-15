Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Индивидуальный тур в ЛЮБЫЕ ДАТЫ лично для Вас и Вашей компании при непосредственной координации организатором.

О Египте – загадочной копилке сокровищ, невообразимой археологической и культурной ценности – трудно думать, не вспоминая о Сфинксе, пирамидах Гизы, Луксоре, Долине царей и Ниле. Это не только крупнейший в мире музей под открытым небом, но и место, где находится множество роскошных пляжей Красного моря, где можно поплавать с трубкой, заняться дайвингом или виндсерфингом. Вы никогда не забудете Египет вне зависимости от того, откуда Вам откроются его ландшафты: с лодки, со спины верблюда или у кораллового рифа.

9 дней / 6 пирамид / 3 пустыни / 2 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО

Знаменитый покрытыми песком гробницами, строгими пирамидами и высокими храмами фараонов, Египет пробуждает в каждом из нас исследователя. Никогда не угадаешь - вдруг Вы наткнетесь на еще одну находку, потому что именно так были сделаны многие предыдущие открытия.

Наш авторский тур состоит из 4-х частей: Каир и окрестности, тур по пустыням на западе, сокровища Луксора и отдых на Красном море.