Описание тура
Индивидуальный тур в ЛЮБЫЕ ДАТЫ лично для Вас и Вашей компании при непосредственной координации организатором.
О Египте – загадочной копилке сокровищ, невообразимой археологической и культурной ценности – трудно думать, не вспоминая о Сфинксе, пирамидах Гизы, Луксоре, Долине царей и Ниле. Это не только крупнейший в мире музей под открытым небом, но и место, где находится множество роскошных пляжей Красного моря, где можно поплавать с трубкой, заняться дайвингом или виндсерфингом. Вы никогда не забудете Египет вне зависимости от того, откуда Вам откроются его ландшафты: с лодки, со спины верблюда или у кораллового рифа.
9 дней / 6 пирамид / 3 пустыни / 2 объекта всемирного наследия ЮНЕСКО
Знаменитый покрытыми песком гробницами, строгими пирамидами и высокими храмами фараонов, Египет пробуждает в каждом из нас исследователя. Никогда не угадаешь - вдруг Вы наткнетесь на еще одну находку, потому что именно так были сделаны многие предыдущие открытия.
Наш авторский тур состоит из 4-х частей: Каир и окрестности, тур по пустыням на западе, сокровища Луксора и отдых на Красном море.
Программа тура по дням
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В АФРИКУ
Вас встретят, вне зависимости от времени прилета, в аэропорту Каира, после чего - трансфер и поселение в отель. Отдых после перелета.
ДВЕ ПУСТЫНИ
Сегодня Вы начинаете 2х-дневный тур в пустыню Сахара (а именно в ее часть, называемую ливийской пустыней). Для начала, переезд из Каира с 7 утра в оазис, длительностью 4-5 часов.
Черная пустыня
Затем Вас ждет обед по прибытии и Вы начнете тур с посещения следующих достопримечательностей: Черная пустыня, Черная гора, Горячий источник, Хрустальная гора.
Свое имя Черная пустыня получила из-за размыва горных пород, покрывших пустыню слоем черной каменной пыли и камней. Ближе к окончанию Черной пустыни находятся черные вулканические холмы, давным-давно извергшие темный вулканический материал, называемый долерит, из которого и состоят черные камни.
Белая пустыня
Затем Вы отправитесь на бездорожье, чтобы посетить: регион Агапат, Розу пустыни, Песчаные дюны, Старую Белую Пустыню, Новую Белую Пустыню, где Вы будете наблюдать закат.
По количеству неземных скальных образований, высеченных ветром в виде огромных грибов или булыжников с Белой пустыней не сравнится ни одна пустыня мира.
Вечером - ужин с барбекю, кемпинг в пустыне.
ОБРАТНО В КАИР
Оазис в пустыне
После завтрака - осмотр оставшихся частей Белой пустыни и возвращение в оазис, обед, затем возвращение в Каир, прямо в аэропорт
Перелет в Луксор
Вечером вылетаете в Луксор, затем поселение в отеле на берегу Нила.
ПИРАМИДЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
Первая пирамида
Вы думали, что пирамид всего 3? Это не так. После 40 минут переезда Вы увидите самую древнюю пирамиду, которая знаменует важную веху процесса эволюции пирамид. Пирамида считается древнейшей в мире сохранившейся крупной каменной архитектурной постройкой.
Еще 2 пирамиды
После этого недолгий переезд, и посетите изогнутую и розовую пирамиды в королевском некрополе, расположенном в пустыне на западном берегу Нила.
В любую из этих пирамид можно будет осуществить спуск внутрь.
Плато Гиза
Возвращаетесь в Гизу на великие пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. Также Вы сможете вблизи рассмотреть Сфинкса - легендарного стража, стоящего у огромного погребального комплекса.
Вечером возвращаетесь в отель в Каире.
ЗНАКОМСТВО С КАИРОМ
Музей
Путешествие в Египет нельзя считать полноценным без посещения Египетского музея в Каире. В музее хранится свыше 120 000 экспонатов, относящихся к разным периодам истории Древнего Египта. Мумии, саркофаги, керамические изделия, ювелирные украшения и, естественно, сокровища Тутанхамона.
Коптский Каир
Переезжаете на Юг города и посетите христианскую часть города. Вы посетите все самые важные церкви этого квартала.
В том же районе отобедаете в местном ресторанчике.
Исламский Каир
Переезжаете на восток Каира и начнете пешую прогулку по исламской части с красивейших ворот - входа в Старый город. Пройдете по главной улице исламского Каира и сквозь старый арабский базар, который словно существует вне времени.
Хозяева магазинов зазывают к своим прилавкам, вокруг аромат специй, азартная, шумная торговля и множество ценных вещей, выставленных на продажу в бесконечных переулках.
СОКРОВИЩА ЛУКСОРА
Луксор разделен рекой Нил на две области, которые обычно называют Восточным и Западным берегами, а во времена Древнего Египта считалось, что они символизируют Жизнь и Смерть
Долина Царей
Совершите путешествие по Долине царей и исследуете гробницы некоторых фараонов.
Затем отправитесь в храм царицы Хатшепсут. Здесь Вы можете сделать множество потрясающих фотографий.
Карнакский и Луксорский храмы
Затем посетите величественные храмы Луксора, осматривая их, можно увидеть вклад каждого из фараонов, обычно в виде статуй и их изображений на стенах. Это несомненно лучшие храмы всего Египта.
Вечером или утром совершите поездку на фелуке по Нилу.
Снова ночуете в Луксоре.
К КРАСНОМУ МОРЮ
Трансфер к морю
Не терпится к морю? С утра Вас ждет 4,5-часовой трансфер прямо к Красному морю, в Хургаду, и поселение в отеле.
Хургада
Раскинувшись на более чем 40-километровом первозданном побережье, Хургада - это солнце круглый год, великолепные коралловые рифы и многочисленные развлечения в непринужденной, расслабленной атмосфере.
После поселения отдыхаете в отеле.
ОТДЫХ НА МОРЕ
Свободное время, пользуетесь пляжем или бассейнами
ВЫЛЕТ ДОМОЙ
Выселение из отеля и вылет из Хургады.
Желающие могут продлить свое пребывание на море еще на несколько дней.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (2х-местное) в отелях с бесплатным wifi и кондиционером
- Завтраки в отелях Каира и Луксора
- Обеды во время экскурсий в Каире и Луксоре
- Полное питание во время тура в пустыню
- All Inclusive в Хургаде
- Вся транспортировка по суше и трансферы по маршруту
- Входные билеты в достопримечательности по программе
- Двухдневное сафари в пустыню
- Экскурсия к пирамидам с русскоговорящим гидом
- Экскурсия по Каиру с русскоговорящим гидом
- Экскурсия по Луксору с русскоговорящим гидом
- Поездка на фелуке по Нилу
- Сопровождение в Каире и Луксоре русскоязычными гидами
- Посещение топовых локаций Египта (смотровые площадки, фотозоны и пр.)
- Подбор авиабилетов и другие консультации
Что не входит в цену
- Авиабилеты, внутренний перелет Каир-Луксор (около 130$)
- Виза по прибытию (25$)
- Ужины в Каире и Луксоре
О чём нужно знать до поездки
Справлюсь ли я с этим физически?
Да. В этом путешествии нет мероприятий, требующих специальной подготовки или особых физических навыков. Но в некоторых локациях запланирован небольшой хайкинг/прогулка.
Кто покупает билеты?
Вы приобретаете билеты самостоятельно, а мы подбираем удобные для вас варианты перелетов и высылаем инструкцию по покупке.
Пожелания к путешественнику
- огромная просьба иметь не более 1 чемодана на человека;
- с собой необходимо иметь туристическую страховку, покрывающую и COVID-19.