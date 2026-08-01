Найдено 3 тура в категории « Водные развлечения » в Луксоре, цены от $1160, скидки до 25%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Водные туры в Луксоре на водном транспорте. Интересные обзорные туры для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026