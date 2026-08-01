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20%
Круиз Луксор - Асуан + Абу-Симбел
Начало: Луксор
«Луксор — врата в вечность фараонов Круиз начинается в Луксоре с грандиозного Карнакского храма — крупнейшего религиозного комплекса Древнего Египта, посвящённого Амону-Ра»
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 8:00
$1236
$1545 за человека
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25%
Египетский вояж: из Каира в пустыни и Луксор к морю
Индивидуальный тур в любые даты в лучшие локации Египта
31 окт в 10:00
26 сен в 10:00
от 130 795 ₽
174 337 ₽ за человека
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20%
Круиз из Луксора в Асуан на теплоходе 5* и индивидуальные экскурсии к древностям (всё включено)
Храмы Карнака, Эдфу, Ком-Омбо, Абу-Симбел, Филе, Долина Царей и музей крокодильих мумий
Начало: Аэропорт Луксора, 8:00
«Круиз пройдёт с комфортом на 5-звёздочном теплоходе с просторными палубами, бассейном, джакузи и трёхразовым питанием на борту»
15 авг в 08:00
17 авг в 08:00
$1160
$1450 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Водные развлечения»
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