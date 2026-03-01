Индивидуальный экспресс-тур по знаковым локациям Луксора
Посетить Карнакский храмовый комплекс, заглянуть в Музей мумификации и побывать в Долине царей
Начало: Холл вашего отеля, 8:30. Возможна встреча в аэропо...
13 мар в 08:00
14 мар в 08:00
$415 за всё до 8 чел.
-
30%
Египетский вояж: из Каира в пустыни и Луксор к морю
Индивидуальный тур в любые даты в лучшие локации Египта
12 апр в 10:00
2 мая в 10:00
от 114 688 ₽
163 841 ₽ за человека
-
20%
Круиз Луксор - Асуан + Абу-Симбел
Начало: Луксор
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 8:00
$1236
$1545 за человека
