Главные экскурсионные места в Луксоре

Найдено 3 тура в категории «Популярные места» в Луксоре, цены от $415, скидки до 30%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Индивидуальный экспресс-тур по знаковым локациям Луксора
На машине
2 дня
1 отзыв
Посетить Карнакский храмовый комплекс, заглянуть в Музей мумификации и побывать в Долине царей
Начало: Холл вашего отеля, 8:30. Возможна встреча в аэропо...
13 мар в 08:00
14 мар в 08:00
$415 за всё до 8 чел.
Египетский вояж: из Каира в пустыни и Луксор к морю
9 дней
-
30%
Индивидуальный тур в любые даты в лучшие локации Египта
12 апр в 10:00
2 мая в 10:00
от 114 688 ₽163 841 ₽ за человека
Круиз Луксор - Асуан + Абу-Симбел
Круизы
5 дней
-
20%
Начало: Луксор
Расписание: Понедельник, четверг, суббота в 8:00
$1236$1545 за человека

