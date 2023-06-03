Что вас ожидает:

Приключения в Хургаде: Мечети, церкви, рыбацкие лодки и шопинг на рынке

Начните день с трансфера на частном автомобиле с кондиционером из вашего отеля в Марса Алам и отправляйтесь в город Хургаду. Откройте для себя различные районы Хургады во время этой частной экскурсии по городу. Исследуйте как традиционный старый город, так и новый, современный город. После того, как вас встретят в отеле на машине с кондиционером, вы поедете в рыбацкую деревню и посетите оригинальные, простые одноэтажные дома.

Кажется, что время остановилось в этой части города. Рыбаки встают с восходом солнца и ложатся спать с заходом солнца. Жизнь проста и традиционна. Посетите верфь и посмотрите, как рыбацкие лодки строятся и восстанавливаются традиционными методами. Рядом находится самая большая мечеть в Хургаде. Здесь вы можете узнать больше об исламе, основной религии Египта. Затем продолжайте путь к старейшей коптской церкви в городе.

Вкусно пообедайте в местном ресторане, а затем отправляйтесь за покупками на старый рынок за сувенирами. Посетите рынок,

оживленное место, полное местных базаров, магазинов специй, сувениров, масел и различных местных фруктов, гид поможет вам и будет ждать вас во время шоппинга. После этого вернемся в свой отель.

Важная информация: