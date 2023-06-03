Достопримечательности Хургады с обедом и покупками

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Ответы на вопросы
Посетите самую большую мечеть Хургады и церковь Святой Марии. Исследуйте различные районы Хургады. Посмотрите, как рыбацкие лодки строятся и реставрируются традиционными методами. Вкусно пообедайте в местном ресторане. Отправьтесь за покупками на рынок, чтобы купить сувениры, специи или масла.
Достопримечательности Хургады с обедом и покупками
Достопримечательности Хургады с обедом и покупками
Достопримечательности Хургады с обедом и покупками
Достопримечательности Хургады с обедом и покупками
Достопримечательности Хургады с обедом и покупками
Достопримечательности Хургады с обедом и покупками
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Приключения в Хургаде: Мечети, церкви, рыбацкие лодки и шопинг на рынке
Начните день с трансфера на частном автомобиле с кондиционером из вашего отеля в Марса Алам и отправляйтесь в город Хургаду. Откройте для себя различные районы Хургады во время этой частной экскурсии по городу. Исследуйте как традиционный старый город, так и новый, современный город. После того, как вас встретят в отеле на машине с кондиционером, вы поедете в рыбацкую деревню и посетите оригинальные, простые одноэтажные дома.
Кажется, что время остановилось в этой части города. Рыбаки встают с восходом солнца и ложатся спать с заходом солнца. Жизнь проста и традиционна. Посетите верфь и посмотрите, как рыбацкие лодки строятся и восстанавливаются традиционными методами. Рядом находится самая большая мечеть в Хургаде. Здесь вы можете узнать больше об исламе, основной религии Египта. Затем продолжайте путь к старейшей коптской церкви в городе.
Вкусно пообедайте в местном ресторане, а затем отправляйтесь за покупками на старый рынок за сувенирами. Посетите рынок,
оживленное место, полное местных базаров, магазинов специй, сувениров, масел и различных местных фруктов, гид поможет вам и будет ждать вас во время шоппинга. После этого вернемся в свой отель.

Важная информация:

  • Гид-экскурсовод: Русский язык.
  • Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки.
  • Подходит для людей на инвалидных креслах.
  • Возьмите с собой: Паспорт или удостоверение личности.

Ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в отеле и высадка
  • Частный транспорт на автомобиле с кондиционером
  • Входные билеты
  • Обед в местном ресторане
  • Вход в мечеть Хургады Аль-Мина
  • Посетите церковь Хургады
  • Посетите Новую Марину
  • Помощь профессионального гида
  • Торговые остановки
Что не входит
  • Все, что не указано в программе
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Гид-экскурсовод: Русский язык
  • Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки
  • Подходит для людей на инвалидных креслах
  • Возьмите с собой: Паспорт или удостоверение личности
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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