Посетите самую большую мечеть Хургады и церковь Святой Марии. Исследуйте различные районы Хургады. Посмотрите, как рыбацкие лодки строятся и реставрируются традиционными методами. Вкусно пообедайте в местном ресторане. Отправьтесь за покупками на рынок, чтобы купить сувениры, специи или масла.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Приключения в Хургаде: Мечети, церкви, рыбацкие лодки и шопинг на рынке
Начните день с трансфера на частном автомобиле с кондиционером из вашего отеля в Марса Алам и отправляйтесь в город Хургаду. Откройте для себя различные районы Хургады во время этой частной экскурсии по городу. Исследуйте как традиционный старый город, так и новый, современный город. После того, как вас встретят в отеле на машине с кондиционером, вы поедете в рыбацкую деревню и посетите оригинальные, простые одноэтажные дома.
Кажется, что время остановилось в этой части города. Рыбаки встают с восходом солнца и ложатся спать с заходом солнца. Жизнь проста и традиционна. Посетите верфь и посмотрите, как рыбацкие лодки строятся и восстанавливаются традиционными методами. Рядом находится самая большая мечеть в Хургаде. Здесь вы можете узнать больше об исламе, основной религии Египта. Затем продолжайте путь к старейшей коптской церкви в городе.
Вкусно пообедайте в местном ресторане, а затем отправляйтесь за покупками на старый рынок за сувенирами. Посетите рынок,
оживленное место, полное местных базаров, магазинов специй, сувениров, масел и различных местных фруктов, гид поможет вам и будет ждать вас во время шоппинга. После этого вернемся в свой отель.
Важная информация:
- Гид-экскурсовод: Русский язык.
- Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки.
- Подходит для людей на инвалидных креслах.
- Возьмите с собой: Паспорт или удостоверение личности.
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Встреча в отеле и высадка
- Частный транспорт на автомобиле с кондиционером
- Входные билеты
- Обед в местном ресторане
- Вход в мечеть Хургады Аль-Мина
- Посетите церковь Хургады
- Посетите Новую Марину
- Помощь профессионального гида
- Торговые остановки
- Что не входит
- Все, что не указано в программе
- Чаевые
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Гид-экскурсовод: Русский язык
- Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки
- Подходит для людей на инвалидных креслах
- Возьмите с собой: Паспорт или удостоверение личности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании