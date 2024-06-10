Воспользуйтесь удобным, кондиционированным и современным средством передвижения, которое доставит вас из Марса-Алама в любой отель Хургады.
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Индивидуальный трансфер
- 🌟 Профессиональные водители
- ❄️ Кондиционированные автомобили
- 🕒 Быстрая доставка
- 🏨 Доставка в любой отель Хургады
Что можно увидеть
- Хургада
Ближайшие даты:
Время начала: 04:30, 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30
Описание трансфер
Наши современные автомобили готовы доставить вас в любое место в Хургаде. У нас работают профессиональные водители с высокой степенью компетентности и опытом в области перевозки туристов.
каждый день в 4.30 утра
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из Марса Алама в отель в Хургаде
- Бутылки с водой
- Разрешение полиции
Что не входит в цену
- Любые туры, не упомянутые в трансфере
Где начинаем и завершаем?
Начало: Марса Алам
Завершение: Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 4.30 утра
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Пожалуйста
- Пришлите нам копии ваших групповых паспортов для разрешения полиции
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Марсы-Алама
Похожие экскурсии из Марсы-Алама
Групповая
7 часов
Незабываемое путешествие на яхте в заповедник Марса-Мубарак из Марса-Алам
Откройте для себя красоту заповедника Марса-Мубарак: плавание с черепахами и невероятное разнообразие морской жизни ждут вас
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
$22 за человека
Групповая
7 часов
Супер Сафари в Марса Алам: Квадроциклы, Бедуины и Барбекю
Погрузитесь в атмосферу восточной пустыни с захватывающей поездкой на квадроцикле и уникальным вечером в бедуинской деревне
Начало: Гид заберет вас из отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
$40 за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур в Луксор из Марса-Алама: Древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древнего Египта с эксклюзивным туром в Луксор. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные памятники
Начало: Марса-Алам, ваше место размещения
Расписание: Ежедневно в 4:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
от $240 за всё до 2 чел.