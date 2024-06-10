Трансфер из Марса-Алама в Хургаду

Воспользуйтесь индивидуальным трансфером из Марса-Алама в Хургаду. Современные автомобили и профессиональные водители обеспечат вам комфорт и безопасность
Воспользуйтесь удобным, кондиционированным и современным средством передвижения, которое доставит вас из Марса-Алама в любой отель Хургады.

5 причин купить этот трансфер

  1. 🚗 Индивидуальный трансфер
  2. 🌟 Профессиональные водители
  3. ❄️ Кондиционированные автомобили
  4. 🕒 Быстрая доставка
  5. 🏨 Доставка в любой отель Хургады

Что можно увидеть

  • Хургада
Трансфер из Марса-Алама в Хургаду
Трансфер из Марса-Алама в Хургаду
Ближайшие даты:
Время начала: 04:30, 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30

Описание трансфер

Наши современные автомобили готовы доставить вас в любое место в Хургаде. У нас работают профессиональные водители с высокой степенью компетентности и опытом в области перевозки туристов.

каждый день в 4.30 утра

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Марса Алама в отель в Хургаде
  • Бутылки с водой
  • Разрешение полиции
Что не входит в цену
  • Любые туры, не упомянутые в трансфере
Где начинаем и завершаем?
Начало: Марса Алам
Завершение: Хургада
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в 4.30 утра
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Пришлите нам копии ваших групповых паспортов для разрешения полиции
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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