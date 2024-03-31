Экскурсии на автобусе в Марсе-Аламе

Найдено 10 экскурсий в категории «На автобусе» в Марсе-Аламе, цены от $30, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Марса Алам: Супер Сафари
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Супер Сафари в Марса Алам: Квадроциклы, Бедуины и Барбекю
Погрузитесь в атмосферу восточной пустыни с захватывающей поездкой на квадроцикле и уникальным вечером в бедуинской деревне
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$40 за человека
Лучшая индивидуальная поездка в Луксор из Марса-Алама
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Индивидуальный тур в Луксор из Марса-Алама: Древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древнего Египта с эксклюзивным туром в Луксор. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные памятники
Начало: Марса-Алам, ваше место размещения
Расписание: Ежедневно в 4:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $240 за всё до 2 чел.
Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
🚌 На автобусе
Индивидуальная
16 часов
2 отзыва
Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
Погрузитесь в историю древнего Египта на индивидуальной экскурсии из Марса-Алама в Луксор. Увидите храмы, музеи и знаменитые памятники
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно в любое время суток
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$490 за всё до 2 чел.
Хамата - коралловые острова
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1 отзыв
Хамата - коралловые острова: эксклюзивное приключение в Марса-Алам
Погрузитесь в мир первозданной красоты Хамата: белоснежные пляжи, яркие кораллы и встреча с дельфинами ждут вас
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: См. календарь.
Завтра в 06:30
11 июня в 07:00
$46 за человека
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
🚌 На автобусе
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - это возможность увидеть величайшие памятники древнего Египта, включая Карнакский храм и Долину царей. Увлекательное приключение ждет вас
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
490392 за всё до 7 чел.
Исследование подводной жизни: Заповедник Марса-Мубарак
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
Подводное приключение в Заповеднике Марса Мубарак, Марса-Алам
Вас ждет незабываемое путешествие в подводный мир Красного моря с двумя погружениями и обедом на борту
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Адреналиновое путешествие: Квадроциклы и пустынные дюны Марса-Алама
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
Групповая
4 часа
Адреналиновое путешествие на квадроциклах по пустынным дюнам Марса-Алама
Приключение на квадроциклах по пустыне Марса-Алама: адреналин, бедуинская культура и незабываемые впечатления
Начало: Гид заберет вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$30 за человека
Достопримечательности Хургады с обедом и покупками
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Достопримечательности Хургады с обедом и покупками
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от древних мечетей до современных рынков. Включен обед и трансфер из Марса-Алам
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$160 за человека
Асуан и храмовый комплекс Абу-Симбел из Марса-Алама
🚌 На автобусе
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия в Асуан и Абу-Симбел из Марса-Алама: погружение в древний Египет
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Марса-Алама в Асуан и Абу-Симбел. Вас ждут величественные храмы, уникальные пейзажи и культурные открытия
Начало: Забираем вас из отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$390 за всё до 2 чел.
Секрет любви богини Хатхор: Дендера и Луксор
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
Секрет любви богини Хатхор: Путешествие из Марса-Алам в Дендеру и Луксор
Погрузитесь в мир древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и величественные Карнакские храмы в Луксоре
Начало: Забираем туристов из отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$290 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    31 марта 2024
    Лучшая индивидуальная поездка в Луксор из Марса-Алама
    Экскурсия организована очень хорошо — организаторы всегда были на связи, оперативно отвечали на все вопросы. В день экскурсии все было
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    вовремя и четко. Водитель забрал нас из гостиницы на комфортном микроавтобусе. Поскольку ехать далеко (5,5 часов в одну сторону от нашей гостиницы в Марса-Аламе), водителей было двое, они подменяли друг друга. Машину вели безопасно. Организаторы по нашей просьбе приобрели входные билеты заранее, мы при встрече отдали стоимость билетов наличными. Что касается самой экскурсии, она нам очень понравилась! Мы посетили все места, которые были заявлены: Карнакский храм, Храм Хатшепсут, Долина царей с посещением трех гробниц и Коллосы Мемнона. Также за дополнительную плату нам организовали замечательную прогулку по Нилу. От обеда и посещения квартала ремесленников мы отказались сами — организаторы уважали наши просьбы, не навязывали дополнительные услуги и помогали обходить уличных торговцев. Русскоязычный гид Али интересно рассказывал про историю посещаемых мест, подробно отвечал на все вопросы. Времени на осмотр достопримечательностей и фотографии было предостаточно. Мы никуда не торопились и успели все. Огромное спасибо за грамотную организацию и интересную экскурсию! Рекомендуем всем.

  • С
    Сергей
    17 октября 2023
    Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
    Большое спасибо! Все очень понравилось. Гид Мохамед отлично провел экскурсию, настоящий профессионал!
  • Т
    Татьяна
    29 сентября 2023
    Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
    Все было хорошо: индивидуальный трансфер, отличный гид, внимание к нашим запросам и пожеланиям. Не всё смогли рассмотреть из-за своего самочувствия
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    (не совсем хорошо переносим жару), но максимально старались. Гид Адель отлично говорит по -русски, историю Египта знает и любит, рассказывает интересно и последовательно. Экскурсии им отлично организованы: билеты в наличии, проход без очередей, и ещё не приходилось бегать по обменникам, чтобы посетить платный туалет или купить мороженое.

  • A
    Anastasiia
    5 апреля 2023
    Хамата - коралловые острова
    Отличная поездка. Кураторы с нами связались сразу после оформления заказа, все объяснили. Забрали / привезли в отель. Погода была отличная, экипировку выдали, костюмы докупать не обязательно (и так хорошо)

Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «На автобусе»

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Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в июне 2024
Сейчас в Марсе-Аламе в категории "На автобусе" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 30 до 490 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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