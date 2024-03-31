1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Супер Сафари в Марса Алам: Квадроциклы, Бедуины и Барбекю
Погрузитесь в атмосферу восточной пустыни с захватывающей поездкой на квадроцикле и уникальным вечером в бедуинской деревне
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$40 за человека
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур в Луксор из Марса-Алама: Древние чудеса Египта
Погрузитесь в мир древнего Египта с эксклюзивным туром в Луксор. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные памятники
Начало: Марса-Алам, ваше место размещения
Расписание: Ежедневно в 4:30
Завтра в 04:30
10 июня в 04:30
от $240 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
16 часов
Из Марса-Алама в Луксор, город живых и мёртвых
Погрузитесь в историю древнего Египта на индивидуальной экскурсии из Марса-Алама в Луксор. Увидите храмы, музеи и знаменитые памятники
Начало: Холл отеля
Расписание: Eжедневно в любое время суток
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
$490 за всё до 2 чел.
Групповая
8 часов
Хамата - коралловые острова: эксклюзивное приключение в Марса-Алам
Погрузитесь в мир первозданной красоты Хамата: белоснежные пляжи, яркие кораллы и встреча с дельфинами ждут вас
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: См. календарь.
Завтра в 06:30
11 июня в 07:00
$46 за человека
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
Путешествие в Луксор - это возможность увидеть величайшие памятники древнего Египта, включая Карнакский храм и Долину царей. Увлекательное приключение ждет вас
Завтра в 04:00
10 июня в 04:00
490€392 за всё до 7 чел.
Мини-группа
8 часов
Подводное приключение в Заповеднике Марса Мубарак, Марса-Алам
Вас ждет незабываемое путешествие в подводный мир Красного моря с двумя погружениями и обедом на борту
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Групповая
4 часа
Адреналиновое путешествие на квадроциклах по пустынным дюнам Марса-Алама
Приключение на квадроциклах по пустыне Марса-Алама: адреналин, бедуинская культура и незабываемые впечатления
Начало: Гид заберет вас из отеля
Расписание: Ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$30 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Достопримечательности Хургады с обедом и покупками
Погрузитесь в атмосферу Хургады: от древних мечетей до современных рынков. Включен обед и трансфер из Марса-Алам
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$160 за человека
Индивидуальная
14 часов
Индивидуальная экскурсия в Асуан и Абу-Симбел из Марса-Алама: погружение в древний Египет
Отправьтесь в увлекательное путешествие из Марса-Алама в Асуан и Абу-Симбел. Вас ждут величественные храмы, уникальные пейзажи и культурные открытия
Начало: Забираем вас из отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$390 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Секрет любви богини Хатхор: Путешествие из Марса-Алам в Дендеру и Луксор
Погрузитесь в мир древнего Египта, посетив храм Хатхор в Дендере и величественные Карнакские храмы в Луксоре
Начало: Забираем туристов из отеля
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
$290 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья31 марта 2024Экскурсия организована очень хорошо — организаторы всегда были на связи, оперативно отвечали на все вопросы. В день экскурсии все было
- ССергей17 октября 2023Большое спасибо! Все очень понравилось. Гид Мохамед отлично провел экскурсию, настоящий профессионал!
- ТТатьяна29 сентября 2023Все было хорошо: индивидуальный трансфер, отличный гид, внимание к нашим запросам и пожеланиям. Не всё смогли рассмотреть из-за своего самочувствия
- AAnastasiia5 апреля 2023Отличная поездка. Кураторы с нами связались сразу после оформления заказа, все объяснили. Забрали / привезли в отель. Погода была отличная, экипировку выдали, костюмы докупать не обязательно (и так хорошо)
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «На автобусе»
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