Путешествие Из Марса Алама - в Каир в мини-группе

Приглашаем на экскурсию из Хургады в Каир — на комфортабельном минивэне, в группе до 8 человек.

Это непростое путешествие с ночным переездом, но оно того стоит! Вы увидите те самые пирамиды Гизы из учебников истории, посетите великолепный Египетский музей и прикоснётесь к колориту одного из крупнейших городов Африки.
4.3
4 отзыва
Описание экскурсии

В маршруте экскурсии — локации, где вы в полной мере проникнетесь атмосферой Древнего Египта и откроете для себя его тайны и уникальную культуру. А ещё — 25-минутная прогулка по Нилу. Национальный музей Продолжим знакомство с сокровищами Древнего Египта в Национальном музее. Вы увидите фараонские статуи, ювелирные изделия, вазы, предметы быта и настоящую золотую посмертную маску Тутанхамона, расшитую драгоценными камнями. Идеальное место, чтобы окунуться в удивительную эпоху и почувствовать её величие! Пирамиды Гизы Мы отправимся к великим пирамидам, чтобы исследовать загадочный мир Древнего Египта и прикоснуться к истокам нашей цивилизации. Вам откроются удивительные подробности о жизни фараонов и их жён, предпосылках возведения пирамид и их отличиях друг от друга. Вы услышите, кто в них похоронен, по каким технологиям их возводили и что помогло им дойти до наших дней практически в первозданном виде. И конечно, впечатление будет неполным без фото у знаменитого Большого Сфинкса! Важная информация: Что нужно взять с собой:
  • Пожалуйста, накануне экскурсии попросите на ресепшене вашего отеля чтобы вам выдали сухой паек.
  • Возьмите с собой головные уборы и солнцезащитные очки.
  • Сообщите Организатору номер комнаты и обязательно пришлите фотографию паспорта для получения разрешения от туристической полиции. Застрахованы ли мы во время экскурсии? Некоторые гиды в отелях, к сожалению, пытаются убедить туристов, что якобы, страховка не действует у сторонних организаторов экскурсий, кроме его тур — компании. Это не правда. Во-первых, Ваша туристическая страховка действует на всей территории Египта, как она действует и у тур-компании. Во-вторых, если вы находитесь на корабле, автобусе и прочем транспорте, организатор несёт полную страховую ответственность перед пассажирами. В противном случае, он просто не сможет получить разрешение на осуществление тур. деятельности. В Египте достаточно строгие туристические правила и разрешения требуются перед каждой поездкой.

Суббота, понедельник и среда в 22:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Музей
  • Пирамиды
  • Сфинкс
  • Нил
Что включено
  • Входные билеты во все достопримечательности по программе
  • Посещение Египетского музея, пирамид в Гизе с русскоговорящим гидом-египтологом
  • Обед в ресторане в Каире
  • Страхование жизни
  • Трансфер туда и обратно из отелях на севере города
Что не входит в цену
  • Осмотр внутренних помещений пирамид
  • Катание на верблюдах и лошадях
  • Водная прогулка по реке Нил - 10 $/чел.
  • Напитки в ресторане во время обеда
  • Трансфер из отелях на юге города
Место начала и завершения?
У входа отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 22 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
A
Anastasia
7 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, насыщенная и интересная. Спасибо большое за прекрасную организацию, все четко и по времени.
Е
Елена
5 сен 2025
Отличная экскурсия!
Все, как и было заявлено.
Музей надо поменять, когда откроется новый, душно и многие экспонаты уже перевезены, но в целом интересно и гид - большой молодец, водил по музею так, чтобы не было толп других групп.
Пирамиды прекрасны, обед вкусный, особенно люля. Однозначно рекомендую
А
Анна
2 сен 2025
От экскурсии остались смешанные впечатления. Крайне непростая дорога из Марса-Алам до Каира. Водители включали кондиционер на полную мощность и морозили нас всю ночь. На просьбы сделать обдув меньше реакции особо
читать дальше

не было. Никто не предупреждал, что надо брать с собой пледы или тёплые вещи.
Экскурсия началась в Каире с музея в 8 утра. Мы даже не выпили перед этим кофе. Гид (дядя Саша) довольно поверхностно обо всем рассказывал, вообще не зашла подача информации. Далее сразу был круиз по Нилу (мы опять же без отдыха, завтрака и кофе). Потом нас повезли на фабрику папируса (по сути это просто магазин, где нам пытались продать эти папирусы). После этого мы поехали на пирамиды и просто гуляли около них по жаре и фотографировались. Нам про них вообще практически ничего не рассказали. В саму пирамиду мы не ходили, гид проигнорировал нас и не объяснил, почему мы не можем туда попасть. Потом я решила купить сувениры именно в той палатке, куда привел нас дядя Саша. На сдачу дали рваные 20$, которые больше нигде принимать не стали:) Потом нас наконец-то привезли в ресторан - «храм ням-ням», как выразился гид. По факту это была дешевая столовка с отвратительной едой. Настроение было окончательно испорчено. На нас просто решили сэкономить или что? После ужасного обеда нас повезли не спросив в «зеленую аптеку», где пытались втюхать какие-то чаи и масла.
Мы отдали за экскурсию 28410 рублей на двоих. Это того вообще не стоит. Очень расстроены

Е
Елена
3 янв 2025
Ездили с мужем из Марса-Алама. Выезд из нашего отеля был в 22 часа. Сначала ехали на легковой машине до Хургады, там присоединились к группе и ехали уже на микроавтобусе. В
читать дальше

группе было 7 человек. По пути несколько остановок (туалет/перекусить). В Каир приехали рано утром, в 9 утра уже были у входа в музей. Музей огромный, много экспонатов, гид Карим очень интересно рассказывал, направлял нас, минуя столпотворения людей.
Также в рамках экскурсии прокатились на лодке по реке Нил.
Ну и конечно же пирамиды и сфинкс. Побывать в этом месте стоит однозначно! Остались под большим впечатлением. Часть нашей группы пошла внутрь пирамиды, часть осталась снаружи. Гид предостерег, чтобы мы не попались на удочку мошенников, которые там ищут жертв 😁 После пирамид был обед. Уровень еды был хороший)
На этом экскурсия заканчивалась, и мы отправились в обратный путь. Из Каира до Хургады доехали также на микроавтобусе. Затем от Хургады до Марса-Алама нас довезли на легковой машине. Путь конечно длинный и утомительный, но мы были под большим впечатлением от экскурсии.
Из минусов, на наш взгляд, хотелось бы отметить:
- водитель легковой машины почти всю дорогу разговаривал по телефону, местами достаточно громко ☹️ так как день и так был шумным, хотелось ехать в тишине или под легкую музыку.
Наш вердикт: ехать стоит, боятся долгого пути не надо, всё преодолимо!
Спасибо организатору, гиду, водителям за этот день!

Входит в следующие категории Марсы-Алама

