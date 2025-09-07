Приглашаем на экскурсию из Хургады в Каир — на комфортабельном минивэне, в группе до 8 человек.
Это непростое путешествие с ночным переездом, но оно того стоит! Вы увидите те самые пирамиды Гизы из учебников истории, посетите великолепный Египетский музей и прикоснётесь к колориту одного из крупнейших городов Африки.
Описание экскурсииВ маршруте экскурсии — локации, где вы в полной мере проникнетесь атмосферой Древнего Египта и откроете для себя его тайны и уникальную культуру. А ещё — 25-минутная прогулка по Нилу. Национальный музей Продолжим знакомство с сокровищами Древнего Египта в Национальном музее. Вы увидите фараонские статуи, ювелирные изделия, вазы, предметы быта и настоящую золотую посмертную маску Тутанхамона, расшитую драгоценными камнями. Идеальное место, чтобы окунуться в удивительную эпоху и почувствовать её величие! Пирамиды Гизы Мы отправимся к великим пирамидам, чтобы исследовать загадочный мир Древнего Египта и прикоснуться к истокам нашей цивилизации. Вам откроются удивительные подробности о жизни фараонов и их жён, предпосылках возведения пирамид и их отличиях друг от друга. Вы услышите, кто в них похоронен, по каким технологиям их возводили и что помогло им дойти до наших дней практически в первозданном виде. И конечно, впечатление будет неполным без фото у знаменитого Большого Сфинкса! Важная информация: Что нужно взять с собой:
- Пожалуйста, накануне экскурсии попросите на ресепшене вашего отеля чтобы вам выдали сухой паек.
- Возьмите с собой головные уборы и солнцезащитные очки.
- Сообщите Организатору номер комнаты и обязательно пришлите фотографию паспорта для получения разрешения от туристической полиции. Застрахованы ли мы во время экскурсии? Некоторые гиды в отелях, к сожалению, пытаются убедить туристов, что якобы, страховка не действует у сторонних организаторов экскурсий, кроме его тур — компании. Это не правда. Во-первых, Ваша туристическая страховка действует на всей территории Египта, как она действует и у тур-компании. Во-вторых, если вы находитесь на корабле, автобусе и прочем транспорте, организатор несёт полную страховую ответственность перед пассажирами. В противном случае, он просто не сможет получить разрешение на осуществление тур. деятельности. В Египте достаточно строгие туристические правила и разрешения требуются перед каждой поездкой.
Суббота, понедельник и среда в 22:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей
- Пирамиды
- Сфинкс
- Нил
Что включено
- Входные билеты во все достопримечательности по программе
- Посещение Египетского музея, пирамид в Гизе с русскоговорящим гидом-египтологом
- Обед в ресторане в Каире
- Страхование жизни
- Трансфер туда и обратно из отелях на севере города
Что не входит в цену
- Осмотр внутренних помещений пирамид
- Катание на верблюдах и лошадях
- Водная прогулка по реке Нил - 10 $/чел.
- Напитки в ресторане во время обеда
- Трансфер из отелях на юге города
Место начала и завершения?
У входа отеля
Когда и сколько длится?
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Что нужно взять с собой:
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Anastasia
7 сен 2025
Экскурсия очень понравилась, насыщенная и интересная. Спасибо большое за прекрасную организацию, все четко и по времени.
Е
Елена
5 сен 2025
Отличная экскурсия!
Все, как и было заявлено.
Музей надо поменять, когда откроется новый, душно и многие экспонаты уже перевезены, но в целом интересно и гид - большой молодец, водил по музею так, чтобы не было толп других групп.
Пирамиды прекрасны, обед вкусный, особенно люля. Однозначно рекомендую
А
Анна
2 сен 2025
От экскурсии остались смешанные впечатления. Крайне непростая дорога из Марса-Алам до Каира. Водители включали кондиционер на полную мощность и морозили нас всю ночь. На просьбы сделать обдув меньше реакции особо
Е
Елена
3 янв 2025
Ездили с мужем из Марса-Алама. Выезд из нашего отеля был в 22 часа. Сначала ехали на легковой машине до Хургады, там присоединились к группе и ехали уже на микроавтобусе. В
