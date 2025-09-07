читать дальше

не было. Никто не предупреждал, что надо брать с собой пледы или тёплые вещи.

Экскурсия началась в Каире с музея в 8 утра. Мы даже не выпили перед этим кофе. Гид (дядя Саша) довольно поверхностно обо всем рассказывал, вообще не зашла подача информации. Далее сразу был круиз по Нилу (мы опять же без отдыха, завтрака и кофе). Потом нас повезли на фабрику папируса (по сути это просто магазин, где нам пытались продать эти папирусы). После этого мы поехали на пирамиды и просто гуляли около них по жаре и фотографировались. Нам про них вообще практически ничего не рассказали. В саму пирамиду мы не ходили, гид проигнорировал нас и не объяснил, почему мы не можем туда попасть. Потом я решила купить сувениры именно в той палатке, куда привел нас дядя Саша. На сдачу дали рваные 20$, которые больше нигде принимать не стали:) Потом нас наконец-то привезли в ресторан - «храм ням-ням», как выразился гид. По факту это была дешевая столовка с отвратительной едой. Настроение было окончательно испорчено. На нас просто решили сэкономить или что? После ужасного обеда нас повезли не спросив в «зеленую аптеку», где пытались втюхать какие-то чаи и масла.

Мы отдали за экскурсию 28410 рублей на двоих. Это того вообще не стоит. Очень расстроены