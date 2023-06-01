Утреннее сафари на квадроциклах по пустыне
Воспользуйтесь удобством трансфера из вашего отеля в Марса Алам в обе стороны. Наслаждайтесь катанием на квадроцикле и на верблюде. Совершите тест-драйв перед началом тура. Исследуйте пустынный пейзаж с англоязычным гидом.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Квадроциклы, верблюды и удивительный пейзаж.
- Ваш тур начнется, когда ваш представитель заберет вас из отеля в Марса Алам. Оттуда они будут сопровождать вас до места встречи шейха Малека, расположенного в 25 км. к северу от аэропорта Марса Алам.
- По прибытии туда вы получите свой квадроцикл для инструкции по вождению, прежде чем отправиться в приключенческое путешествие на 22 километра между горами Восточной пустыни. Вы остановитесь 2 или 3 раза по пути, чтобы посетить племя бедуинов, чтобы узнать об их жизни и традициях (таких как дома, еда, образование, религия и т. д.).
- Позже у вас будет возможность отведать бедуинский чай, покататься на верблюде и выкурить кальян, прежде чем поехать на мотоцикле обратно на станцию квадроциклов. По завершении вашего опыта вас отвезут обратно в ваш отель в Марса Алам.
Важная информация:
- Гид-экскурсовод: Английский, Немецкий, Исландский, Индонезийский, Итальянский.
- Пожалуйста, носите удобную одежду, подходящую для активного отдыха.
- Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки.
- Не подходит для беременных женщин, людям с заболеваниями спины.
Ежедневно в 09:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из вашего отеля в Марса-Аламе в оба конца
- Минеральная вода, безалкогольные напитки, чай или каркаде
- Сафари по пустыне с гидом
- Что не входит
- Бедуинские шарфы (которые можно приобрести в бедуинской палатке)
- CD или DVD о поездке
- Чаевые
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Гид-экскурсовод: Английский, Немецкий, Исландский, Индонезийский, Итальянский
- Пожалуйста, носите удобную одежду, подходящую для активного отдыха
- Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки
- Не подходит для беременных женщин, людям с заболеваниями спины
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании