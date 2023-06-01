Утреннее сафари на квадроциклах по пустыне (английский)

Утреннее сафари на квадроциклах по пустыне

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Ответы на вопросы
Воспользуйтесь удобством трансфера из вашего отеля в Марса Алам в обе стороны. Наслаждайтесь катанием на квадроцикле и на верблюде. Совершите тест-драйв перед началом тура. Исследуйте пустынный пейзаж с англоязычным гидом.
Утреннее сафари на квадроциклах по пустыне (английский)
Утреннее сафари на квадроциклах по пустыне (английский)
Утреннее сафари на квадроциклах по пустыне (английский)
Утреннее сафари на квадроциклах по пустыне (английский)
Утреннее сафари на квадроциклах по пустыне (английский)
Утреннее сафари на квадроциклах по пустыне (английский)
Ближайшие даты:
1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
7
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Квадроциклы, верблюды и удивительный пейзаж.
  • Ваш тур начнется, когда ваш представитель заберет вас из отеля в Марса Алам. Оттуда они будут сопровождать вас до места встречи шейха Малека, расположенного в 25 км. к северу от аэропорта Марса Алам.
  • По прибытии туда вы получите свой квадроцикл для инструкции по вождению, прежде чем отправиться в приключенческое путешествие на 22 километра между горами Восточной пустыни. Вы остановитесь 2 или 3 раза по пути, чтобы посетить племя бедуинов, чтобы узнать об их жизни и традициях (таких как дома, еда, образование, религия и т. д.).
  • Позже у вас будет возможность отведать бедуинский чай, покататься на верблюде и выкурить кальян, прежде чем поехать на мотоцикле обратно на станцию квадроциклов. По завершении вашего опыта вас отвезут обратно в ваш отель в Марса Алам.

Важная информация:

  • Гид-экскурсовод: Английский, Немецкий, Исландский, Индонезийский, Итальянский.
  • Пожалуйста, носите удобную одежду, подходящую для активного отдыха.
  • Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки.
  • Не подходит для беременных женщин, людям с заболеваниями спины.

Ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из вашего отеля в Марса-Аламе в оба конца
  • Минеральная вода, безалкогольные напитки, чай или каркаде
  • Сафари по пустыне с гидом
Что не входит
  • Бедуинские шарфы (которые можно приобрести в бедуинской палатке)
  • CD или DVD о поездке
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Гид-экскурсовод: Английский, Немецкий, Исландский, Индонезийский, Итальянский
  • Пожалуйста, носите удобную одежду, подходящую для активного отдыха
  • Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки
  • Не подходит для беременных женщин, людям с заболеваниями спины
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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