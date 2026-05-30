Мото Сафари Марса-Алам — это приключение на совершенно новеньких квадроциклах.
Разгон, скорость, и вы летите по бескрайней пустыне! Идеальный вариант для тех, кто любит адреналин, доступный даже новичкам. Кроме этого катание на верблюдах, транспортное обслуживание и услуги русскоговорящего гида.
Разгон, скорость, и вы летите по бескрайней пустыне! Идеальный вариант для тех, кто любит адреналин, доступный даже новичкам. Кроме этого катание на верблюдах, транспортное обслуживание и услуги русскоговорящего гида.
Описание экскурсииСкорость и пустыня Хотите почувствовать адреналин? Мото Cафари обеспечит вам это с лихвой, ветер пустыни будет поднимать песок в воздух, а вы будете на всех порах лететь на квадроцикле по бездорожью пустыни. Боитесь острых ощущений? Тогда для вас прогулка на верблюде. А при желании вы можете совместить два этих развлечения. Бедуины и закат Отличное проведенное время и хорошее настроение вам обеспечено! В дополнение вы получите настоящего освежающего бедуинского чая. Русскоговорящий гид не позволит вам растеряться и покажет путь, а комфортабельный автомобиль на котором вы прибудете на место, отвезет вас обратно в отель.
каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пустыню
- Верблюдов
Что включено
- Катание на квадроциклах
- Чай
- Катание на верблюдах
- Транспортное обслуживание
- Услуги русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Видео и фото, сделанные фотографом
- Арафатка и солнцезащитные очки (купить или зять в аренду на базе)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем туристов из отелей
Завершение: Отвезем всех туристов до отелей
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Y
Супер экскурсия! Без лишних ненужностей!
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E
Сегодня были на этой экскурсии. Нам все очень и очень понравилось. Прекрасная организация: нас забрали из отели в запланированное время, отвезли на станцию квадроциклов, провели инструктаж (на англ. яз), выдали
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A
Очень понравилось кататься по пустыне. Я в восторге! Группа маленькая, нас было всего 4 человека, поэтому ездили на скорости. Наши квадроциклы были в прекрасном состоянии, ничего не ломалось, не глохло.
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Р
Не советую связываться. Было написано, что будет русскоговорящий гид. Встретил нас водитель который вообще не понимает по русски, но это полбеды. По приезду на базу как кто объясниться вообще не
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