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шлемы, кому нужны были платки и защитные очки могли их арендовать за 3 евро. До поселения бедуинов ехали одной дорогой, возвращались обратно другой, что, я считаю, огромным плюсом, на обратном пути остановились около моря, чтобы сфотографироваться на закате. У бедуинов нам напоили прохладной водой и чаем, а также развлекли нас забавными ребусами. Когда вернулись на станцию квадроциклов, нас пригласили в местных сувенирный магазин с приемлемыми ценами (в этом магазине я купила масло 50 мл. за 10 евро, а в нашей гостинице, после долгих торгов, я приобрела аналогичное за 25)." Со своей стороны, хотела бы отметить очень позитивных, тактичных и ненавязчивых гидов, а также продавцов в магазине.

P.S. Тому, кто поставил единицу в отзыве, могу посоветовать заняться изучением языков. Уж, стыдно не знать английский на столько элементарном уровне.