Все очень понравилось,ныряли с маской и в гидрокостюме(он платный,6$ на человека) в заповеднике,огромное количество рыб,кораллов,видели черепаху и морскую корову. Так

же был обед,и потом покатали на моторной надувной лодке. Яхту на волнах довольно сильно качало,но инструкторы на борту сразу же предложили таблетку,и всегда интересовались состоянием!)Вообщем советую)

Очень хорошая экскурсия! Яхта классная, Мухамед молодец, его команда тоже! Поплавали с черепахами, море впечатлений, морскую корову увидеть не удалось, но мы не расстроились. Накупались в открытом чистом бирюзовом море и остались довольны! Спасибо

B Boyko

Прекрасная экскурсия на хорошей яхте!!! Я ехала смотреть дюгонь и черепах, я их получила. Команда очень хорошая, все старались, что бы туристам было весело и интересно отдыхать с ними. Приятным дополнением был вкусный обед.