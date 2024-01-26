1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Незабываемое путешествие на яхте в заповедник Марса-Мубарак из Марса-Алам
Откройте для себя красоту заповедника Марса-Мубарак: плавание с черепахами и невероятное разнообразие морской жизни ждут вас
Начало: Гид заберет вас из отеля
«Отправляйтесь в незабываемое путешествие а яхте в заповедник Марса-Мубарак, где природа встречает вас во всей своей величественной красоте»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$22 за человека
Групповая
7 часов
Супер Сафари в Марса Алам: Квадроциклы, Бедуины и Барбекю
Погрузитесь в атмосферу восточной пустыни с захватывающей поездкой на квадроцикле и уникальным вечером в бедуинской деревне
Начало: Гид заберет вас из отеля
«После этого устройте ужин-барбекю в самом сердце гор»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$40 за человека
Групповая
7 часов
Супер сафари по Эль Кусейру, Порт Галиб и Марса Алам: квадроциклы, бедуины и танец живота
Встречайте захватывающее приключение: быстрая езда на квадроциклах и вечер в компании гостеприимных бедуинов с ужином и танцем живота
Начало: Сафари ланд
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$38 за человека
Групповая
7 часов
Сафари на квадроцикле в Марса-Алам: вечернее приключение с барбекю и шоу
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни: гонка на квадроциклах, бедуинская культура, ужин под звездами и захватывающее шоу
Начало: Ваш отель
«После этого устройте ужин-барбекю в самом сердце гор»
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от $44.64 за человека
Групповая
3 часа
Утреннее сафари на квадроциклах по пустыне Марса-Алам с верблюдами
Встречайте рассвет в пустыне на квадроцикле, вкусите бедуинский чай и насладитесь верблюжьей прогулкой в Марса-Алам
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Квадроциклы, верблюды и удивительный пейзаж Ваш тур начнется, когда ваш представитель заберет вас из отеля в Марса Алам»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$34 за человека
Мини-группа
8 часов
Подводное приключение в Заповеднике Марса Мубарак, Марса-Алам
Вас ждет незабываемое путешествие в подводный мир Красного моря с двумя погружениями и обедом на борту
Начало: Гид заберет вас из отеля
«Заповедник Марса Мубарак — это охраняемая территория в египетской провинции Красное море, известная своей разнообразной морской жизнью, в том числе морскими черепахами, дельфинами и кораллами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда26 января 2024Все очень понравилось,ныряли с маской и в гидрокостюме(он платный,6$ на человека) в заповеднике,огромное количество рыб,кораллов,видели черепаху и морскую корову. Так
- ККарина2 декабря 2023Очень хорошая экскурсия! Яхта классная, Мухамед молодец, его команда тоже! Поплавали с черепахами, море впечатлений, морскую корову увидеть не удалось, но мы не расстроились. Накупались в открытом чистом бирюзовом море и остались довольны! Спасибо
- BBoyko1 октября 2023Прекрасная экскурсия на хорошей яхте!!! Я ехала смотреть дюгонь и черепах, я их получила. Команда очень хорошая, все старались, что бы туристам было весело и интересно отдыхать с ними. Приятным дополнением был вкусный обед.
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Природа и пейзажи»
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