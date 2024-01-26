Познавательные экскурсии на природе в Марсе-Аламе

Найдено 6 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Марсе-Аламе, цены от $22. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На яхте в заповедник Марса-Мубарак
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
3 отзыва
Незабываемое путешествие на яхте в заповедник Марса-Мубарак из Марса-Алам
Откройте для себя красоту заповедника Марса-Мубарак: плавание с черепахами и невероятное разнообразие морской жизни ждут вас
Начало: Гид заберет вас из отеля
«Отправляйтесь в незабываемое путешествие а яхте в заповедник Марса-Мубарак, где природа встречает вас во всей своей величественной красоте»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$22 за человека
Марса Алам: Супер Сафари
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Супер Сафари в Марса Алам: Квадроциклы, Бедуины и Барбекю
Погрузитесь в атмосферу восточной пустыни с захватывающей поездкой на квадроцикле и уникальным вечером в бедуинской деревне
Начало: Гид заберет вас из отеля
«После этого устройте ужин-барбекю в самом сердце гор»
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$40 за человека
Супер сафари (Эль Кусейр, Порт Галиб, Марса Алам)
Групповая
7 часов
Супер сафари по Эль Кусейру, Порт Галиб и Марса Алам: квадроциклы, бедуины и танец живота
Встречайте захватывающее приключение: быстрая езда на квадроциклах и вечер в компании гостеприимных бедуинов с ужином и танцем живота
Начало: Сафари ланд
Расписание: Каждый день
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
$38 за человека
Сафари на квадроцикле, на закате с ужином-барбекю и шоу
🛻 На квадроциклах
Групповая
7 часов
Сафари на квадроцикле в Марса-Алам: вечернее приключение с барбекю и шоу
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни: гонка на квадроциклах, бедуинская культура, ужин под звездами и захватывающее шоу
Начало: Ваш отель
«После этого устройте ужин-барбекю в самом сердце гор»
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от $44.64 за человека
Утреннее сафари на квадроциклах по пустыне (английский)
🛻 На квадроциклах
Групповая
3 часа
Утреннее сафари на квадроциклах по пустыне Марса-Алам с верблюдами
Встречайте рассвет в пустыне на квадроцикле, вкусите бедуинский чай и насладитесь верблюжьей прогулкой в Марса-Алам
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Квадроциклы, верблюды и удивительный пейзаж Ваш тур начнется, когда ваш представитель заберет вас из отеля в Марса Алам»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$34 за человека
Исследование подводной жизни: Заповедник Марса-Мубарак
🚌 На автобусе
Мини-группа
8 часов
Подводное приключение в Заповеднике Марса Мубарак, Марса-Алам
Вас ждет незабываемое путешествие в подводный мир Красного моря с двумя погружениями и обедом на борту
Начало: Гид заберет вас из отеля
«Заповедник Марса Мубарак — это охраняемая территория в египетской провинции Красное море, известная своей разнообразной морской жизнью, в том числе морскими черепахами, дельфинами и кораллами»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    26 января 2024
    На яхте в заповедник Марса-Мубарак
    Все очень понравилось,ныряли с маской и в гидрокостюме(он платный,6$ на человека) в заповеднике,огромное количество рыб,кораллов,видели черепаху и морскую корову. Так
    читать дальше

    же был обед,и потом покатали на моторной надувной лодке. Яхту на волнах довольно сильно качало,но инструкторы на борту сразу же предложили таблетку,и всегда интересовались состоянием!)Вообщем советую)

  • К
    Карина
    2 декабря 2023
    На яхте в заповедник Марса-Мубарак
    Очень хорошая экскурсия! Яхта классная, Мухамед молодец, его команда тоже! Поплавали с черепахами, море впечатлений, морскую корову увидеть не удалось, но мы не расстроились. Накупались в открытом чистом бирюзовом море и остались довольны! Спасибо
  • B
    Boyko
    1 октября 2023
    На яхте в заповедник Марса-Мубарак
    Прекрасная экскурсия на хорошей яхте!!! Я ехала смотреть дюгонь и черепах, я их получила. Команда очень хорошая, все старались, что бы туристам было весело и интересно отдыхать с ними. Приятным дополнением был вкусный обед.

Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Природа и пейзажи»

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  1. На яхте в заповедник Марса-Мубарак
  2. Марса Алам: Супер Сафари
  3. Супер сафари (Эль Кусейр, Порт Галиб, Марса Алам)
  4. Сафари на квадроцикле, на закате с ужином-барбекю и шоу
  5. Утреннее сафари на квадроциклах по пустыне (английский)
Сколько стоит экскурсия по Марсе-Аламу в июне 2024
Сейчас в Марсе-Аламе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 22 до 44.64. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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