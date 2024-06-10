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Групповая
7 часов
Сафари на квадроцикле в Марса-Алам: вечернее приключение с барбекю и шоу
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни: гонка на квадроциклах, бедуинская культура, ужин под звездами и захватывающее шоу
Начало: Ваш отель
«Как только вы почувствуете себя комфортно на квадроцикле, проедете по пустыне примерно 22 километра между горами Восточной пустыни в бедуинскую деревню, чтобы посетить местное племя»
Расписание: Ежедневно в 12:30
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от $44.64 за человека
Групповая
3 часа
Утреннее сафари на квадроциклах по пустыне Марса-Алам с верблюдами
Встречайте рассвет в пустыне на квадроцикле, вкусите бедуинский чай и насладитесь верблюжьей прогулкой в Марса-Алам
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Квадроциклы, верблюды и удивительный пейзаж Ваш тур начнется, когда ваш представитель заберет вас из отеля в Марса Алам»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$34 за человека
Групповая
4 часа
Адреналиновое путешествие на квадроциклах по пустынным дюнам Марса-Алама
Приключение на квадроциклах по пустыне Марса-Алама: адреналин, бедуинская культура и незабываемые впечатления
Начало: Гид заберет вас из отеля
«Приготовьтесь к захватывающему приключению исследования пустыни на квадроциклах в этом незабываемом туре из Марса-Алама»
Расписание: Ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$30 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «На квадроциклах»
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