В эпоху античности Александрия играла роль главного города Египта.
В её стенах разворачивались значимые эпизоды истории, в частности, известная история любви Клеопатры и Марка Антония. Именно там располагалась прославленная Александрийская библиотека. Город привлекал выдающихся мыслителей своего времени: ученых, философов и историков. Кроме того, Птолемей воздвиг в Александрии одно из семи чудес древнего мира – Александрийский маяк.
Описание экскурсии
Комфортный старт от отеля Мы заберем вас из любой точки Мерса-Матрух на удобном автомобиле с системой кондиционирования. Вас будет сопровождать опытный русскоговорящий гид-историк с профильным образованием. Для вас подготовлена увлекательная экскурсия по Александрии, составленная по индивидуальному маршруту. Выберите пять мест из следующего списка:
- Катакомбы Ком-эль-Шукафа: древнеримское подземное захоронение I-II веков нашей эры. Здесь можно увидеть римские погребальные обычаи и уникальное сочетание древнеегипетского и римского искусства, а также взаимопроникновение греко-римских и египетских божеств.
- Римский амфитеатр: прекрасно сохранившийся амфитеатр II-III веков, являющийся самым большим в городе.
- Форт Кайт-Бей: возведенный в XV веке по приказу султана Кайт-Бея на месте знаменитого Александрийского маяка для защиты города.
- Мечеть Аль-Мурси Абул-Аббаса: главная историческая мечеть Александрии, построенная в андалузском стиле. Внутри находятся гробницы шейха Аль-Мурси и его семьи.
- Александрийский национальный музей.
- Колонна Помпея.
- Церковь Святого Марка Евангелиста: место, где располагалась первая коптская патриархия.
• Александрийская библиотека. В дополнение к основной программе предусмотрена фото-пауза на мосту Стенли. Важная информация:
Гибкая программа, выбираем до 5 локаций по вашим пожеланиям.
Ежедневно.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Все памятники города Александрии
- На выбор локаций из следующего списка:
- Катакомбы Ком-эль-Шокаф
- Форт Кайт-Бей
- Римский амфитеатр
- Мечеть Аль-Мурси Абул-Аббаса
- Александрийская библиотека
- Колонна Помпея
- Церковь Святого Марка Евангелиста
- Греко-римский музей
Что включено
- Услуги лицензированного русскоговорящего гида-египтолога
- Полицейские разрешения
Что не входит в цену
- Комфортабельный транспорт: легковая машина (1-2 чел) 200$, микроавтобус (3-8 чел) 250$
- Напитки
- Обед 15$ с человека (напитки не входят в стоимость)
- Входные билеты в исторические памятники
Место начала и завершения?
Ваш отель в Александрии
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Гибкая программа
- Выбираем до 5 локаций по вашим пожеланиям
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
