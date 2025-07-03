-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Александрия с разных ракурсов - из Мерса-Матрухи
Познакомиться с городом, который всегда занимал особое место в истории Египта
Начало: В аэропорту или у вашего отеля
Завтра в 06:00
4 июл в 06:00
$333
$350 за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 3 чел.
Каир - город чудес (из Мерса-Матруха)
Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:30
4 июл в 04:30
$510
$600 за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара (из Мерса-Матруха)
Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
4 июл в 05:00
$495
$550 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Матруху в категории «От вашего отеля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Марсе-Матрухе
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Марсе-Матруху в июле 2025
Сейчас в Марсе-Матрухе в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 экскурсии от 333 до 510 со скидкой до 15%.
Забронируйте экскурсию в Марсе-Матрухе на 2025 год по теме «От вашего отеля», цены от $333. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь