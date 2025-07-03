Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Марсе-Матрухе, цены от $333, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

На машине 10 часов 5% Индивидуальная до 4 чел. Александрия с разных ракурсов - из Мерса-Матрухи Познакомиться с городом, который всегда занимал особое место в истории Египта Начало: В аэропорту или у вашего отеля $333 $350 за всё до 4 чел. На автобусе 13 часов 15% Индивидуальная до 3 чел. Каир - город чудес (из Мерса-Матруха) Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу Начало: У вашего отеля $510 $600 за всё до 3 чел. На машине 12 часов 10% Индивидуальная до 3 чел. Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара (из Мерса-Матруха) Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории Начало: У вашего отеля $495 $550 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Марсы-Матруха

Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Матруху в категории «Выездные»

Экскурсии по окрестностям Марсы-Матруха и местам Египта в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь