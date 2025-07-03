Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Марсе-Матрухе, цены от $333, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году

На машине 10 часов 5% Индивидуальная до 4 чел. Александрия с разных ракурсов - из Мерса-Матрухи Познакомиться с городом, который всегда занимал особое место в истории Египта Начало: В аэропорту или у вашего отеля $333 $350 за всё до 4 чел. На автобусе 13 часов 15% Индивидуальная до 3 чел. Каир - город чудес (из Мерса-Матруха) Оценить с разных ракурсов пирамиды Гизы, посетить Национальный музей и прокатиться по Нилу Начало: У вашего отеля $510 $600 за всё до 3 чел. На машине 12 часов 10% Индивидуальная до 3 чел. Древний Египет: Гиза, Мемфис и Саккара (из Мерса-Матруха) Пирамиды, Большой сфинкс, тексты из Книги мертвых и первая столица страны для любителей истории Начало: У вашего отеля $495 $550 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Марсы-Матруха

Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Матруху в категории «На весь день»

Отправляйтесь в экскурсионный тур в Марсу-Матрух на 1 день, гиды Марсы-Матруха подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Марсу-Матрух так, как видят её местные жители