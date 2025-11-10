Приглашаем на атмосферную прогулку по Шарм-эль-Шейху, где вы посетите фотогеничные уголки вроде кафе «Санторини», «Фарша», Старого города и секретной локации, узнаете о жизни египтян и получите минимум 40 живых снимков.
Передвигаемся на Hyundai HD, фото сделаем на iPhone последней модели и отправим через Airdrop или мессенджер.
Описание фото-прогулки
Приглашаем вас на лёгкую и атмосферную прогулку по Шарм-эль-Шейху — городу, который удивит вас не только пляжами и морем, но и своими уютными уголками вдали от туристических толп. Мы отправимся в путешествие по самым фотогеничным локациям, чтобы вы смогли прочувствовать дух этого места и увезти с собой стильные кадры. Что вас ждёт:• Кафе «Санторини» — кусочек Греции с бело-голубыми интерьерами и потрясающим видом на море.
- Кафе «Фарша» — богемное место с колоритной атмосферой и уютными уголками для ярких снимков.
- Старый город — узкие улочки, восточные базары и аутентичная архитектура.
- Секретная фотолокация — живописный уголок, который станет идеальным фоном для ваших фото.
Мы прогуляемся, поболтаем о жизни современных египтян, их традициях и культуре, а заодно сделаем для вас живые фото и видео на i
Phone последней модели. Это не просто экскурсия, а приятное приключение, после которого у вас останутся минимум 40 качественных снимков (по 10 с каждой локации). Важная информация:
- Передвигаемся на комфортном Hyundai HD.
- Фото отправим вам через Airdrop или мессенджер.
- Гидом буду я или мой коллега из команды.
- Напитки и еда — за ваш счёт, а для лучших кадров советуем заранее продумать образы и референсы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафе «Санторини»
- Кафе «Фарша»
- Старый город
- Секретная фотолокация
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Еда и напитки
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
