4.5 часа
Фотопрогулка
Подводная фотосессия в морских объятиях
На пару часов стать русалкой Ариэль (или Посейдоном) и сделать волшебные снимки
«Подготовка к фотосессии с сертифицированным дайвером и фридайвером»
Завтра в 14:00
6 окт в 14:00
$390 за человека
3.5 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
Сделать эффектные снимки на пляже, в заповеднике, бедуинской деревне или другом колоритном месте
Начало: У вашего отеля
«Предлагаем индивидуальные, семейные, лавстори, свадебные и другие фотосессии в разных симпатичных уголках Шарма»
Завтра в 08:00
6 окт в 08:00
$300 за всё до 3 чел.
4 часа
Фотопрогулка
до 3 чел.
Эксклюзивная фотосессия в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«Индивидуальные, семейные, лавстори и свадебные фотосессии в лучших локациях Шарм-Эль-Шейха»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$300 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Фотопрогулки»
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