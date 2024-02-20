Топовые места Шарм-эль-Шейха
Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе

Увидеть самое главное и атмосферное - в мини-группе с русским гидом

5
7 отзывов
Это будет насыщенная экскурсия-знакомство с колоритным Шарм-эль-Шейхом.

За 4 часа вы увидите самую главную и самую старую мечети города, сделаете сочные фото в популярном кафе в скале, полюбуетесь окрестностями со смотровой площадки, прогуляетесь по историческому району. Гид поделится рассказами о восточном городе, его прошлом и настоящем.
Топовые места Шарм-эль-Шейха
Топовые места Шарм-эль-Шейха
Топовые места Шарм-эль-Шейха
Ближайшие даты:
3
мар
6
мар
10
мар
13
мар
17
мар
20
мар
24
мар
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€15
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Кафе в скале «Фарша». Вы отправитесь в популярное заведение за потрясающими видами и красивыми фотографиями на их фоне.

Исторический центр Шарм-эль-Шейха. Посетите еврейский квартал и трущобы. Со смотровой площадки взглянете на Старый город.

Мечеть Эль-Сахаба. Гуляя по старинному кварталу, выйдете к самой большой мечети Шарм-эль-Шейха и прилегающей к ней площади.

Мечеть Эль-Мустафа. Считается главной в городе. Вы обязательно посмотрите и на неё. А по пути гид расскажет о развитии ислама в Египте.

Коптский православный собор. В христианском квартале полюбуетесь внутренним убранством, витражами и росписями величественного храма.

Площадь Сохо. Она станет последней остановкой нашего маршрута. Вы пройдёте по променаду и увидите «выступление» поющего фонтана.

На прогулке гид расскажет о современной жизни Шарм-эль-Шейха и горожанах, традициях египтян и о том, как живут здесь наши соотечественники.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном микроавтобусе, услуги русскоязычного гида и безалкогольные напитки
  • Дополнительно оплачивается еда и напитки в кафе — по вашему желанию
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в среду и воскресенье в 15:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 13 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
Кристина
20 фев 2024
Очень понравилась экскурсия! За несколько часов увидели все самые популярные локации в городе. Четкий и правильный тайминг, небольшая группа, было достаточно времени на каждой локации. Гид Наталья рассказала все о городе, было интересно и познавательно! Спасибо
Очень понравилась экскурсия! За несколько часов увидели все самые популярные локации в городе. Четкий и правильныйОчень понравилась экскурсия! За несколько часов увидели все самые популярные локации в городе. Четкий и правильныйОчень понравилась экскурсия! За несколько часов увидели все самые популярные локации в городе. Четкий и правильныйОчень понравилась экскурсия! За несколько часов увидели все самые популярные локации в городе. Четкий и правильный
Ольга
20 фев 2024
Прекрасная экскурсия по самым красивым местам города! Все четко, все обещанное посетили, без бестолковых магазинов. И все остановки были такие разноплановые: хотите антураж? - кафе Фарша. Хотите изумиться современными религиозными картинами и фресками? - коптский собор. Интересуетесь исламом?- шикарная мечеть в Старом городе. Хотели бы увидеть современный район без торговли в стиле "базар"? - площадь Сохо. Любопытно увидеть "потайное" не туристическое местечко? - еврейский квартал.
До этой экскурсии я, к осознанному позже сожалению, съездила на "обзорную" от отеля. А по факту потратила день на магазины с маслами, сувенирами, сладостями, и увидела 3 достопримечательности только снаружи. Зато бесплатно. Но, как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке.

Наталья, сказала вам лично и ещё повторюсь здесь. Спасибо вам большое за экскурсию! Успехов в дальнейшем.
Прекрасная экскурсия по самым красивым местам города! Все четко, все обещанное посетили, без бестолковых магазинов. ИПрекрасная экскурсия по самым красивым местам города! Все четко, все обещанное посетили, без бестолковых магазинов. ИПрекрасная экскурсия по самым красивым местам города! Все четко, все обещанное посетили, без бестолковых магазинов. ИПрекрасная экскурсия по самым красивым местам города! Все четко, все обещанное посетили, без бестолковых магазинов. И
А
19 фев 2024
Экскурсия от Натальи очень понравилась: информативно, без спешки, без "своих" комиссионных магазинов, в программу вошли места, куда не возят другие организаторы (и очень зря). Я вас порекомендую друзьям.
О
15 фев 2024
Очень грамотно организованная экскурсия. Очень знающий историю экскурсовод Наташа. На все вопросы отвечала. мы остались очень довольны. узнали много нового и интересного. до этого едили на обзорную от отеля. это небо и земля. Спасибо огромное. чувствуется уровень. всем рекомендуем. пожелания только к туристам -не опаздывать и не задерживать. Т.к. экскурсия очень насыщенная. и отставания во времени приведут к сокращению ее. А там все интересно
Н
9 фев 2024
Спасибо было очень классно!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

ГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиЛетниеСвятые местаОбзорныеМонастыри, церкви, храмыМечеть Эль МустафаМечеть Эль СахабаКоптская церковьСамое главноеПопулярные местаПлощадь СохоСтарый рынокНа микроавтобусе

Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха

Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
17 отзывов
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
Сегодня
Завтра
1 мар
2 мар
от 8064 за всё до 10 чел.
Индивидуальное сопровождение по городу Шарм-Эль-Шейх
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Эксклюзивный сити-тур по Шарм-Эль-Шейху с профессиональным гидом
Погрузитесь в мир восточной культуры с личным гидом, посетив самые живописные уголки Шарм-Эль-Шейха
Ваш отель
Сегодня
Завтра
1 мар
4 мар
$65 за всё до 3 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху индивидуально
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
14 отзывов
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху индивидуально
в отеле
Сегодня
Завтра
1 мар
2 мар
от $60 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
HOROSHO
TAM