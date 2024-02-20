Это будет насыщенная экскурсия-знакомство с колоритным Шарм-эль-Шейхом. За 4 часа вы увидите самую главную и самую старую мечети города, сделаете сочные фото в популярном кафе в скале, полюбуетесь окрестностями со смотровой площадки, прогуляетесь по историческому району. Гид поделится рассказами о восточном городе, его прошлом и настоящем.

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Описание

Что вас ожидает

Кафе в скале «Фарша». Вы отправитесь в популярное заведение за потрясающими видами и красивыми фотографиями на их фоне.

Исторический центр Шарм-эль-Шейха. Посетите еврейский квартал и трущобы. Со смотровой площадки взглянете на Старый город.

Мечеть Эль-Сахаба. Гуляя по старинному кварталу, выйдете к самой большой мечети Шарм-эль-Шейха и прилегающей к ней площади.

Мечеть Эль-Мустафа. Считается главной в городе. Вы обязательно посмотрите и на неё. А по пути гид расскажет о развитии ислама в Египте.

Коптский православный собор. В христианском квартале полюбуетесь внутренним убранством, витражами и росписями величественного храма.

Площадь Сохо. Она станет последней остановкой нашего маршрута. Вы пройдёте по променаду и увидите «выступление» поющего фонтана.

На прогулке гид расскажет о современной жизни Шарм-эль-Шейха и горожанах, традициях египтян и о том, как живут здесь наши соотечественники.

Организационные детали