Увидеть самое главное и атмосферное - в мини-группе с русским гидом
За 4 часа вы увидите самую главную и самую старую мечети города, сделаете сочные фото в популярном кафе в скале, полюбуетесь окрестностями со смотровой площадки, прогуляетесь по историческому району. Гид поделится рассказами о восточном городе, его прошлом и настоящем.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€15
Описание
Что вас ожидает
Кафе в скале «Фарша». Вы отправитесь в популярное заведение за потрясающими видами и красивыми фотографиями на их фоне.
Исторический центр Шарм-эль-Шейха. Посетите еврейский квартал и трущобы. Со смотровой площадки взглянете на Старый город.
Мечеть Эль-Сахаба. Гуляя по старинному кварталу, выйдете к самой большой мечети Шарм-эль-Шейха и прилегающей к ней площади.
Мечеть Эль-Мустафа. Считается главной в городе. Вы обязательно посмотрите и на неё. А по пути гид расскажет о развитии ислама в Египте.
Коптский православный собор. В христианском квартале полюбуетесь внутренним убранством, витражами и росписями величественного храма.
Площадь Сохо. Она станет последней остановкой нашего маршрута. Вы пройдёте по променаду и увидите «выступление» поющего фонтана.
На прогулке гид расскажет о современной жизни Шарм-эль-Шейха и горожанах, традициях египтян и о том, как живут здесь наши соотечественники.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном микроавтобусе, услуги русскоязычного гида и безалкогольные напитки
- Дополнительно оплачивается еда и напитки в кафе — по вашему желанию
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в среду и воскресенье в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и воскресенье в 15:00Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
До этой экскурсии я, к осознанному позже сожалению, съездила на "обзорную" от отеля. А по факту потратила день на магазины с маслами, сувенирами, сладостями, и увидела 3 достопримечательности только снаружи. Зато бесплатно. Но, как говорится, бесплатный сыр только в мышеловке.
Наталья, сказала вам лично и ещё повторюсь здесь. Спасибо вам большое за экскурсию! Успехов в дальнейшем.