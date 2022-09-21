Что вас ожидает 🤩
Национальный Каирский музей
Пирамиды Гизы
Великий Сфинкс
Александрийская библиотека
Парк и дворец Монтаза
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Описание
Приглашаем посетить двухдневную экскурсию в Каир и Александрию. Эта экскурсия - прекрасная возможность узнать как о древнем, так и современном Египте.
Программа
1 день (Каир):
Национальный Каирский музей;
Великий Сфинкс;
Пирамиды Гизы;
Институт папируса и фабрика масел.
2 день (Александрия):
Парк и дворец Монтаза (внешний осмотр);
Александрийская библиотека (внешний осмотр);
Форт Кейт-Бей.
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание по маршруту Шарм Эль Шейх - Каир - Александрия - Шарм Эль Шейх. Услуги русскоговорящего гида. Входные билеты по программе. Проживание в отеле. Стоимость указана за гостя
При условии заселения два человека в один номер. Доплата за одноместное размещение - 47$. Питание: обед и ужин (первый день)
Завтрак и обед (второй день)
Что не входит
Оплачивается по желанию на месте: Круиз по Нилу (10$) Входные билеты во внутрь Пирамиды (400ег. ф. ~ 25$) Напитки
Когда и сколько длится?
Когда:
Понедельник, Суббота, Воскресенье в 23:55
Экскурсия длится около
2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour
— Организатор в Шарм-Эль-Шейхе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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