День 1

Вас ждёт экскурсия ⛳ в Каире. Если вы не видели пирамиды — вы не видели Египта. Цивилизация Древнего Египта оказала колоссальное воздействие на развитие других цивилизаций, популяризации письменности и грамотности.

Автобус забирает гостей из гостиницы. Группа знакомится с русскоязычным экскурсоводом;

Исследование Египетского Национального музея, хранящего в себе более 120-ти тысяч уникальных оригинальных предметов, включая бесценное собрание золотых запасов Тутанхамона;

Наконец, долгожданная цель поездки — осмотр пирамид и Сфинкса;

Посещение салона-магазина парфюмерных масел и самобытной экспозиции папируса;

Ужин и зажигательное шоу на теплоходе;

Первый день экскурсии 🧭 в Каир заканчивается расселением в отеле.

День 2