Вас ждёт экскурсия ⛳ в Каире. Если вы не видели пирамиды — вы не видели Египта. Цивилизация Древнего Египта оказала колоссальное воздействие на развитие других цивилизаций, популяризации письменности и грамотности.
Автобус забирает гостей из гостиницы. Группа знакомится с русскоязычным экскурсоводом;
Исследование Египетского Национального музея, хранящего в себе более 120-ти тысяч уникальных оригинальных предметов, включая бесценное собрание золотых запасов Тутанхамона;
Наконец, долгожданная цель поездки — осмотр пирамид и Сфинкса;
Посещение салона-магазина парфюмерных масел и самобытной экспозиции папируса;
Ужин и зажигательное шоу на теплоходе;
Первый день экскурсии 🧭 в Каир заканчивается расселением в отеле.
День 2
Завтрак и выезд из гостиницы рано утром;
Александрия — королевский город 🏙️, основанный Александром Македонским, торговый центр Египетской империи, первый культурный центр мира. Место, пережившее упадок;
Сто десятиметровый Форт Кайт-бей: классическая круглая крепость с завораживающей историей;
Гидробиологический музей: несколько десятков огромных аквариумов и потрясающий экспонат — настоящий скелет кита;
Дворцово-парковый ансамбль Монтаза: сезонная резиденция египетских королей, наиболее популярное место для отдыха;
Мечеть Абу-эль-Аббаса, основанная в XVIII веке;
Выдающаяся Александрийская библиотека (осмотр снаружи). В своё время в библиотеке трудились Архимед и Эвклид;
Средиземное море 🌊, релаксация;
Перерыв на ланч (шведский стол);
Автобус привозит гостей в гостиницу в Шарм-эль-Шейхе.
Что входит
Транспорт
Услуги гида
Проживание
Питание
Что не входит
Личные расходы
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.