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Каир и Александрия - поездка на 2 дня all inclusive

Саид С.
Саид С. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Главная экскурсия ⛳ для всех активных исследователей и путешественников, готовых открыть для себя самый крупный город 🏙️ континента — Каир и королевский город — Александрию.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $150 за человека

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Каир и Александрия - поездка на 2 дня all inclusive
Каир и Александрия - поездка на 2 дня all inclusive

Что вы увидите

  • Египетский Национальный музей
  • Пирамиды и Сфинкс в Гизе
  • Салон-магазина парфюмерных масел
  • Самобытная экспозиция папируса
  • Форт Кайт-бей
  • Гидробиологический музей
  • Дворцово-парковый ансамбль Монтаза
  • Мечеть Абу-эль-Аббаса
  • Александрийская библиотека
День 1
Вас ждёт экскурсия ⛳ в Каире. Если вы не видели пирамиды — вы не видели Египта. Цивилизация Древнего Египта оказала колоссальное воздействие на развитие других цивилизаций, популяризации письменности и грамотности.
  • Автобус забирает гостей из гостиницы. Группа знакомится с русскоязычным экскурсоводом;
  • Исследование Египетского Национального музея, хранящего в себе более 120-ти тысяч уникальных оригинальных предметов, включая бесценное собрание золотых запасов Тутанхамона;
  • Наконец, долгожданная цель поездки — осмотр пирамид и Сфинкса;
  • Посещение салона-магазина парфюмерных масел и самобытной экспозиции папируса;
  • Ужин и зажигательное шоу на теплоходе;
  • Первый день экскурсии 🧭 в Каир заканчивается расселением в отеле.
День 2
  • Завтрак и выезд из гостиницы рано утром;
  • Александрия — королевский город 🏙️, основанный Александром Македонским, торговый центр Египетской империи, первый культурный центр мира. Место, пережившее упадок;
  • Сто десятиметровый Форт Кайт-бей: классическая круглая крепость с завораживающей историей;
  • Гидробиологический музей: несколько десятков огромных аквариумов и потрясающий экспонат — настоящий скелет кита;
  • Дворцово-парковый ансамбль Монтаза: сезонная резиденция египетских королей, наиболее популярное место для отдыха;
  • Мечеть Абу-эль-Аббаса, основанная в XVIII веке;
  • Выдающаяся Александрийская библиотека (осмотр снаружи). В своё время в библиотеке трудились Архимед и Эвклид;
  • Средиземное море 🌊, релаксация;
  • Перерыв на ланч (шведский стол);
  • Автобус привозит гостей в гостиницу в Шарм-эль-Шейхе.
Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Питание
Что не входит
  • Личные расходы
Каир и Александрия - поездка на 2 дня all inclusive
Каир и Александрия - поездка на 2 дня all inclusive
Каир и Александрия - поездка на 2 дня all inclusive
Каир и Александрия - поездка на 2 дня all inclusive

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Саид С.
Саид С.
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17 отзывов оставили туристы

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