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отеле вы не будете, скорее ближе к трем часам утра. Дорога из и в Шарм-эль-шейх очень мучительная. К этому тоже морально нужно подготовиться. Сама экскурсия отличная, очень насыщенная. Рекомендую не покупать прогулку по Нилу. Вас в течении 20 минут покатают по короткому рукаву на разбитой лодке, заявленной цены однозначно не стоит. То же самое с лошадиными повозками у пирамид. Времени в каирском музее критически мало. Папирусную фабрику, фабрику масел (которые по своей сути являются магазинами, где конечно все самое лучшее и конечно нужно немедленно купить) можно было бы выкинуть не краснея. Бездарно потраченные несколько часов. Александрия очень красивый город, но по факту время в самом городе не превышает 4 часов. Большая его часть почему-то отдана на библиотеку, в которой, если вы не являетесь фанатом египетского кино и современного искусства смотреть особенно нечего. В зал с античным искусством требуется отдельный билет - он в программу не входит. Оставшиеся два часа это галопированная пробежка по городу. Билет в цитадель в стоимость не входит, на аквариум дается 7 минут. Только бросить взгляд на рыб и бежать дальше. Выходит, что больше времени проводишь в пути туда и обратно. Для ознакомления с городом неплохо, наверное, особенно если есть понимание, что в Египет больше возвращаться не планируете. Очень понравились экскурсоводы Саид и Ахмед.