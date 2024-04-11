Четкая организация, много событий,. Отличные условия ночевки, ужин, обеды, завтрак. Есть вопросы к содержанию в Александрии: не хватило древности, не читать дальше
показали колонну Диаклетиана, греко-римский музей, некрополь античный, коптскую церковь, интересно было бы обзорную по районам современного города. Также хотелось бы больше информации по истории Египта во время движения в автобусе: разные эпохи, датировки, завоевания, современная экономика, чем живут сейчас. На улице по жаре уже сложно слушать и в толпе туристов тоже сложно воспринимать.
Покупая экскурсию, будьте готовы к тому, что все заявленные временные рамки, особенно во второй день будут подвинуты. В 00:30 в читать дальше
отеле вы не будете, скорее ближе к трем часам утра.
Дорога из и в Шарм-эль-шейх очень мучительная. К этому тоже морально нужно подготовиться.
Сама экскурсия отличная, очень насыщенная. Рекомендую не покупать прогулку по Нилу. Вас в течении 20 минут покатают по короткому рукаву на разбитой лодке, заявленной цены однозначно не стоит. То же самое с лошадиными повозками у пирамид.
Времени в каирском музее критически мало. Папирусную фабрику, фабрику масел (которые по своей сути являются магазинами, где конечно все самое лучшее и конечно нужно немедленно купить) можно было бы выкинуть не краснея. Бездарно потраченные несколько часов.
Александрия очень красивый город, но по факту время в самом городе не превышает 4 часов. Большая его часть почему-то отдана на библиотеку, в которой, если вы не являетесь фанатом египетского кино и современного искусства смотреть особенно нечего. В зал с античным искусством требуется отдельный билет - он в программу не входит. Оставшиеся два часа это галопированная пробежка по городу. Билет в цитадель в стоимость не входит, на аквариум дается 7 минут. Только бросить взгляд на рыб и бежать дальше. Выходит, что больше времени проводишь в пути туда и обратно. Для ознакомления с городом неплохо, наверное, особенно если есть понимание, что в Египет больше возвращаться не планируете.
Очень понравились экскурсоводы Саид и Ахмед.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «2-дневные туры»
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