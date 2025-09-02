Индивидуальный мини-тур по Каиру и окрестностям с комфортом: знаковые мечети и пирамиды Гизы
Увидеть сокровища Тутанхамона и погрузиться в атмосферу Старого города
Начало: Шарм-эль-Шейх
2 сен в 03:00
3 сен в 03:00
$590 за всё до 4 чел.
Каир и Александрия только для вас: автопутешествие с комфортом
Осмотреть Александрийскую библиотеку, восхититься пирамидами Гизы и посетить сады Монтаза
Начало: Шарм-эль-Шейх
2 сен в 03:00
3 сен в 03:00
$700 за всё до 4 чел.
Расписание: Ежедневно в 00:01
$59 за человека
Расписание: Понедельник, Суббота, Воскресенье в 23:55
$210 за человека
