Туры в Каир из Шарм-Эль-Шейха

Найдено 4 тура в категории «Каир» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $59. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Индивидуальный мини-тур по Каиру и окрестностям с комфортом: знаковые мечети и пирамиды Гизы
На машине
2 дня
Увидеть сокровища Тутанхамона и погрузиться в атмосферу Старого города
Начало: Шарм-эль-Шейх, точное место - по договорённости, 3...
2 сен в 03:00
3 сен в 03:00
$590 за всё до 4 чел.
Каир и Александрия только для вас: автопутешествие с комфортом
На машине
2 дня
Осмотреть Александрийскую библиотеку, восхититься пирамидами Гизы и посетить сады Монтаза
Начало: Шарм-эль-Шейх, точное место - по договорённости, 3...
2 сен в 03:00
3 сен в 03:00
$700 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия в Каир
На автобусе
1 день
8 отзывов
Расписание: Ежедневно в 00:01
$59 за человека
Каир и Александрия (2 дня)
2 дня
Расписание: Понедельник, Суббота, Воскресенье в 23:55
$210 за человека

Сколько стоит тур в Шарм-Эль-Шейхе в августе 2025
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Каир" можно забронировать 4 тура от 59 до 700. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
