Автобусная экскурсия в Каир

Смешанная: автобусная и пешеходная

4.5
4 отзыва
Авторский тур
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Время в пути - примерно 8 часов в одну сторону.

По дороге в Каир предусмотрена остановка для завтрака.

Необходимо взять с собой: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор и солнцезащитные очки, свои завтрак и ужин (закажите заранее на рецепции вашего отеля), деньги на личные расходы, воду, фотоаппарат, по необходимости - подушку для поездки в автобусе.
Автобусная экскурсия в Каир
Автобусная экскурсия в Каир
Автобусная экскурсия в Каир
Автобусная экскурсия в Каир
Автобусная экскурсия в Каир
Автобусная экскурсия в Каир

Что вас ожидает 🤩

  • Национальный Каирский музей
  • Большой Сфинкс
  • Пирамиды Гизы
  • Институт папируса
  • Фабрика масел
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Внимание! Для посещения экскурсий в Каир и Луксор в аэропорту по прилету должна быть приобретена египетская виза за 25 $ с чел. (независимо от наличия "Синайского штампа" для граждан РФ). Виза должна быть вклеена в паспорт, в паспорте должен присутствовать штамп о прилёте в Египет. Если вы не оформили визу на прилете в аэропорту, но хотели бы посетить экскурсию, виза может быть оформлена во время экскурсии за 35 $ с чел. (оплата в автобусе).

Дорога из Шарм-эль-Шейха в Каира занимает примерно 8 часов с остановкой для завтрака по пути.

По приезду в Каир мы сразу направимся в Египетский музей - самое большое в мире хранилище предметов древнеегипетского искусства, где находится более 120 тысяч древних артефактов. В их числе - богатая золотая коллекция Тутанхамона.

Желающие смогут за дополнительную плату совершить прогулку по Нилу на лодке, чтобы посмотреть на знаменитые дворцы и отели Каира.

Затем нас ждет обед в формате шведский стол в ресторане и посещение папирусной фабрики, где мы узнаем о секретах изготовления древнего материала.

Наконец, мы отправимся в Гизу к великим пирамидам и Сфинксу - самой грандиозной монолитной скульптуре на планете.

Экскурсия завершится посещением музея парфюмерии с его неповторимыми ароматами.

Обратная дорога в Шарм-эль-Шейх займет примерно 8 часов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Обед. Входные билеты в Национальный Каирский музей и на территорию расположения Большого Сфинкса и пирамид
Что не входит
  • Входные билеты внутрь пирамид (400 ег. ф. ~ 25$ с чел.). Круиз по Нилу (~10$ с чел.
  • Проводится при наличии свободного времени и подходящей погоды). Напитки во время обеда
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 00:01
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 00:01

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
2
3
2
1
О
25 янв 2022
Впечатления от экскурсии положительные. Нужно понимать, что время в пути из Шарма, с учетом блок-постов, составит почти 8,5 часов. Мы брали с собой подушку, это скрасило переезд. Гид Ахмед - супер! Манера вести экскурсию просто умора, насмеялись. Очень понравился Каирский музей, но людей конечно много. Пирамиды - грандиозные! Очень впечатляют! 30 минут свободного времени на фото в принципе хватило. В магазинах папируса и масел поглазели, но, как-то и не купили ничего. Спасибо за организацию!
А
23 янв 2022
Экскурсия хорошая. Не люблю заезды в магазины, но видимо без них никуда.
Д
21 янв 2022
Планировал поездку заранее, заказывал через сайт. В аэропорту специально брали себе визы. Пришлось отстоять небольшую очередь. В автобусе по пути в Каир удалось немного поспать, так что дорога прошла нормально (спинка кресла откидывалась, брали с собой тревел-подушки). С нами был гид и сопровождающий. Оба адекватные, приятные ребята. Информации, как по мне, дали достаточно. Некоторым туристам в автобусе, судя по комментариям, хотелось больше. У меня не было каких-то особых ожиданий от музея, но выставка и рассказ гида произвели на меня впечаиление. Ну и пирамиды, конечно, мощь! Спасибо
Л
9 янв 2022
Добрый день! Хотим поблагодарить за организацию экскурсии и поделиться нашими наблюдениями. В автобусе нам достались места в последнем ряду и они, к сожалению, не раскладывались. Поэтому ставим 4ку. Работал кондиционер, было прохладно в автобусе. Но мы уже наученные опытом - брали с собой кофты с капюшоном. В остальном, гид Али понравился, рассказывал интересно. В музее раздали наушники - это большой плюс, учитывая кол-во посетителей. Брали дополнительный круиз по Нилу - атмосферно. Обед был приличный, но не такой вкусный как в отеле. К моменту прибытия к Пирамидам уже немного подустали, поэтому брали верблюда, одного на двоих. Купили красивую картину из папируса и сандаловое масло.

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