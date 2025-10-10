Приглашаем вас посетить Каир и ощутить настоящую магию Древнего Египта.
Преимущество нашей экскурсии в том, что вам не нужно спешить, посещать те места, которые вам не интересны или ждать свою группу
Описание экскурсииМаршрут нашего путешествия • Каирский музей За 2,5 часа мы посетим основные залы, где вы познакомитесь с артефактами Старого, Среднего и Нового царств, увидите коллекцию саркофагов и золотую маску Тутанхамона, заглянете в обновлённый зал с мумиями животных. Гид расскажет вам увлекательные истории о тайнах, связанных с экспонатами музея.
- Прогулка по Нилу и пирамиды Гизы Вас ждёт получасовая прогулка на лодке по Нилу, а затем — посещение Гизы и её пирамид: Хеопса, Хефрена и Микерина. Вы разберётесь в технике и секретах их строительства, узнаете о бесценных находках в гробницах. Мы обсудим как официальные данные египтологов, так и легенды, окружающие сооружения Гизы.
- Большой Сфинкс Мы раскроем, какие загадки хранит этот величественный львиный облик и какие мифы с ним связаны. Гид расскажет, на какого фараона похож Большой Сфинкс и какую роль он играл в древнеегипетской мифологии. Вы заглянете в глаза стражу Каира, услышите его историю и разгадаете символику.
• Во время экскурсии мы сделаем остановку в местном ресторане, где вас уже будет ждать сытный обед. Важная информация:
- Для участия нужна египетская виза. Если у вас её нет, можем сделать её в день экскурсии. Стоимость — $30.
- Для бронирования нам понадобится фото вашего паспорта.
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников за доплату — $350/чел.
- Отдельно по желанию оплачивается катание на верблюдах — $15 c человека и вход внутрь пирамид — $30, а также напитки в ресторане.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды. В Каире вас будет сопровождать другой русскоговорящий гид-историк.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каирский музей
- Прогулка по Нилу
- Пирамиды Гизы
- Большой Сфинкс
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Обед
- Билеты на самолет
- Посещение Каирского музея
- Прогулка на лодке по Нилу и посещение пирамид
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Напитки в ресторане
- Катание на верблюдах
- Вход внутрь пирамид
Место начала и завершения?
В отеле
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
O
Olga
10 окт 2025
Экскурсия прошла на 10 из 5! Халед - отличный гид рассказывает очень интересно и понятно, очень любит свою страну и хорошо знает историю, просто кладезь информации. Мы провели в музеи
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
