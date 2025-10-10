читать дальше

2,5 часа - на одном дыхании и показалось мало, очень интересно было. Потом была прогулка по Нилу на отдельном катере, спокойно все рассмотрели, прокатились с ветерком. И потом поехали на Пирамиды, это чудо света увидеть должен каждый. Там за дополнительную плату доехали до панорамы и сделали отлично фотки.

Всю экскурсию ездили на комфортабельном авто, где давали воды и перекуса. Отдельное спасибо хочу сказать Махмуду за отличную организацию, все чётко, комфортно, мы совсем не устали, потому что организация была на высоте. И вишенка на торте был обед с видом на Пирамиды, это было восхитительно! Очень вкусно, порции огромные. После заехали в 2 магазинах, но это мы уже сами попросили. В общем, я и мама в восторге!!! Спасибо всем, кто организовал наш день!