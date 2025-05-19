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вечер. Все ничего, но хотелось бы что бы гид был более, так сказать, русскоговорящий. 50% его рассказов мы не понимали. Махмуд: Хотя бы он проводил многие экскурсии и все вернулись хвалили его, Я доверяю вашему мнению, но есть много людей, которым, как и его носителям, сложно освоить русский язык, поскольку это один из самых сложных языков, как и арабский язык для вас поэтому не найдёте человек который 100% и язык и информации и характера в одном [27.03, 22:23] Andrey: Если люди ехали и поверхностно слушали его, то это одно. Я ехал за новыми знаниями, коих я практически не получил. Вы пытаетесь переубедить меня и еще 7 человек в том что мы половины не понимали?! При входе в музей, мы слушали другого гида (наш молчал и ничего не говорил) и нам было интересно и все понятно. И в музее мы половины не понимали, подслушивали у других, не русских гидов. Andrey: Водитель молодец, супер [27.03, 23:17] Махмуд: Я не пытаюсь вас убедить, я доверяю вашим словам, но я просто удивлен, что все, кто ездил с ним раньше, ничего подобного не говорили так, но теперь я понял и приму это во внимание, и спасибо за то, что вы донесли до меня ситуацию реалистично и объективно, а не как комплимент, так как это помогает мне поддерживать качество поездки и качество моей работы. П. С. На Ниле с утра замерзли