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Нил – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «Нил» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $283. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Самолетом в древний Луксор
16 часов
23 отзыва
Групповая
до 25 чел.
Самолетом в древний Луксор
Начало: Шлагбаум вашего отеля
Расписание: По понедельникам и средам в 4-30
23 июл в 05:00
25 июл в 04:00
$283 за человека
Каирский музей, пирамиды и прогулка по Нилу
20 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каирский музей, пирамиды и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, посетив легендарные пирамиды и загадочный Сфинкс. Увлекательное путешествие с комфортом
Начало: В отеле
Расписание: Каждый день в 1:00 ночью
23 июл в 01:00
24 июл в 01:00
$490 за всё до 8 чел.
Летим в Каир: индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
18 часов
Индивидуальная
Летим в Каир: индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Начало: В отеле
24 июл в 05:30
25 июл в 05:30
$350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    19 мая 2025
    Самолетом в древний Луксор
    Ставлю пятерку но авансом. автобус с еле работающим кондиционером это беда, сделайте что-то с этим. И 100 из 100 за гида Романа, потрясающий и душевный человек, рассказывал все с юмором и подробно.
  • Л
    Лариса
    10 мая 2025
    Каирский музей, пирамиды и прогулка по Нилу
    Только лучшие впечатления от экскурсии. Ездили вчетвером: мы с мужем и двое детей. Махмуд оформил нам визу, т. к. в
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    аэропорту мы не были уверены в поездке. Комфортный минивен, в дороге не устали, выспались. По совету гида взяли из отеля подушки и сухие пайки. Но в экскурсии нам предоставили воду и напитки! встретили рассвет в дороге в пустыне перед остановкой. Утром были к открытию Каирского музея. Он оставил яркие впечатления, хочется вернутся снова. Наш гид Муса проводил нас везде без очередей, интеллигентный, внимательный. Людей в музее очень много и нам с детьми было очень надежно с Мусой. Он много и с увлечением рассказывал нам об экспонатах и истории Египта. Конечно, за такое короткое время мы узнали только самое основное, это верхушка айсберга. Но было увлекательно и нам и нашим дочкам! Мы проехали по Каиру - это мегаполис, узнали о его истории, катались на лодке по Нилу (мы были одни). Потом поехали на обед (всё было вкусно), и напоследок Пирамиды Гизы и Сфинкс. На них Муса был всё время с нами как няня, отваживал одним словом от нас приставучих торговцев. Расстояния между пирамидами достаточно большое, жарко, но Муса тоже везде выбирал наилучший маршрут на автобусе. После пирамид нас уже ждал наш автомобиль, по дороге обратно мы выспались. Рекомендую экскурсию для семей с детьми или кому тяжело ехать на автобусе. Немного дороже (хотя все билеты, обед, прогулка по Нилу входят в стоимость), но это однозначно того стоит. Спасибо Махмуду, Мусе и нашим двум водителям!

  • Д
    Дмитрий
    14 апреля 2025
    Каирский музей, пирамиды и прогулка по Нилу
    Спасибо за отличную экскурсию! Мы ни капли не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Нас забрал комфортный минивен, два водителя, которые
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    менялись и сразу с нами был гид. Около 7:30 мы были уже в Каире. Отправились на прогулку по Нилу. Далее в 8:45 мы были уже около музея. Наш гид Муса везде был с нами, все очень подробно рассказывал, отвечал на наши вопросы. Мы прошлись по музею, послушали сначала программу от гида, далее было время на свободную прогулку по музею. Далее мы отправились к пирамидам. Это не передать словами! Так же Муса провел нас на комплекс пирамид, рекомендовал прокатиться на повозке, нашел нам извозчика, все это входило в стоимость нашей экскурсии. Нас отвезли на смотровую площадку, где вообще не было ни единого человека! Сделали кучу фотографий! Опять же бесплатно! Затем мы отправились с гидом к Сфинксу, разрушенному храму. Был около 13:30 мы уже заканчивали наше посещение комплекса, как стали автобусами подвозить людей, которые были на общих экскурсиях. В последнюю очередь мы отправились на обед. Этот обед мы никогда не забудем! Место хоть и непримечательное, но все очень вкусно! Шведский стол + на стол приносят жаренную курицу и кофту. Такой курицы мы не ели ни где! Напитки платные 2, 3$. Манговый сок просто отпад)))) В отеле мы были уже в 20:00. Что хотим сказать, не жалейте средств, берите индивидуальную экскурсию у Махмуда. Организация на высшем уровне! Программа делается как вы хотите! Выражаем огромную благодарность Махмуду и его команде!

  • А
    Андрей
    10 апреля 2025
    Каирский музей, пирамиды и прогулка по Нилу
    Опубликую свою переписку с Махмудом, как он представился, далее все будет понятно: Махмуд: Хочу знать мнение ваше про экскурсии Как была? Andrey: Добрый
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    вечер. Все ничего, но хотелось бы что бы гид был более, так сказать, русскоговорящий. 50% его рассказов мы не понимали. Махмуд: Хотя бы он проводил многие экскурсии и все вернулись хвалили его, Я доверяю вашему мнению, но есть много людей, которым, как и его носителям, сложно освоить русский язык, поскольку это один из самых сложных языков, как и арабский язык для вас поэтому не найдёте человек который 100% и язык и информации и характера в одном [27.03, 22:23] Andrey: Если люди ехали и поверхностно слушали его, то это одно. Я ехал за новыми знаниями, коих я практически не получил. Вы пытаетесь переубедить меня и еще 7 человек в том что мы половины не понимали?! При входе в музей, мы слушали другого гида (наш молчал и ничего не говорил) и нам было интересно и все понятно. И в музее мы половины не понимали, подслушивали у других, не русских гидов. Andrey: Водитель молодец, супер [27.03, 23:17] Махмуд: Я не пытаюсь вас убедить, я доверяю вашим словам, но я просто удивлен, что все, кто ездил с ним раньше, ничего подобного не говорили так, но теперь я понял и приму это во внимание, и спасибо за то, что вы донесли до меня ситуацию реалистично и объективно, а не как комплимент, так как это помогает мне поддерживать качество поездки и качество моей работы. П. С. На Ниле с утра замерзли

  • М
    Мария
    2 апреля 2025
    Самолетом в древний Луксор
    Экскурсия интересная! Гид Мухаммед прекрасно говорил по-русски, права, был замученный постом (был последний день Рамадана), но мужественно рассказал про храмы,
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    гробницы и Луксор. Посетили храм царицы Хатшепсут, гробницы, Колоссы Мемнона, Карнакский храм, прокатились на лодке по Нилу на банановый остров, поели там фруктов, по фотографировали крокодилов, обезьянок и верблюдов. Съездили в мастерскую камнерезов и в магазин с чаями и маслами, нас поили каркаде и другими напитками. Из плюсов: в Луксоре зелено, свежий воздух, нет загазованности и пробок, аэропорт и достопримечательности находятся недалеко друг от друга, у реки свежо. Много интересностей. Из минусов: нас привезли в аэропорт за 3.5 часа до рейса. Делать там абсолютно нечего, аэропорт в 20 минутах езды от города. Там металлические сидения, на них и не удобно и холодно сидеть. Часа 2 смело можно было потратить на прогулку по Восточной набережной (она очень красивая) и посещения ещё одного храма. На Карнакский храм надо просить у гида часа полтора (он очень большой, там интересно). И главный совет: пить много воды, даже если не хочется, чтобы не было теплового удара.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Нил»

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В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Каирский музей, пирамиды и прогулка по Нилу
  3. Летим в Каир: индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Цветной каньон
  7. Остров Тиран
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Петра
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июле 2025
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Нил" можно забронировать 3 экскурсии от 283 до 490. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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