Групповая
до 25 чел.
Самолетом в древний Луксор
Начало: Шлагбаум вашего отеля
Расписание: По понедельникам и средам в 4-30
23 июл в 05:00
25 июл в 04:00
$283 за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Каирский музей, пирамиды и прогулка по Нилу
Погрузитесь в атмосферу древнего Египта, посетив легендарные пирамиды и загадочный Сфинкс. Увлекательное путешествие с комфортом
Начало: В отеле
Расписание: Каждый день в 1:00 ночью
23 июл в 01:00
24 июл в 01:00
$490 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
24 июл в 05:30
25 июл в 05:30
$350 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей19 мая 2025Ставлю пятерку но авансом. автобус с еле работающим кондиционером это беда, сделайте что-то с этим. И 100 из 100 за гида Романа, потрясающий и душевный человек, рассказывал все с юмором и подробно.
- ЛЛариса10 мая 2025Только лучшие впечатления от экскурсии. Ездили вчетвером: мы с мужем и двое детей. Махмуд оформил нам визу, т. к. в
- ДДмитрий14 апреля 2025Спасибо за отличную экскурсию! Мы ни капли не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Нас забрал комфортный минивен, два водителя, которые
- ААндрей10 апреля 2025Опубликую свою переписку с Махмудом, как он представился, далее все будет понятно: Махмуд: Хочу знать мнение ваше про экскурсии Как была? Andrey: Добрый
- ММария2 апреля 2025Экскурсия интересная! Гид Мухаммед прекрасно говорил по-русски, права, был замученный постом (был последний день Рамадана), но мужественно рассказал про храмы,
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Нил»
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