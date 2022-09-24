Смешанная: автобусная, активный отдых на природе. Важно: Прасейлинг разрешен детям с весом не менее 20 кг. и только в паре со взрослым (общий вес не более150 кг.); Управление квадроциклом возможно с 14 лет. Необходимо взять с собой: Арафтка, солнцезащитный очки, полотенец, купальник, вода.