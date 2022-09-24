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Описание
Вас ждет день, полный захватывающих приключений - захватывающая поездка на квадроциклах по пустыне, катание на верблюдах и посещение деревни бедуинов, разные виды водного развлечения: катание на банане, полёт на парашюте (парасейлинг), прогулка на лодке со стеклянным дном.
Ответы на вопросы
Что входит
Поездка на квадроциклах (1 час) катание на верблюдах (10 минут) катание на банане (10 минут) парасейлинг (8 минут) лодка со стеклянным дном (1 час) чай
Что не входит
Фото и видео материалы
Сделанные фотографом арафатка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Шарм-Эль-Шейхе
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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