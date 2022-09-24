Мега Сафари

Смешанная: автобусная, активный отдых на природе. Важно: Прасейлинг разрешен детям с весом не менее 20 кг

Смешанная: автобусная, активный отдых на природе. Важно: Прасейлинг разрешен детям с весом не менее 20 кг. и только в паре со взрослым (общий вес не более150 кг.); Управление квадроциклом возможно с 14 лет. Необходимо взять с собой: Арафтка, солнцезащитный очки, полотенец, купальник, вода.
Мега Сафари
Мега Сафари
Мега Сафари
Мега Сафари

Что вас ожидает 🤩

  • Поездка на квадроциклах
  • Катание на верблюдах
  • Катание на банане
  • Парасейлинг
  • Лодка со стеклянным дном
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Вас ждет день, полный захватывающих приключений - захватывающая поездка на квадроциклах по пустыне, катание на верблюдах и посещение деревни бедуинов, разные виды водного развлечения: катание на банане, полёт на парашюте (парасейлинг), прогулка на лодке со стеклянным дном.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Поездка на квадроциклах (1 час) катание на верблюдах (10 минут) катание на банане (10 минут) парасейлинг (8 минут) лодка со стеклянным дном (1 час) чай
Что не входит
  • Фото и видео материалы
  • Сделанные фотографом арафатка
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🚗На машинеВодные развлечения🧒Можно с детьми🏆Активный отдых🚌На автобусе🍀Природа и пейзажи🏜Сафари

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