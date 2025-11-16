Групповая экскурсия на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе - это возможность погрузиться в мир пустыни и насладиться захватывающими видами. Путешествие по дюнам и барханам, знакомство с культурой бедуинов и их традициями. Участники смогут сделать эффектные фотографии и получить заряд адреналина. Программа подходит для всех с 12 лет, не требует водительских прав. Гид-инструктор обеспечит безопасность и ответит на все вопросы
6 причин купить эту экскурсию
- 🏜️ Путешествие по дюнам
- 🚴♂️ Управление квадроциклом
- 🌄 Захватывающие виды
- ☕ Чай в бедуинской деревне
- 📸 Эффектные фото
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе - с октября по февраль. В это время температура воздуха наиболее комфортна для активного отдыха на свежем воздухе, а вероятность дождей минимальна. Март, апрель и ноябрь также подходят для поездки, но могут быть немного жарче. Летом, с мая по сентябрь, температура может быть слишком высокой для комфортного катания, но утренние и вечерние часы могут компенсировать это.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Бедуинская деревня
Описание экскурсии
Квадроцикл прост в управлении (фактически, там всего два рычага на руле — газа и тормоза), не требует специальной подготовки и водительских прав. Поэтому, даже если вы раньше не ездили за рулём, — всё получится! Наш гид-инструктор будет сопровождать вас в течение всего маршрута и позаботится о вашей безопасности. Итак, в программе:
- Выезжаем в пустыню, катаемся, едем к бедуинской деревне (1 час)
- Пьём чай, отдыхаем, знакомимся с культурой бедуинов — кочевого народа пустыни (30 мин)
- Возвращаемся по барханам обратно на базу (1 час)
Программа не предусматривает информационного сопровождения, но наш гид с радостью ответит на ваши вопросы и покажет самые красивые локации для фото.
Организационные детали
- До места старта поедем на микроавтобусе Toyota
- Программа подходит участникам с 12 лет. Перед стартом мы проведём инструктаж по безопасности
- Вы будете кататься на одноместных квадроциклах
- Чай в бедуинской деревне входит в стоимость. Отдельно по желанию оплачивается катание на верблюдах — $3 с чел.
- С вами поеду я или другой гид из нашей команды
в понедельник в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30 и 16:45, во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00 и 17:15, в среду и четверг в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30 и 16:45, во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00 и 17:15, в среду и четверг в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 215 туристов
Катания на квадроциклах, русскоговорящие гиды. Индивидуальный подход к каждому путешественнику.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
16 ноя 2025
В указанное время нас забрали из отеля, довезли до места на комфортабельном микроавтобусе. Бережно завязали арафатку, выдали кому квадроцикл, кому багги, кто на чем хотел кататься и поехали. Трасса интересная,
Митя
14 ноя 2025
Отличное приключение для первого раза!
Всем привет! Хочу поделиться впечатлениями от квадро-сафари в Египте. В целом остались очень довольны – это идеальный вариант, если вы хотите попробовать покататься, но без лишнего
Всем привет! Хочу поделиться впечатлениями от квадро-сафари в Египте. В целом остались очень довольны – это идеальный вариант, если вы хотите попробовать покататься, но без лишнего
Н
Надежда
13 ноя 2025
13.11.25 в группе всего из 4 квадроциклов покатались замечательно. Правда хотелось бы подольше, само катание, остановка на чай и послушать свое эхо длилось 1 час. Остальное время это трансфер. Миша
И
Иван
13 ноя 2025
В целом все понравилось, забрали от отеля, привезли на место, арафатки, очки можно купить на месте. Группа была небольшая 3 квадрика и 2 багги. Едем в линию с небольшой скоростью.
Р
Руслан
9 ноя 2025
всё отлично. нам очень понравилось
Г
Галина
9 ноя 2025
Большое спасибо прекрасному Мише за организацию нашей прогулки на квадроциклах! все прошло замечательно! Мы ездили группой 3 взрослых,2 подростков и 2 детей по 7 и 8 лет,все остались очень довольны!
О
Оксана
7 ноя 2025
Очень интересная, познавательная и довольная экстремальная экскурсия. Вид на закат был незабываемый. Организатору большое спасибо за профессионализм и полный комплекс по сопровождению экскурсии. Все ребята из группы сопровождения большие молодцы:
Анна
5 ноя 2025
Все очень понравилось!
Рекомендую!
Рекомендую!
V
Viktoriia
28 окт 2025
Катались на квадроциклах по пескам — это было просто вау! Эмоций куча!
Перед поездкой каждому провели инструктаж и всю группу снарядили шлемами, так же заботливо завязали арафатку)
Я пару раз глохла и
Перед поездкой каждому провели инструктаж и всю группу снарядили шлемами, так же заботливо завязали арафатку)
Я пару раз глохла и
С
Степан
22 окт 2025
Огромная благодарность за незабываемую экскурсию!
Хочу поделиться восторгом от нашей поездки в пустыню на квадроциклах! Это был один из самых ярких дней нашего отдыха
Всё было организовано четко трансфер от отеля и
Хочу поделиться восторгом от нашей поездки в пустыню на квадроциклах! Это был один из самых ярких дней нашего отдыха
Всё было организовано четко трансфер от отеля и
Ч
Чулпан
6 окт 2025
Самый ужасный сафари в моей жизни! Организации ноль! На автобусе собрали со всех отелей, процесс долгий. На месте никаких инструкций не было. Ладно я не первый раз в сафари. С
В
Вячеслав
14 сен 2025
Отлично покататься всем советую! Инструктор, при возможности, дал гнать на квадриках, ехали в одном направлении под солнцем, обратно в темноте при включенных фарах. Туда и обратно трансфер отвезли.
Я
Яна
4 сен 2025
Все очень круто, все организовано.
Погоняли от души на квадриках.
Очень атмосферно. Отдельное спасибо нашему инструктору.
Погоняли от души на квадриках.
Очень атмосферно. Отдельное спасибо нашему инструктору.
Евгения
1 сен 2025
В целом отличная и быстрая поездка. Никаких сверх ожиданий не было. Да,предлагают аудио и видео потом смонтированное ими же,в течение поездки на квадроциклах,за 15$ с человека. Удобно,так как самому снять
З
Заболотин
25 авг 2025
В переписке обещали одну цену, по приезду она выросла в два раза.
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха
Индивидуальная
до 3 чел.
VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
Индивидуальная поездка по пустыне на рассвете или закате - за адреналином и нереальными пейзажами
Сегодня в 14:30
Завтра в 05:00
$129 за всё до 3 чел.
-
3%
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборНасладитесь Синайской пустыней на багги: мини-группа в Шарм-эль-Шейхе
Погрузитесь в атмосферу Синайской пустыни на багги! Посетите деревню бедуинов, насладитесь чаем и сделайте потрясающие фото. Идеально для всех возрастов
Начало: У отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 04:00
$35
$36 за человека
-
5%
Групповая
до 20 чел.
Сафари с ужином и вечерним шоу
Погрузитесь в атмосферу Египта: сафари на квадроциклах, ужин в деревне бедуинов и захватывающее вечернее шоу с танцами и музыкой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$38
$40 за человека