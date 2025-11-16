читать дальше

Организация: С нами заранее связались в WhatsApp, всё четко обсудили. Автобус приехал с маленькой задержкой, но он был современный, с кондиционером, и мы были первыми, заезжали ещё в 4 места по пути. На базе, конечно, царит приятный хаос: кто-то только приехал, кто-то уезжает, чувствуется, что жизнь кипит. Туалет есть, но будьте готовы к минимализму – замка на двери не было:)



Техника и катание: Квадроциклы, старенькие, но на ходу! Правда, мой немного капризничал и глох на холостых, так что пришлось его постоянно «подбадривать» газом. После короткого инструктажа и небольшой ожидания (минут 20) мы колонной из 10 человек отправились в путь.



Маршрут и впечатления: Хочу сразу расставить акценты: это не экстремальная гонка по барханам. Дорога в пустыне очень укатанная, местами трясет, как по булыжнику. Часть пути ведет по асфальту, а основная – с видом на величественные Синайские горы. Закат, к сожалению, из этого маршрута не видно. в сопровождение фотографы на мотоциклах.



Нашей главной остановкой была стоянка в бедуинском палаточном лагере, где предложили бесплатный чай и коротенькую поездку на верблюде (метров 30). Отдохнули там минут 30 и поехали обратно.



Важный момент по времени: Общее чистое время за рулем квадроцикла у нас вышло около 40-45 минут. Для новичков, возможно, это даже плюс – не успеваешь устать.



У нас не было в программе шоу бедуинов, как у остальной группы, и насотвезли обратно в отель на машине, за что отдельное спасибо!



Вывод: Если вы ищете спокойное, организованное знакомство с пустыней на квадрике без лишнего риска и долгой тряски – это ваш вариант. Для настоящего экстрима, наверное, стоит смотреть другие, более специализированные программы. А нам всё понравилось, получили именно тот опыт, на который и рассчитывали!