Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе

Приготовьтесь к незабываемому приключению на квадроциклах по пустыне! Прокатитесь по дюнам, посетите бедуинскую деревню и насладитесь культурой кочевников
Групповая экскурсия на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе - это возможность погрузиться в мир пустыни и насладиться захватывающими видами. Путешествие по дюнам и барханам, знакомство с культурой бедуинов и их традициями. Участники смогут сделать эффектные фотографии и получить заряд адреналина. Программа подходит для всех с 12 лет, не требует водительских прав. Гид-инструктор обеспечит безопасность и ответит на все вопросы
4.7
39 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏜️ Путешествие по дюнам
  • 🚴‍♂️ Управление квадроциклом
  • 🌄 Захватывающие виды
  • ☕ Чай в бедуинской деревне
  • 📸 Эффектные фото
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе - с октября по февраль. В это время температура воздуха наиболее комфортна для активного отдыха на свежем воздухе, а вероятность дождей минимальна. Март, апрель и ноябрь также подходят для поездки, но могут быть немного жарче. Летом, с мая по сентябрь, температура может быть слишком высокой для комфортного катания, но утренние и вечерние часы могут компенсировать это.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе© Миша
Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе© Миша
Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе© Миша

Что можно увидеть

  • Бедуинская деревня

Описание экскурсии

Квадроцикл прост в управлении (фактически, там всего два рычага на руле — газа и тормоза), не требует специальной подготовки и водительских прав. Поэтому, даже если вы раньше не ездили за рулём, — всё получится! Наш гид-инструктор будет сопровождать вас в течение всего маршрута и позаботится о вашей безопасности. Итак, в программе:

  • Выезжаем в пустыню, катаемся, едем к бедуинской деревне (1 час)
  • Пьём чай, отдыхаем, знакомимся с культурой бедуинов — кочевого народа пустыни (30 мин)
  • Возвращаемся по барханам обратно на базу (1 час)

Программа не предусматривает информационного сопровождения, но наш гид с радостью ответит на ваши вопросы и покажет самые красивые локации для фото.

Организационные детали

  • До места старта поедем на микроавтобусе Toyota
  • Программа подходит участникам с 12 лет. Перед стартом мы проведём инструктаж по безопасности
  • Вы будете кататься на одноместных квадроциклах
  • Чай в бедуинской деревне входит в стоимость. Отдельно по желанию оплачивается катание на верблюдах — $3 с чел.
  • С вами поеду я или другой гид из нашей команды

в понедельник в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30 и 16:45, во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00 и 17:15, в среду и четверг в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
Забронировать экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$25
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30 и 16:45, во вторник, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45, 17:00 и 17:15, в среду и четверг в 08:00, 08:15, 08:30, 08:45, 09:00, 09:15, 09:30, 09:45, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 12:45, 13:00, 13:15, 13:30, 13:45, 14:00, 14:15, 14:30, 14:45, 15:00, 15:15, 15:30, 15:45, 16:00, 16:15, 16:30, 16:45 и 17:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Миша
Миша — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 215 туристов
Катания на квадроциклах, русскоговорящие гиды. Индивидуальный подход к каждому путешественнику.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
35
4
1
3
1
2
1
1
1

Фотографии от путешественников

Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Митя)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Надежда)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Иван)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Иван)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Иван)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Иван)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Иван)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Галина)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Галина)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Анна)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Анна)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Анна)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Анна)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Viktoriia)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Viktoriia)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Viktoriia)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Viktoriia)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Viktoriia)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Viktoriia)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Viktoriia)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Viktoriia)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Viktoriia)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Viktoriia)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Степан)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Степан)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Степан)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Вячеслав)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Вячеслав)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Яна)Сафари на квадроциклах в Шарм-эль-Шейхе (Евгения)
Н
Наталья
16 ноя 2025
В указанное время нас забрали из отеля, довезли до места на комфортабельном микроавтобусе. Бережно завязали арафатку, выдали кому квадроцикл, кому багги, кто на чем хотел кататься и поехали. Трасса интересная,
читать дальше

длинная, в общей сложности на квадроцикле ехали около часу. Был также небольшой перерыв, возили в гости к бедуинам. Адреналину получили, чай попили и все это за смешную цену. Спасибо, Михаилу, будем рекомендовать вас друзьям.

В указанное время нас забрали из отеля, довезли до места на комфортабельном микроавтобусе. Бережно завязали арафатку,
Митя
Митя
14 ноя 2025
Отличное приключение для первого раза!

Всем привет! Хочу поделиться впечатлениями от квадро-сафари в Египте. В целом остались очень довольны – это идеальный вариант, если вы хотите попробовать покататься, но без лишнего
читать дальше

экстрима.

Организация: С нами заранее связались в WhatsApp, всё четко обсудили. Автобус приехал с маленькой задержкой, но он был современный, с кондиционером, и мы были первыми, заезжали ещё в 4 места по пути. На базе, конечно, царит приятный хаос: кто-то только приехал, кто-то уезжает, чувствуется, что жизнь кипит. Туалет есть, но будьте готовы к минимализму – замка на двери не было:)

Техника и катание: Квадроциклы, старенькие, но на ходу! Правда, мой немного капризничал и глох на холостых, так что пришлось его постоянно «подбадривать» газом. После короткого инструктажа и небольшой ожидания (минут 20) мы колонной из 10 человек отправились в путь.

Маршрут и впечатления: Хочу сразу расставить акценты: это не экстремальная гонка по барханам. Дорога в пустыне очень укатанная, местами трясет, как по булыжнику. Часть пути ведет по асфальту, а основная – с видом на величественные Синайские горы. Закат, к сожалению, из этого маршрута не видно. в сопровождение фотографы на мотоциклах.

Нашей главной остановкой была стоянка в бедуинском палаточном лагере, где предложили бесплатный чай и коротенькую поездку на верблюде (метров 30). Отдохнули там минут 30 и поехали обратно.

Важный момент по времени: Общее чистое время за рулем квадроцикла у нас вышло около 40-45 минут. Для новичков, возможно, это даже плюс – не успеваешь устать.

У нас не было в программе шоу бедуинов, как у остальной группы, и насотвезли обратно в отель на машине, за что отдельное спасибо!

Вывод: Если вы ищете спокойное, организованное знакомство с пустыней на квадрике без лишнего риска и долгой тряски – это ваш вариант. Для настоящего экстрима, наверное, стоит смотреть другие, более специализированные программы. А нам всё понравилось, получили именно тот опыт, на который и рассчитывали!

Отличное приключение для первого раза!
Н
Надежда
13 ноя 2025
13.11.25 в группе всего из 4 квадроциклов покатались замечательно. Правда хотелось бы подольше, само катание, остановка на чай и послушать свое эхо длилось 1 час. Остальное время это трансфер. Миша
читать дальше

большой молодец, под контролем у него и трансфер и сама экскурсия. Позвонил, поинтересовался все ли нравится. Отдельное спасибо ему за это. Сама поездка проходила на хороших квадроциклах. Управлять и ехать легко. Дорога как терка, но при хорошей скорости нормально. Песок был немного в глазах, но не «везде» как меня пугали. Спасибо за положительные эмоции!

13.11.25 в группе всего из 4 квадроциклов покатались замечательно. Правда хотелось бы подольше, само катание, остановка
И
Иван
13 ноя 2025
В целом все понравилось, забрали от отеля, привезли на место, арафатки, очки можно купить на месте. Группа была небольшая 3 квадрика и 2 багги. Едем в линию с небольшой скоростью.
читать дальше

Первая остановка - слушать эхо в горах. Потом попросил поехать побыстрее за гидом на мотоцикле, вот это круто, как на ралли, песка полный рот) затем остановка у бедуинов, чай, кальян, верблюды. Потом обратно и трансфер в отель.

В целом все понравилось, забрали от отеля, привезли на место, арафатки, очки можно купить на месте.
Р
Руслан
9 ноя 2025
всё отлично. нам очень понравилось
Г
Галина
9 ноя 2025
Большое спасибо прекрасному Мише за организацию нашей прогулки на квадроциклах! все прошло замечательно! Мы ездили группой 3 взрослых,2 подростков и 2 детей по 7 и 8 лет,все остались очень довольны!
читать дальше

От отеля нас забрал микроавтобус,он же привез обратно. Поездка на квадроциклах была достаточно продолжительной и увлекательной. На остановке детям удалось покататься на верблюдах,что тоже добавило впечателний:)
Нам все понравилось в нашем путешествии благодаря вашему профессионализму и внимательному отношению.
Огромное спасибо инструкторам,которые старались и также внимательно относились к каждому участнику группы. Поездка была очень комфортной, удалось насладиться великолепными видами и получить незабываемые впечатления.

Спасибо вам большое за подаренное удовольствие и положительные эмоции! Надеемся в следующем году поехать с вами снова и будем рекомендовать ваши туры друзьям и знакомым:))

Большое спасибо прекрасному Мише за организацию нашей прогулки на квадроциклах! все прошло замечательно! Мы ездили группой
О
Оксана
7 ноя 2025
Очень интересная, познавательная и довольная экстремальная экскурсия. Вид на закат был незабываемый. Организатору большое спасибо за профессионализм и полный комплекс по сопровождению экскурсии. Все ребята из группы сопровождения большие молодцы:
читать дальше

поездка была проведена очень точно, технично, без каких либо нестыковок и упущений. Единственный минус для меня как для женщины - очень неровная трасса местами (было некомфортно, так как скорость должна быть высокая, и притормаживать, чтобы аккуратно объехать ямы и «гармошку», невозможно, так как ты едешь в шеренге). В целом впечатления остались положительные.

Анна
Анна
5 ноя 2025
Все очень понравилось!
Рекомендую!
Все очень понравилось!
V
Viktoriia
28 окт 2025
Катались на квадроциклах по пескам — это было просто вау! Эмоций куча!
Перед поездкой каждому провели инструктаж и всю группу снарядили шлемами, так же заботливо завязали арафатку)
Я пару раз глохла и
читать дальше

немного отставала от группы, но парень, который сопровождал нас, всегда вовремя приезжал и помогал. Один раз я вообще уехала за чужой группой туристов и поняла это только когда вдалеке увидела своего молодого человека) И снова тот же инструктор вернулся за мной и буквально спас. Очень классный опыт, драйв, ветер, песок и море адреналина. Если снова окажусь в Шарме — обязательно поеду кататься к Мише!
P.s не рекомендуем черную одежду)))

Катались на квадроциклах по пескам — это было просто вау! Эмоций куча!
С
Степан
22 окт 2025
Огромная благодарность за незабываемую экскурсию!
Хочу поделиться восторгом от нашей поездки в пустыню на квадроциклах! Это был один из самых ярких дней нашего отдыха
Всё было организовано четко трансфер от отеля и
читать дальше

обратно работал без задержек
Сама поездка превзошла все ожидания! Небольшая группа, завораживающие пейзажи пустыни и гор. Отдельный респект инструктору – по нашей просьбе он устроил нам адреналиновую поездку по отдельному маршруту, мы неслись с ветерком, это был настоящий восторг!
А после посещение бедуинов, вкуснейший чай и катание на верблюдах
Совет из личного опыта берите арафатку и очки, с ними комфорт в разы выше!

Однозначно рекомендую всем для ярких впечатлений! Мы в полном восторге и обязательно вернемся

Огромная благодарность за незабываемую экскурсию!
Ч
Чулпан
6 окт 2025
Самый ужасный сафари в моей жизни! Организации ноль! На автобусе собрали со всех отелей, процесс долгий. На месте никаких инструкций не было. Ладно я не первый раз в сафари. С
читать дальше

нами были туристы, которые посещали сафари впервые. После определения квадроцикла, минут 20 не могли уехать по непонятным причинам. Мой квадроцикл заггушался 7-8 раз. На маленькой скорости ехали, никто никого не должен был обгонять. Кто застревал, у кого заглох. Одним словом, деньги на ветер. Никаких эмоций не получили.
Чаепитие с бедуинами - это 50 гр травяного чая и реклама купить фото-видео.

В
Вячеслав
14 сен 2025
Отлично покататься всем советую! Инструктор, при возможности, дал гнать на квадриках, ехали в одном направлении под солнцем, обратно в темноте при включенных фарах. Туда и обратно трансфер отвезли.
Отлично покататься всем советую! Инструктор, при возможности, дал гнать на квадриках, ехали в одном направлении под
Я
Яна
4 сен 2025
Все очень круто, все организовано.
Погоняли от души на квадриках.
Очень атмосферно. Отдельное спасибо нашему инструктору.
Все очень круто, все организовано.
Евгения
Евгения
1 сен 2025
В целом отличная и быстрая поездка. Никаких сверх ожиданий не было. Да,предлагают аудио и видео потом смонтированное ими же,в течение поездки на квадроциклах,за 15$ с человека. Удобно,так как самому снять
читать дальше

на телефон опасно,в процессе езды. Управление легче лёгкого, поймёт даже ребенок. Я ездила с 4,5 лет ребенком,ей очень понравилось,не испугалась. Останавливались на чай у бедуинов и затем назад. 2 часов хватило с головой чисто покататься. Трансфер с кондиционером отвозит и забирает сразу от отеля.

В целом отличная и быстрая поездка. Никаких сверх ожиданий не было. Да,предлагают аудио и видео потом
З
Заболотин
25 авг 2025
В переписке обещали одну цену, по приезду она выросла в два раза.

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха

VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
На машине
На квадроциклах
2.5 часа
110 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
Индивидуальная поездка по пустыне на рассвете или закате - за адреналином и нереальными пейзажами
Сегодня в 14:30
Завтра в 05:00
$129 за всё до 3 чел.
Сафари на багги в Шарм-эль-Шейхе (мини-группа)
На машине
На верблюдах
На микроавтобусе
Багги
2 часа
-
3%
16 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Насладитесь Синайской пустыней на багги: мини-группа в Шарм-эль-Шейхе
Погрузитесь в атмосферу Синайской пустыни на багги! Посетите деревню бедуинов, насладитесь чаем и сделайте потрясающие фото. Идеально для всех возрастов
Начало: У отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 04:00
$35$36 за человека
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
На автобусе
На квадроциклах
На верблюдах
5 часов
-
5%
7 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сафари с ужином и вечерним шоу
Погрузитесь в атмосферу Египта: сафари на квадроциклах, ужин в деревне бедуинов и захватывающее вечернее шоу с танцами и музыкой
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$38$40 за человека
У нас ещё много экскурсий в Шарм-эш-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-эш-Шейхе