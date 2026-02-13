Приглашаем вас окунуться в мир экстрима и насладиться невероятной природой Синайского полуострова в нацпарке Рас-Мохаммед. Вас ждёт увлекательное сафари на квадроциклах по пустыне, катание на верблюдах, дегустация чая кочевников, знакомство с обитателями подводного мира. После экскурсии у вас останутся самые яркие впечатления — гарантируем!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

По пустыне с ветерком

Сафари на квадроциклах — первая часть нашей программы. Вы погоняете по дюнам, насладитесь фантастическими пейзажами, побываете в гостях у бедуинов, узнаете об их традициях и быте и попробуете традиционный чай кочевников. Но это еще не всё! Мы познакомим вас с кораблями пустыни — верблюдами, на которых вы тоже сможете покататься.

Чудеса природы

Затем мы отправимся в национальный парк Рас-Моххамед. По пути расскажем вам об удивительном подводном мире Красного моря, о животных и растениях Синайского полуострова. На территории национального парка вы увидите:

мангровые рощи с норками крабов в мелководных живописных заливах;

с норками крабов в мелководных живописных заливах; разломы в земной коре , образовавшиеся миллионы лет назад в результате сильного землетрясения;

, образовавшиеся миллионы лет назад в результате сильного землетрясения; озеро желаний , исполняющее все самые сокровенные мечты;

, исполняющее все самые сокровенные мечты; обзорную площадку в заливе Барракуда с красивыми морскими видами: это одно из лучших мест для фото!

в заливе Барракуда с красивыми морскими видами: это одно из лучших мест для фото! Ворота Аллаха — загадочную постройку из каменных глыб, напоминающую марсианский пейзаж;

— загадочную постройку из каменных глыб, напоминающую марсианский пейзаж; коралловые бухты, в которых вы сможете поплавать с маской и ластами, любуясь невероятным подводным миром.

В подарок мы сделаем для вас отличные фотографии в самых живописных локациях!

Организационные детали