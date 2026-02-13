Приглашаем вас окунуться в мир экстрима и насладиться невероятной природой Синайского полуострова в нацпарке Рас-Мохаммед.
Вас ждёт увлекательное сафари на квадроциклах по пустыне, катание на верблюдах, дегустация чая кочевников, знакомство с обитателями подводного мира. После экскурсии у вас останутся самые яркие впечатления — гарантируем!
Вас ждёт увлекательное сафари на квадроциклах по пустыне, катание на верблюдах, дегустация чая кочевников, знакомство с обитателями подводного мира. После экскурсии у вас останутся самые яркие впечатления — гарантируем!
Описание экскурсии
По пустыне с ветерком
Сафари на квадроциклах — первая часть нашей программы. Вы погоняете по дюнам, насладитесь фантастическими пейзажами, побываете в гостях у бедуинов, узнаете об их традициях и быте и попробуете традиционный чай кочевников. Но это еще не всё! Мы познакомим вас с кораблями пустыни — верблюдами, на которых вы тоже сможете покататься.
Чудеса природы
Затем мы отправимся в национальный парк Рас-Моххамед. По пути расскажем вам об удивительном подводном мире Красного моря, о животных и растениях Синайского полуострова. На территории национального парка вы увидите:
- мангровые рощи с норками крабов в мелководных живописных заливах;
- разломы в земной коре, образовавшиеся миллионы лет назад в результате сильного землетрясения;
- озеро желаний, исполняющее все самые сокровенные мечты;
- обзорную площадку в заливе Барракуда с красивыми морскими видами: это одно из лучших мест для фото!
- Ворота Аллаха — загадочную постройку из каменных глыб, напоминающую марсианский пейзаж;
- коралловые бухты, в которых вы сможете поплавать с маской и ластами, любуясь невероятным подводным миром.
В подарок мы сделаем для вас отличные фотографии в самых живописных локациях!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковой машине или микроавтобусе в зависимости от количества участников
- Дополнительно оплачивается прокат оборудования для плавания (по желанию) — по $4 за маску, ласты, жилет
- Возьмите с собой паспорт, купальные принадлежности, полотенце, воду и перекус (по желанию)
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Стоимость за каждого следующего человека — $49
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1267 туристов
Я русскоговорящий гид-историк, учился в Москве. С 2002 года живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. В моей команде только профессиональные гиды, владеющие русским языком так же хорошо, как и я. Мы
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Экскурсия нам с женой понравилась, от души нагонялись на квадроциклах и накупались в заповеднике, гид профессионал своего дела, все четко и по делу. Всем рекомендую.
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Динамичная, насыщенная и очень комфортная экскурсия! Чёткая организация, прекрасный, эрудированный гид, отличный инструктор по квадрикам и очаровательный Верблюжа 😀. Шикарные рифы и уникальные природные достопримечательности заповедника. Были вчетвером, мы- родители
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Н
В принципе не плохо. Экскурсию вел сын Али 14 лет. Скажу сразу это не большое сафари -45 минут покатались немного в сафари парке (причем минут 10-15 из них сидели в
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Ю
Тур понравился. Рано утром у отеля встречает русскоговорящий гид с хорошей машиной, во время поездки рассказывает различные факты о Шарм-эль-Шейх, Синае и Египте. Первая точка - довольно продолжительное сафари по
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Я написала Али вечером накануне выезда, и, несмотря на то, что желаемый день был недоступен для бронирования в системе, Али смог организовать нашу поездку!
Экскурсия состояла из двух объёмных частей: пустыня
Экскурсия состояла из двух объёмных частей: пустыня
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