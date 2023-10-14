Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Приглашаем вас окунуться в мир экстрима и насладиться невероятной природой Синайского полуострова в заповеднике Рас-Мохаммед.
Вас ждёт увлекательное сафари на квадроциклах по пустыне, катание на верблюдах, дегустация чая кочевников, знакомство с обитателями подводного мира. После экскурсии у вас останутся самые яркие впечатления — гарантируем!
Вас ждёт увлекательное сафари на квадроциклах по пустыне, катание на верблюдах, дегустация чая кочевников, знакомство с обитателями подводного мира. После экскурсии у вас останутся самые яркие впечатления — гарантируем!
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
17
окт
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18
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
По пустыне с ветерком
Сафари на квадроциклах — первая часть нашей программы. Вы погоняете по дюнам, насладитесь фантастическими пейзажами, побываете в гостях у бедуинов, узнаете об их традициях и быте и попробуете традиционный чай кочевников. Но это еще не всё! Мы познакомим вас с кораблями пустыни — верблюдами, на которых вы тоже сможете покататься.
Чудеса природы
Затем мы отправимся в заповедник Рас-Моххамед. По пути расскажем вам об удивительном подводном мире Красного моря, о животных и растениях Синайского полуострова. На территории национального парка вы увидите:
- мангровые рощи с норками крабов в мелководных живописных заливах;
- разломы в земной коре, образовавшиеся миллионы лет назад в результате сильного землетрясения;
- озеро желаний, исполняющее все самые сокровенные мечты;
- обзорную площадку в заливе Барракуда с красивыми морскими видами: это одно из лучших мест для фото!
- Ворота Аллаха — загадочную постройку из каменных глыб, напоминающую марсианский пейзаж;
- коралловые бухты, в которых вы сможете поплавать с маской и ластами, любуясь невероятным подводным миром.
В подарок мы сделаем для вас отличные фотографии в самых живописных локациях!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковой машине или микроавтобусе в зависимости от количества участников
- Дополнительно оплачивается прокат оборудования для плавания (по желанию) — по 3 евро за маску, ласты, жилет
- Возьмите с собой паспорт, купальные принадлежности, полотенце, воду и перекус (по желанию)
- Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Стоимость за каждого следующего человека — 45 евро.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у ворот вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 51 туриста
Я русскоговорящий гид-историк, учился в Москве. С 2002 года живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. В моей команде только профессиональные гиды, владеющие русским языком так же хорошо, как и я. Мы получаем большое удовольствие от возможности делиться знаниями о древней истории нашей страны и знакомить иностранцев с обычаями и укладом жизни. У нас большой опыт работы. Мы подстраиваем программы и маршруты под особенности каждой группы (возраст, наличие маленьких детей и пр.). И ещё делаем оригинальные фотографии для путешественников, чтобы воспоминания были яркими и долгими!
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Летние
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