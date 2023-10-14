Сафари на квадроциклах по пустыне + посещение заповедника Рас-Мохаммед

Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте

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Приглашаем вас окунуться в мир экстрима и насладиться невероятной природой Синайского полуострова в заповеднике Рас-Мохаммед.

Вас ждёт увлекательное сафари на квадроциклах по пустыне, катание на верблюдах, дегустация чая кочевников, знакомство с обитателями подводного мира. После экскурсии у вас останутся самые яркие впечатления — гарантируем!
Сафари на квадроциклах по пустыне + посещение заповедника Рас-Мохаммед
Сафари на квадроциклах по пустыне + посещение заповедника Рас-Мохаммед
Сафари на квадроциклах по пустыне + посещение заповедника Рас-Мохаммед
Сафари на квадроциклах по пустыне + посещение заповедника Рас-Мохаммед
Сафари на квадроциклах по пустыне + посещение заповедника Рас-Мохаммед
Сафари на квадроциклах по пустыне + посещение заповедника Рас-Мохаммед
Сафари на квадроциклах по пустыне + посещение заповедника Рас-Мохаммед
Сафари на квадроциклах по пустыне + посещение заповедника Рас-Мохаммед
Сафари на квадроциклах по пустыне + посещение заповедника Рас-Мохаммед
Сафари на квадроциклах по пустыне + посещение заповедника Рас-Мохаммед
Ближайшие даты:
14
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

По пустыне с ветерком

Сафари на квадроциклах — первая часть нашей программы. Вы погоняете по дюнам, насладитесь фантастическими пейзажами, побываете в гостях у бедуинов, узнаете об их традициях и быте и попробуете традиционный чай кочевников. Но это еще не всё! Мы познакомим вас с кораблями пустыни — верблюдами, на которых вы тоже сможете покататься.

Чудеса природы

Затем мы отправимся в заповедник Рас-Моххамед. По пути расскажем вам об удивительном подводном мире Красного моря, о животных и растениях Синайского полуострова. На территории национального парка вы увидите:

  • мангровые рощи с норками крабов в мелководных живописных заливах;
  • разломы в земной коре, образовавшиеся миллионы лет назад в результате сильного землетрясения;
  • озеро желаний, исполняющее все самые сокровенные мечты;
  • обзорную площадку в заливе Барракуда с красивыми морскими видами: это одно из лучших мест для фото!
  • Ворота Аллаха — загадочную постройку из каменных глыб, напоминающую марсианский пейзаж;
  • коралловые бухты, в которых вы сможете поплавать с маской и ластами, любуясь невероятным подводным миром.

В подарок мы сделаем для вас отличные фотографии в самых живописных локациях!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковой машине или микроавтобусе в зависимости от количества участников
  • Дополнительно оплачивается прокат оборудования для плавания (по желанию) — по 3 евро за маску, ласты, жилет
  • Возьмите с собой паспорт, купальные принадлежности, полотенце, воду и перекус (по желанию)
  • Экскурсию можно провести и для большего количества участников. Стоимость за каждого следующего человека — 45 евро.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Сафари
На квадроциклах
На верблюдах
Животные
Рас-Мохаммед
Водные развлечения
Популярные места
Бедуины
Заповедники

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