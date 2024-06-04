1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
VIP-сафари на квадроциклах: эксклюзивное приключение к Синайским горам из Шарм-Эль-Шейха
Почувствуйте вкус свободы, прокатившись на квадроциклах по Синайской пустыне. Вас ждет уникальный маршрут, бедуинская деревня и незабываемые впечатления
«Пустынные мото-сафари из Шарм-эль-Шейха обычно проходят в караване из нескольких транспортных средств»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах: незабываемое приключение
Почувствуйте дух приключений, исследуя Синайскую пустыню на квадроциклах и встречая первые лучи солнца в экзотической обстановке
Начало: В вашем отеле
«Рано утром (в 04:30-05:30) наш гид заберёт вас из отеля и доставит в Сафари-центр»
Завтра в 03:30
10 июня в 03:30
€100 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Ищете приключения в Шарм-Эль-Шейхе? Мегасафари 4 в 1 - это квадроциклы, парасейлинг, банан и ватрушка. Включены трансфер и чаепитие у бедуинов
Начало: У вашего отеля
«Сафари не предполагает сопровождения гида — с вами будет русскоговорящий инструктор и сопровождающий»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€45 за человека
Групповая
2 часа
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни на квадроциклах. Откройте для себя деревню бедуинов, попробуйте традиционный чай и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 04:00
€13 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Насладитесь индивидуальным VIP-сафари на багги в Шарм-Эль-Шейхе. Путешествие к Синайским горам, катание на верблюдах и знакомство с культурой бедуинов ждут вас
Начало: У вашего отеля
«Мы заберём вас у отеля и довезём до сафари-центра»
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Квадросафари в Шарм-эль-Шейхе: индивидуальная экскурсия с ужином и звёздами
Погрузитесь в атмосферу пустыни на индивидуальном сафари на квадроциклах. Вас ждёт уникальный маршрут, ужин с бедуинами и наблюдение за звёздами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от €55 за человека
Групповая
3 часа
Сафари по пустыне на рассвете: багги и квадроциклы в Шарм-Эль-Шейх
Встречайте рассвет в пустыне Шарм-Эль-Шейх на багги или квадроцикле. Насладитесь красотой природы и гостеприимством бедуинов
Начало: У вашего отеля
«Сафари не предполагает сопровождения гида: с вами будет русскоговорящий инструктор»
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 04:00
€15 за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальное мотосафари в пустыне на квадроциклах и багги в Шарм-Эль-Шейх
Погрузитесь в атмосферу непроходимых песков и захватывающих пейзажей Синайской пустыни, управляя квадроциклом или багги в компании профессионального инструктора
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«После сафари вы сможете остановиться в бедуинской деревушке — пообщаться с местными жителями, отдохнуть за чашкой чая или прокатиться на верблюде»
Сегодня в 10:00
Завтра в 04:00
от €35 за всё до 10 чел.
Мини-группа
8 часов
Цветной каньон и заповедник Абу Галум: Приключение на весь день из Шарм-Эль-Шейха
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шарм-Эль-Шейха, открывая секреты Цветного каньона и заповедника Абу Галум
Начало: У вашего отеля
«Доедем до пустыни и пересядем на джипы: первый час сафари проедем по асфальтированной дороге и еще 30 минут по бездорожью»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€42 за человека
Групповая
4.5 часа
Суперсафари в Шарм-Эль-Шейх: приключение на багги и квадроциклах
Захватывающее приключение по пустыне с управлением багги и квадроциклов, визит в бедуинское поселение
Начало: у вашего отеля
Расписание: ежедневно в 14:30
Завтра в 14:30
10 июня в 14:30
€55 за человека
Мини-группа
10 часов
Приключение в Синайской пустыне: культура, природа и море
Вас ждет насыщенный день в Синайской пустыне с катанием на верблюдах, джип-сафари и снорклингом
Начало: ваш отель
Расписание: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 07:30, в среду в 08:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€55 за человека
Индивидуальная
10 часов
6 чудес Синая - авторский тур
Погружение в Синайскую пустыню: Цветной каньон, бедуины, верблюды и Голубая дыра - всё в одном туре
Начало: У ворот отеля
«Прогулка на верблюдах и сафари на квадроциклах»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Сафари на верблюдах к бедуинам Синая: незабываемое приключение
Погрузитесь в атмосферу настоящего приключения: верблюды, бедуины и пустынные пейзажи ждут вас
«После инструктажа вас ждёт незабываемое сафари»
Сегодня в 15:30
Завтра в 05:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Начало: У ворот вашего отеля
«Сафари на квадроциклах — первая часть нашей программы»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
€200 за всё до 3 чел.
Групповая
5 часов
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«Вы отправитесь в сафари на квадроциклах»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€30 за человека
Мини-группа
8 часов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
«Сафари на квадроцикле (45 минут): приготовьтесь покорить песчаные просторы Синайской пустыни и насладиться скоростью на виражах»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Групповая
2 часа
Захватывающее сафари на квадроциклах по пустыне в Шарм-эль-Шейхе
Начало: Ваш отель
«Испытайте острые ощущения от захватывающего сафари на квадроциклах по пустынным пейзажам Египта»
Расписание: Каждый день 4:00, 8:00,10:00,12:00,14:00,16:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 04:00
$15 за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальное сафари на квадроциклах
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: Ежедневно, в 04:00, 8:00, 15:30.
Сегодня в 15:30
Завтра в 04:00
$30 за человека
Индивидуальная
2 часа
VIP Багги к Синайским горам и бедуинам
Начало: Шлагбаум отеля
«без долгого ожидания по пути к сафари центру и обратно»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 2 чел.
Групповая
3 часа
Экскурсия на квадроциклах в пустыне Шарм-Эль-Шейх с посещением бедуинов
Исследуйте величественную Синайскую пустыню на мощных квадроциклах и познакомьтесь с культурой бедуинов
Начало: Ваш отель
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от $17 за человека
Групповая
5 часов
Мото-сафари в Шарм-Эль-Шейх: квадроциклы, верблюды, ужин с бедуинами
Вашему вниманию предлагается захватывающее приключение по пустыне на квадроциклах, с катанием на верблюдах и ужином в деревне бедуинов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно с 15:00 (время отправления зависит от вашего отеля)
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальное мото-сафари по пустыне Шарм-Эль-Шейх: приключение ждет
Погрузитесь в мир незабываемых впечатлений с индивидуальным мото-сафари. Только вы, пустыня и захватывающие пейзажи
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Утром после завтрака наш гид забирает вас из отеля и доставляет вас в Сафари Центр, где инструктор проводит обучение по управлению квадроциклом»
Расписание: Ежедневно 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 14:00, 15:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $22 за человека
Индивидуальная
2 часа
VIP сафари на верблюдах к Синайским горам
Начало: Отель размещения
«Что вас ждет:• Трансфер из вашего отеля до сафари-центра займет примерно 15-30 минут»
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Мото Сафари в Шарм-эль-Шейх
Начало: Ваша гостиница (шлагбаум)
«Трансфер забирает вас из вашей гостиницы, отвозит на Сафари, где проходит инструктаж по вождению квадроцикла, затем 30 минут — вождение на квадроциклах до бедуинов, угощение чаем, круг на верблюде и обратно 30 минут на квадроцикле»
Расписание: Каждый день: с 04:00, 08:00, 10:00, 14:00, 16:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$20 за человека
Индивидуальная
3 часа
Рассвет в Синайской пустыне и сафари на квадроциклах
Начало: В отеле
«После этого мы направимся в Сафари-центр, где вас ожидает короткое обучение управлению квадроциклом»
Сегодня в 04:30
Завтра в 04:30
от $100 за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Расписание: Ежедневно в 16:30
$32 за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Ежедневно в 04:00, 08:00, 15:00
$17 за человека
Групповая
8.5 часов
Цвета Синая (джип сафари)
«Джип Сафари "Цвета Синая" — одно из лучших сафари на Синайском полуострове»
Расписание: Среда, Пятница, Воскресенье в 07:30
$56 за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
$56 за человека
Групповая
10 часов
Семь чудес Синая (сафари 7 в 1)
«Вы отправитесь на сафари по пустыне и покатаетесь на верблюдах, посетите каньон и поплаваете в трёх бассейнах»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$35 за человека
Индивидуальная
2 часа
Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$25 за человека
Индивидуальная
7 часов
Приключения в заповеднике Набк
Начало: Ваш отель
«Трансфер и сафари осуществляются на новых авто с кондиционерами»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $250 за всё до 2 чел.
Групповая
12 часов
Дахаб зовёт! Сафари, верблюды, квадроциклы и снорклинг
Групповая программа 4 в 1: покататься по пустыне и полюбоваться Красным морем
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
12 июня в 08:00
€60 за человека
Индивидуальная
11 часов
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
Побывать в мекке дайвинга, познакомиться с бедуинами и отдохнуть в настоящем оазисе посреди пустыни
Начало: в вашем отеле
«Здесь вас ждёт увлекательное сафари на джипах»
11 июня в 05:30
16 июня в 05:30
€390 за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Сафари на багги в Шарм-эль-Шейхе (мини-группа)
Прокатиться по Синайской пустыне и посетить деревню бедуинов в компании опытного инструктора
Начало: У отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 04:00
€22 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина4 июня 2024Была на Мегасафари с детьми 12 и 13 лет, пишу сразу по возвращению! все отлично! Спасибо Mido и его команде
- ЮЮрий3 июня 2024Поездка по территории национального парка-резервации бедуинов, пустынные дороги раскатанные, барханов не не ждите. В целом хорошая экскурсия и четкая организация. Но
- ЛЛюдмила2 июня 2024Добрый день! Были на сафари на рассвете. Организация экскурсии хорошая, в группе было 6 человек. Покатались по пустыне, заехали в бедуинскую деревню, увидели рассвет. Ожидания от экскурсии оправдались.
- ВВиктория28 мая 2024В целом хорошо, нам понравилось) Только сначала гид нас не отвёз на миниатюры, сказал, что это платно и не включено в
- ММарат28 мая 2024Индивидуальный тур, это возможность не ждать, пока все соберутся, это возможность договориться об индивидуальной программе (это надо обязательно проговорить). И
- ККсения27 мая 2024Экскурсия была 13 мая, всё понравилось! После бронирования на сайте, организатор Наталья написала информацию в Вотсапе, скинула ещё возможные экскурсии и
- ВВладислав26 мая 2024Были на экскурсии в мае, все прошло отлично. 👌🏻 Валид позаботился обо всём. По пути на место назначения он провел небольшой
- ВВиктория25 мая 2024Отличная экскурсия! Все понравилось! Трансфер забрал во время,на индивидуальной машине!) Отличный закат, красивые получились фото. . в подарок дали прокатиться на верблюде, очень приятно! Квадроциклы в хорошем состоянии(до этого была на подобной экскурсии, глохли каждые 5 мин) спасибо за организацию! Рекомендую!!!
- ААнтон24 мая 2024В целом - все хорошо. Ездил с сыном 10 лет. Плюсы: - Отличная цена за комплект. - Везде довозят без каких-либо проблем. - При
- ВВиктория23 мая 2024Была сегодня на экскурсии, просто в восторге от впечатлений!! Трансфер забрал минута в минуту, организатор Наталья была всегда на связи, компания в группе подобралась очень веселая! Было очень интересно и весело! Однозначно рекомендую! Буду брать у них еще экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Сафари»
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Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Сафари" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 13 до 390. Туристы уже оставили гидам 382 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Цены на сафари в Шарм-Эль-Шейхе, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август