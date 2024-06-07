1 чел.
По популярности
скидка
20%
Индивидуальная
30 минут
Индивидуальный трансфер в Шарм-Эль-Шейхе: удобство с первых минут
Встреча в аэропорту с именной табличкой, быстрая поездка в отель без ожидания и дополнительных платежей
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
15€12 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Мини-группа
4.5 часа
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
€15 за человека
Индивидуальная
6 часов
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
€13 за человека
Индивидуальная
2.5 часа
VIP-сафари на квадроциклах: эксклюзивное приключение к Синайским горам из Шарм-Эль-Шейха
Почувствуйте вкус свободы, прокатившись на квадроциклах по Синайской пустыне. Вас ждет уникальный маршрут, бедуинская деревня и незабываемые впечатления
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир: однодневное путешествие с гидом
Встреча рассвета у подножия великих пирамид, загадки древних цивилизаций и сокровища Тутанхамона ждут вас
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
481€385 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах: незабываемое приключение
Почувствуйте дух приключений, исследуя Синайскую пустыню на квадроциклах и встречая первые лучи солнца в экзотической обстановке
Начало: В вашем отеле
Завтра в 03:30
10 июня в 03:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шарм-Эль-Шейх: городское приключение с местным гидом
Забудьте о пляжном отдыхе на несколько часов и отправьтесь в путешествие по историческим и культурным сокровищам Шарм-Эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€65 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Эксклюзивный шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки на Старом рынке Шарм-эль-Шейха. Откройте для себя уникальные товары и сувениры в сопровождении опытного гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
€35 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
€80 за всё до 6 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 80€60 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€60 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Ищете приключения в Шарм-Эль-Шейхе? Мегасафари 4 в 1 - это квадроциклы, парасейлинг, банан и ватрушка. Включены трансфер и чаепитие у бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€45 за человека
Групповая
13 часов
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Путешествие к пирамидам Гизы из Шарм-эль-Шейха на комфортабельном автобусе. Включены посещение Египетского музея, обед и услуги гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
€45 за человека
Групповая
2 часа
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни на квадроциклах. Откройте для себя деревню бедуинов, попробуйте традиционный чай и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
€13 за человека
Индивидуальная
8 часов
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Синаю, где вас ждут разноцветные пейзажи, древние дольмены и аутентичный бедуинский обед
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Эксклюзивная морская прогулка на катере в Шарм-Эль-Шейхе
Откройте для себя великолепие подводного мира Красного моря в индивидуальной морской прогулке на катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед с трансфером и снорклингом
Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Насладитесь индивидуальным VIP-сафари на багги в Шарм-Эль-Шейхе. Путешествие к Синайским горам, катание на верблюдах и знакомство с культурой бедуинов ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
€100 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
Путешествие в Каир на самолёте из Шарм-эль-Шейха: древние артефакты, пирамиды Гизы и прогулка по Нилу. Комфорт и индивидуальный подход
Начало: В вашем отеле
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
от €670 за всё до 10 чел.
Групповая
13 часов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
€28 за человека
Индивидуальная
1 час
VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
Комфортабельный транспорт категории VIP, лицензированные водители и качественный сервис
Начало: В Отеле - в Аэропорту
Сегодня в 03:59
Завтра в 00:59
€75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Квадросафари в Шарм-эль-Шейхе: индивидуальная экскурсия с ужином и звёздами
Погрузитесь в атмосферу пустыни на индивидуальном сафари на квадроциклах. Вас ждёт уникальный маршрут, ужин с бедуинами и наблюдение за звёздами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от €55 за человека
Групповая
5.5 часов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
3 часа
Сафари по пустыне на рассвете: багги и квадроциклы в Шарм-Эль-Шейх
Встречайте рассвет в пустыне Шарм-Эль-Шейх на багги или квадроцикле. Насладитесь красотой природы и гостеприимством бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 04:00
€15 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 21:00
10 июня в 13:30
500€425 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Уникальная экскурсия по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха
Прокатитесь по основным локациям Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе, религиях и бедуинах, получите советы по выбору отеля
Начало: У вашего отеля
10 июня в 15:00
13 июня в 15:00
€60 за всё до 3 чел.
Круиз
5 часов
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€20 за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком в Шарм-Эль-Шейхе
Погрузитесь в историю Египта с русскоговорящим гидом. Посетите Музей Тутанхамона и Исторический музей, узнайте о древних правителях и обрядах
Начало: от ворот вашего отеля
26 июня в 17:00
27 июня в 17:00
€60 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1 час
Индивидуальное мотосафари в пустыне на квадроциклах и багги в Шарм-Эль-Шейх
Погрузитесь в атмосферу непроходимых песков и захватывающих пейзажей Синайской пустыни, управляя квадроциклом или багги в компании профессионального инструктора
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 04:00
от €35 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€650 за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
300€255 за всё до 3 чел.
Мини-группа
3 часа
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями
Начало: В вашем отеле
Расписание: в четверг и субботу в 15:30
Сегодня в 15:30
13 июня в 15:30
€15 за человека
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
85€77 за человека
скидка
9%
Групповая
13 часов
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
56€51 за человека
Групповая
6.5 часов
Экскурсия на Коралловые острова: подводный рай Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки
Начало: от вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
Групповая
6 часов
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Групповая
13 часов
Иордания и Петра: погружение в историю из Шарм-Эль-Шейх
Путешествие во времени: от пустыни Вади-Рам до сокровищницы Эль-Хазне в Петре. Групповая экскурсия, полная открытий и незабываемых впечатлений
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
€250 за человека
Мини-группа
3 часа
Захватывающее приключение на квадроциклах по Синайской пустыне с чаем у бедуинов
Почувствуйте дух приключений, управляя квадроциклом среди величественных песков Синайской пустыни и открывая для себя культуру бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30 и 15:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€15 за человека
Мини-группа
8 часов
Цветной каньон и заповедник Абу Галум: Приключение на весь день из Шарм-Эль-Шейха
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шарм-Эль-Шейха, открывая секреты Цветного каньона и заповедника Абу Галум
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€42 за человека
Индивидуальная
6 часов
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€650 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДанил7 июня 2024Экскурсия неплохая если вы никогда не катались на квадроциклах. Интересный опыт. Однако есть моменты которые не понравились: дети попрошайки везде
- ЛЛюдмила7 июня 2024Посетили индивидуальную экскурсию — сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха, в целом все понравилось, покатались по пустыне на квадроциклах, посетили лагерь
- ЛЛюдмила7 июня 2024Посетили групповую поездку на яхте к острову Тиран со снорклингом и дайвингом, виды просто шикарные, цвет воды не реальный. Все
- ННиколай6 июня 2024Честно говоря, не ожидал… вместо мини-группы у меня была индивидуальная экскурсия. Это было просто шикарно! Я безмерно благодарен Наталье за
- ННиколай5 июня 2024Все было замечательно. Нас встретил супруг Натальи на просторном авто Hyundai Tucson. Поместились все четверо плюс багаж. Очень быстро доехали до отеля. Смело рекомендую, закажу и на обратный путь.
- ВВиктория4 июня 2024Были на экскурсии с Натальей! Все очень понравилось, посетили множество интересных мест, море впечатлений осталось! Наталья максимально понятно преподносила информацию, рассказала много фактов и ответила на все наши вопросы! Огромное спасибо 😊
- ММилена4 июня 2024Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии по Шарм-Эль-Шейху с Валидом.
- ИИрина4 июня 2024Была на Мегасафари с детьми 12 и 13 лет, пишу сразу по возвращению! все отлично! Спасибо Mido и его команде
- ААртем4 июня 2024В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Махмуд. Оставил о себе очень приятное впечатление как
- ААртем4 июня 2024В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Али. Оставил о себе очень приятное впечатление как
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Можно с детьми»
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