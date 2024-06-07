Семейные развлекательные экскурсии Шарм-Эль-Шейха

Найдено 162 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €12, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
30 минут
87 отзывов
Индивидуальный трансфер в Шарм-Эль-Шейхе: удобство с первых минут
Встреча в аэропорту с именной табличкой, быстрая поездка в отель без ожидания и дополнительных платежей
Начало: В аэропорту
Сегодня в 13:30
Завтра в 00:30
1512 за всё до 4 чел.
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
48 отзывов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Топовые места Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4.5 часа
35 отзывов
Топовые места Шарм-эль-Шейха: от кафе в скале до мечетей и собора
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: откройте для себя его исторические сокровища и современные красоты в одной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник и воскресенье в 15:00 и 16:00, в среду в 16:00
Завтра в 16:00
11 июня в 16:00
15 за человека
Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
42 отзыва
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 15:30, 15:45 и 16:00
Сегодня в 15:30
10 июня в 15:30
13 за человека
VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
VIP-сафари на квадроциклах: эксклюзивное приключение к Синайским горам из Шарм-Эль-Шейха
Почувствуйте вкус свободы, прокатившись на квадроциклах по Синайской пустыне. Вас ждет уникальный маршрут, бедуинская деревня и незабываемые впечатления
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир: однодневное путешествие с обаятельным гидом
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
13 часов
50 отзывов
Из Шарм-эль-Шейха в Каир: однодневное путешествие с гидом
Встреча рассвета у подножия великих пирамид, загадки древних цивилизаций и сокровища Тутанхамона ждут вас
Сегодня в 21:30
Завтра в 08:30
481385 за всё до 6 чел.
Рассвет в Синайской пустыне + сафари на квадроциклах (всё включено)
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Популярное предложение
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах: незабываемое приключение
Почувствуйте дух приключений, исследуя Синайскую пустыню на квадроциклах и встречая первые лучи солнца в экзотической обстановке
Начало: В вашем отеле
Завтра в 03:30
10 июня в 03:30
100 за всё до 4 чел.
Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
137 отзывов
Шарм-Эль-Шейх: городское приключение с местным гидом
Забудьте о пляжном отдыхе на несколько часов и отправьтесь в путешествие по историческим и культурным сокровищам Шарм-Эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
65 за всё до 3 чел.
Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Эксклюзивный шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу восточной сказки на Старом рынке Шарм-эль-Шейха. Откройте для себя уникальные товары и сувениры в сопровождении опытного гида
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
35 за всё до 3 чел.
Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
18 отзывов
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
23 отзыва
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
280 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
43 отзыва
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
80 за всё до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
34 отзыва
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
от 8060 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
28 отзывов
Индивидуальная вечерняя экскурсия по Шарм-Эль-Шейху: от собора до Сохо
Погрузитесь в вечернюю атмосферу Шарм-Эль-Шейха: от величественных смотровых площадок до живописных уголков Старого города и модного Сохо
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
60 за всё до 4 чел.
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
6 отзывов
Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
Ищете приключения в Шарм-Эль-Шейхе? Мегасафари 4 в 1 - это квадроциклы, парасейлинг, банан и ватрушка. Включены трансфер и чаепитие у бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
45 за человека
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
17 отзывов
К великим пирамидам - на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Путешествие к пирамидам Гизы из Шарм-эль-Шейха на комфортабельном автобусе. Включены посещение Египетского музея, обед и услуги гида
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 00:30
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
45 за человека
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
🛻 На квадроциклах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
20 отзывов
На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
Погрузитесь в атмосферу египетской пустыни на квадроциклах. Откройте для себя деревню бедуинов, попробуйте традиционный чай и сделайте уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00 и 16:00
Сегодня в 04:00
Завтра в 04:00
13 за человека
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Синаю, где вас ждут разноцветные пейзажи, древние дольмены и аутентичный бедуинский обед
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
550 за всё до 6 чел.
Шарм-эль-Шейх: Исторический музей и Старый город с египтологом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Шарм-эль-Шейх: Путешествие в прошлое - Исторический музей и Старый город
Откройте для себя душу Египта в Шарм-эль-Шейх: от древних мумий до современной архитектуры, вас ждет настоящее приключение
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
60 за всё до 3 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Красном море
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
15 отзывов
Эксклюзивная морская прогулка на катере в Шарм-Эль-Шейхе
Откройте для себя великолепие подводного мира Красного моря в индивидуальной морской прогулке на катере
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед с трансфером и снорклингом
Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
180 за всё до 4 чел.
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
🛞 Багги
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Насладитесь индивидуальным VIP-сафари на багги в Шарм-Эль-Шейхе. Путешествие к Синайским горам, катание на верблюдах и знакомство с культурой бедуинов ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
100 за всё до 2 чел.
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
Путешествие в Каир на самолёте из Шарм-эль-Шейха: древние артефакты, пирамиды Гизы и прогулка по Нилу. Комфорт и индивидуальный подход
Начало: В вашем отеле
10 июня в 04:30
11 июня в 04:30
от 670 за всё до 10 чел.
По святым местам Синая: рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
37 отзывов
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Завтра в 20:00
14 июня в 20:00
28 за человека
VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
VIP-трансферы в Шарм-эль-Шейхе
Комфортабельный транспорт категории VIP, лицензированные водители и качественный сервис
Начало: В Отеле - в Аэропорту
Сегодня в 03:59
Завтра в 00:59
75 за всё до 2 чел.
Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Квадросафари в Шарм-эль-Шейхе: индивидуальная экскурсия с ужином и звёздами
Погрузитесь в атмосферу пустыни на индивидуальном сафари на квадроциклах. Вас ждёт уникальный маршрут, ужин с бедуинами и наблюдение за звёздами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от 55 за человека
Дайвинг в фантастическом Красном море
Групповая
5.5 часов
17 отзывов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Сафари по пустыне на рассвете
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
3 часа
16 отзывов
Сафари по пустыне на рассвете: багги и квадроциклы в Шарм-Эль-Шейх
Встречайте рассвет в пустыне Шарм-Эль-Шейх на багги или квадроцикле. Насладитесь красотой природы и гостеприимством бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:00, 08:30 и 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 04:00
15 за человека
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
🚌 На автобусе
скидка
15%
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Каир - город чудес (из Шарм-эль-Шейха)
Каир - город чудес, который оставит неизгладимые впечатления. Вы увидите пирамиды, Большого сфинкса, сокровища Каирского музея и насладитесь прогулкой по Нилу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 21:00
10 июня в 13:30
500425 за всё до 6 чел.
По топовым местам Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Уникальная экскурсия по основным достопримечательностям Шарм-эль-Шейха
Прокатитесь по основным локациям Шарм-эль-Шейха без суеты и навязанного шоппинга. Узнайте о городе, религиях и бедуинах, получите советы по выбору отеля
Начало: У вашего отеля
10 июня в 15:00
13 июня в 15:00
60 за всё до 3 чел.
Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
1 отзыв
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20 за человека
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком в Шарм-Эль-Шейхе
Погрузитесь в историю Египта с русскоговорящим гидом. Посетите Музей Тутанхамона и Исторический музей, узнайте о древних правителях и обрядах
Начало: от ворот вашего отеля
26 июня в 17:00
27 июня в 17:00
60 за всё до 2 чел.
Индивидуальное мотосафари в пустыне
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Индивидуальная
1 час
47 отзывов
Индивидуальное мотосафари в пустыне на квадроциклах и багги в Шарм-Эль-Шейх
Погрузитесь в атмосферу непроходимых песков и захватывающих пейзажей Синайской пустыни, управляя квадроциклом или багги в компании профессионального инструктора
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 04:00
от 35 за всё до 10 чел.
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
650 за всё до 6 чел.
Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
скидка
15%
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
300255 за всё до 3 чел.
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
🚌 На автобусе
Мини-группа
3 часа
6 отзывов
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Шарм-эль-Шейха: прогулка по нетуристическим районам, посещение мечетей и коптской церкви, знакомство с местными традициями
Начало: В вашем отеле
Расписание: в четверг и субботу в 15:30
Сегодня в 15:30
13 июня в 15:30
15 за человека
Рассвет на горе Моисея
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Рассвет на горе Моисея: Групповая экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Начните своё путешествие с восхождения на гору Моисея. Встречайте рассвет, посетите монастырь Святой Екатерины и узнайте историю этих святых мест
Начало: у вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Завтра в 19:30
10 июня в 19:30
8577 за человека
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
🚌 На автобусе
скидка
9%
Групповая
13 часов
29 отзывов
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
5651 за человека
Морская прогулка к Коралловым островам
Групповая
6.5 часов
7 отзывов
Экскурсия на Коралловые острова: подводный рай Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки
Начало: от вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
21 отзыв
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Иордания и древняя Петра: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
23 отзыва
Иордания и Петра: погружение в историю из Шарм-Эль-Шейх
Путешествие во времени: от пустыни Вади-Рам до сокровищницы Эль-Хазне в Петре. Групповая экскурсия, полная открытий и незабываемых впечатлений
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: в среду и субботу в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
250 за человека
На квадроциклах - по Синайской пустыне
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
3 часа
37 отзывов
Захватывающее приключение на квадроциклах по Синайской пустыне с чаем у бедуинов
Почувствуйте дух приключений, управляя квадроциклом среди величественных песков Синайской пустыни и открывая для себя культуру бедуинов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30 и 15:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
15 за человека
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
15 отзывов
Цветной каньон и заповедник Абу Галум: Приключение на весь день из Шарм-Эль-Шейха
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шарм-Эль-Шейха, открывая секреты Цветного каньона и заповедника Абу Галум
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
42 за человека
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
650 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Данил
    7 июня 2024
    На квадроциклах в мини-группе: сафари в Шарм-эль-Шейхе
    Экскурсия неплохая если вы никогда не катались на квадроциклах. Интересный опыт. Однако есть моменты которые не понравились: дети попрошайки везде
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    и всюду на остановках, которые портят все фотографии. Так же как выяснилось потом нас не докатали 15 минут. Поездка на верблюде которую нам предложили длилась не 5 минут а минуты 2-3. В общем и целом хорошо, был рад прокатиться с ветерком, но второй раз бы не пошёл. Отдельно хочу отметить реактивность организатора Натальи, которая всегда была на связи и всегда решала возникающие вопросы.

  • Л
    Людмила
    7 июня 2024
    Индивидуальное сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха (всё включено)
    Посетили индивидуальную экскурсию — сафари на квадроциклах из Шарм-эль-Шейха, в целом все понравилось, покатались по пустыне на квадроциклах, посетили лагерь
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    бедуинов, посмотрели небольшое шоу (шоу с огнем, танцы живота, шоу со змеями, танцы с юбкой), неплохо поужинали, посмотрели на луну через телескоп и просто на звезды. Примечание: берите с собой очки, так как пыль/песок летит в глаза, берите воду, пока будете кататься - попить негде, только уже в лагере бедуинов (но за отдельную плату, вода стоит 2$). Еще в самом начале просите шлем (при необходимости), так как гиды не предлагают, но для тех кто ездит первый раз желательно надевать шлем, для своей же безопасности.

  • Л
    Людмила
    7 июня 2024
    Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
    Посетили групповую поездку на яхте к острову Тиран со снорклингом и дайвингом, виды просто шикарные, цвет воды не реальный. Все
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    понравилось, сопровождающие гиды/инструкторы профессионалы, все объясняют, заботятся. На яхте всю дорогу был чай, сок и вода, накормили вкусным обедом, на обратном пути дали фруктов. Примечание: бронируйте дайвинг на сайте, если будет оплачивать на яхте, то цена будет 20$ вместо 13$. Прокат масок, жилета (оплачивается в порту) — $2–5, и фотографии на яхте тоже делают платно - $10-25

  • Н
    Николай
    6 июня 2024
    В Каир из Шарма с комфортом: авиа-экскурсия в мини-группе
    Честно говоря, не ожидал… вместо мини-группы у меня была индивидуальная экскурсия. Это было просто шикарно! Я безмерно благодарен Наталье за
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    четкую организацию, не отменила тур из-за недобора, как это делают другие гиды. Наталья все организовала лучшим образом: бронь мест на регулярный рейс, онлайн регистрацию, оформление моей визы, трансфер в аэропорт, назначила лучшего гида. Название экскурсии «В Каир из Шарма с комфортом» полностью оправдано! Гид в Каире Шериф просто находка! Это была лучшая экскурсия на моем опыте. Посетили все, не спешили. И не заехали ни в один бестолковый магазин! От Каира сложились только лучшие впечатления. Тот случай, когда от души оставил гиду чаевые, отработал на все 1000%. Еще раз благодарю и рекомендую туристам брать экскурсию в мини-группе или индивидуальную.

  • Н
    Николай
    5 июня 2024
    Трансфер из аэропорта в Шарм-эль-Шейх
    Все было замечательно. Нас встретил супруг Натальи на просторном авто Hyundai Tucson. Поместились все четверо плюс багаж. Очень быстро доехали до отеля. Смело рекомендую, закажу и на обратный путь.
  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Топовые места Шарм-эль-Шейха
    Были на экскурсии с Натальей! Все очень понравилось, посетили множество интересных мест, море впечатлений осталось! Наталья максимально понятно преподносила информацию, рассказала много фактов и ответила на все наши вопросы! Огромное спасибо 😊
  • М
    Милена
    4 июня 2024
    Вечерняя экскурсия по Шарм-эль-Шейху
    Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии по Шарм-Эль-Шейху с Валидом.
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    Валид замечательно организовал для нас поездку, перед заказом ответил на все наши вопросы, был очень внимателен. Мы проехались по знаменитым местам города на удобном автомобиле, посмотрели внутри Мечети, побывали так же в местах, куда не попадает большинство туристов, Валид рассказал очень много интересных фактов об этом городе, рассказал о Вере в Египте, о исторических событиях, а так же рассказал не мало интересных впечатляющих историй о быте и правилах! Нам очень понравилось, и мы очень благодарны Валиду за проведанное с нами время и полученные впечатления, Вы замечательный человек и профессионал, будем рады встрече снова! А Вам, путешественники, сердечная рекомендация выбрать в качестве проводника по Шарм-эль-Шейху или на другую экскурсию, Валида 🫶🏻

    Доброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсииДоброго дня Всем, кто читает данный отзыв! 24.05.24 г. мы с мужем побывали на индивидуальной экскурсии
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Мегасафари 4 в 1 - в мини-группе и формате «всё включено»
    Была на Мегасафари с детьми 12 и 13 лет, пишу сразу по возвращению! все отлично! Спасибо Mido и его команде
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    за организацию! У нас была индивидуальная экскурсия от и до! 1. На квадроциклах мы были втроем, никакой пыли от идущий впереди колонны, квадроциклы мощные, гид очень приветливый, сделал много фото! Никаких навязчивых предложений и тд, было очень комфортно. 2. После пустынной жары на быстром и комфортном трансфере оказались в прекрасной бухте Наама бей, катались на парашюте, ватрушке, банане. Оттуда также на индивидуальном трансфере забрали и доставили в отель. Все было быстро и четко, организация супер и цена отличная! Всем рекомендую!

  • А
    Артем
    4 июня 2024
    Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
    В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Махмуд. Оставил о себе очень приятное впечатление как
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    экскурсовод и человек. В самой экскурсии понравились следующие моменты: 1. Уникальность. Возможность корректировки маршрута по своим предпочтениям. 2. Изложение материала. Хорошее знание всех достопримечательностей города. 3. Индивидуальный подход. Предоставление напитков, проведение фотосессий и прочее. 4. Время экскурсии. Не было ограничения по времени для самостоятельного изучения локаций.

  • А
    Артем
    4 июня 2024
    Музей Тутанхамона и Исторический музей с гидом-историком
    В группе было два взрослых и один ребенок. Экскурсию проводил, непосредственно сам Али. Оставил о себе очень приятное впечатление как
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    экскурсовод и человек. В самой экскурсии понравились следующие моменты: 1. Уникальность. Единственная экскурсия одновременно в два музея. 2. Изложение материала. Была не только информация, но и проверка усвоенного материала. 3. Индивидуальный подход. Постоянный контроль за тем, чтобы было интересно всем слушателям. 4. Время экскурсии. Не было ограничения по времени для самостоятельного изучения экспозиции.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Можно с детьми»

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