Главные моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе 🚌 с кондиционером;
Инструктаж и полное описание полёта и правила поведения в воздухе;
Поднимитесь в воздух, где вам откроется потрясающий вид на море 🌊 и всё побережье;
Полёт на парашюте 🪂 примерно 10/15 мнут;
Испытать незабываемые ощущения и осмотреть с высоты Шарм Эль Шейх. Весь Шарм Эль Шейх как на ладониПеред полётом с вами проведут подробный инструктаж, который включает полное описание полёта и правила поведения в воздухе. После того, как парашют будет прикреплён, вы поднимитесь в воздух, где вам откроется потрясающий вид на море и весь Шарм Эль Шейх. Полёт продлится примерно 10/15 мнут. Испытать незабываемые ощущения и осмотреть с высоты Шарм Эль Шейх и его окрестности, можно в одиночку или с напарником, как вам интересней. Важная информация• Вы можете полететь парой, в этом случае общая масса вашей пары не должна превышать 150 кг;
Возьмите с собой: необходимую одежду, тёплую одежду зимой, лекарства первой необходимости, средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем);
Указанная стоимость за полёт на двухместном парашюте, совместно с ещё одним человеком;
Доплата, если весь двоих человек вместе превышает 150 кг или есть желание лететь одному. Окончательная цена будет зависеть от ваших пожеланий по длительности полёта и количества человек
Что входит
Трансфер от/до отеля
Русско-говорящий инструктор
Инструктаж и полное описание полёта и правила поведения в воздухе
Полёт на парашюте примерно 10/15 минут.
Что не входит
Дополнительные расходы, не входящие в программу
Личные расходы
Чаевые.
Начало и место завершения
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.