Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха

Парасейлинг — отличный шанс получить порцию адреналина, зарядиться энергией, ощутить драйв и новые эмоции! Полёт на парашюте 🪂 подойдёт не только для любителей экстремальных видов спорта, каждый может попробовать, это не так страшно, и абсолютно безопасно.



Полёт над водой придётся по вкусу каждому и отлично разнообразит ваш отдых.



Чтобы взлететь над морской гладью, от вас не потребуется определённых навыков и умений, и даже не нужно проходить специальное обучение.



Достаточно будет прослушать инструктаж, а с поставленными задачами может справиться даже пятилетний ребенок.