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Парасейлинг в Шарм Эль Шейхе

Diaa M.
Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Парасейлинг — отличный шанс получить порцию адреналина, зарядиться энергией, ощутить драйв и новые эмоции! Полёт на парашюте 🪂 подойдёт не только для любителей экстремальных видов спорта, каждый может попробовать, это не так страшно, и абсолютно безопасно.

Полёт над водой придётся по вкусу каждому и отлично разнообразит ваш отдых.

Чтобы взлететь над морской гладью, от вас не потребуется определённых навыков и умений, и даже не нужно проходить специальное обучение.

Достаточно будет прослушать инструктаж, а с поставленными задачами может справиться даже пятилетний ребенок.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏆Активный отдых
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-2 человек

  • $30 за экскурсию

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Парасейлинг в Шарм Эль Шейхе
Парасейлинг в Шарм Эль Шейхе

Что вы увидите

  • Шарм Эль Шейх с высоты птичьего полёта
Главные моменты экскурсии:• Трансфер в обе стороны в автобусе 🚌 с кондиционером;
  • Инструктаж и полное описание полёта и правила поведения в воздухе;
  • Поднимитесь в воздух, где вам откроется потрясающий вид на море 🌊 и всё побережье;
  • Полёт на парашюте 🪂 примерно 10/15 мнут;
  • Испытать незабываемые ощущения и осмотреть с высоты Шарм Эль Шейх. Весь Шарм Эль Шейх как на ладониПеред полётом с вами проведут подробный инструктаж, который включает полное описание полёта и правила поведения в воздухе. После того, как парашют будет прикреплён, вы поднимитесь в воздух, где вам откроется потрясающий вид на море и весь Шарм Эль Шейх. Полёт продлится примерно 10/15 мнут. Испытать незабываемые ощущения и осмотреть с высоты Шарм Эль Шейх и его окрестности, можно в одиночку или с напарником, как вам интересней. Важная информация• Вы можете полететь парой, в этом случае общая масса вашей пары не должна превышать 150 кг;
  • Возьмите с собой: необходимую одежду, тёплую одежду зимой, лекарства первой необходимости, средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем);
  • Указанная стоимость за полёт на двухместном парашюте, совместно с ещё одним человеком;
  • Доплата, если весь двоих человек вместе превышает 150 кг или есть желание лететь одному. Окончательная цена будет зависеть от ваших пожеланий по длительности полёта и количества человек
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Русско-говорящий инструктор
  • Инструктаж и полное описание полёта и правила поведения в воздухе
  • Полёт на парашюте примерно 10/15 минут.
Что не входит
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Личные расходы
  • Чаевые.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Парасейлинг в Шарм Эль Шейхе
Парасейлинг в Шарм Эль Шейхе
Парасейлинг в Шарм Эль Шейхе
Парасейлинг в Шарм Эль Шейхе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Diaa M.
Diaa M.
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