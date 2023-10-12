Увидеть ключевые достопримечательности города-курорта на автомобильной экскурсии
Вас интересует не только отельный отдых, но и знакомство с городом? Тогда вы попали к нужному гиду! Вы увидите курорт за пределами пляжей: окунётесь в колорит восточного базара, заглянете в самое модное кафе, посетите несколько мечетей и православный храм и узнаете, как в одной стране дружно уживаются абсолютно разные религии.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Старый город и восточный базар. Вы погрузитесь в местный колорит, прогуляетесь по рынку, заглянете в уютные магазинчики и увидите самую молодую мечеть Шарм-Эль-Шейха — Эль Сахаба. Я расскажу, на какие средства она была построена.
- Православный коптский храм «Жители неба». Вы полюбуетесь роскошными росписями и фресками, узнаете, кто такие копты, какие отличительные черты имеют коптские египтяне и как в одной стране уживается две совсем разные религии.
- Мечеть Эль Мустафа — самая красивая в Шарм-Эль-Шейхе. В часы заката здесь невероятный свет для фотографий!
- Эксклюзивное кафе «Фарша», на обрыве скалы — очень популярное и колоритное место, стилизованное под Древний Египет. Здесь у вас будет забронирован столик на вечер.
Маршрут может быть скорректирован по вашим предпочтениям.
Организационные детали
- Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно. Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Mitsubishi Lancer с кондиционером.
- Рекомендую начинать экскурсию после обеда (в 14-15 часов): так вы сможете «поймать» красивый закатный свет для фото
- Во время экскурсии с удовольствием вас пофотографирую — не стесняйтесь!
- Еда в кафе и шопинг (по желанию) оплачиваются дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
Привет 👋🏼 Я занимаюсь проведением индивидуальных экскурсий в Шарм-эль-Шейхе с 2015 года. У меня туристическое агентство, все наши экскурсии — авторские, и проводим мы их лично сами, я и мой супруг. Могу найти уникальный подход даже к самому требовательному путешественнику. Со мной ваш отдых будет комфортным, увлекательным, а главное — безопасным. С удовольствием познакомлю вас с этой прекрасной страной, её богатой культурой, местными обычаями и особенностями жизни.
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