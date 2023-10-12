Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар

Увидеть ключевые достопримечательности города-курорта на автомобильной экскурсии

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Вас интересует не только отельный отдых, но и знакомство с городом? Тогда вы попали к нужному гиду! Вы увидите курорт за пределами пляжей: окунётесь в колорит восточного базара, заглянете в самое модное кафе, посетите несколько мечетей и православный храм и узнаете, как в одной стране дружно уживаются абсолютно разные религии.
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Старый город и восточный базар. Вы погрузитесь в местный колорит, прогуляетесь по рынку, заглянете в уютные магазинчики и увидите самую молодую мечеть Шарм-Эль-Шейха — Эль Сахаба. Я расскажу, на какие средства она была построена.
  • Православный коптский храм «Жители неба». Вы полюбуетесь роскошными росписями и фресками, узнаете, кто такие копты, какие отличительные черты имеют коптские египтяне и как в одной стране уживается две совсем разные религии.
  • Мечеть Эль Мустафа — самая красивая в Шарм-Эль-Шейхе. В часы заката здесь невероятный свет для фотографий!
  • Эксклюзивное кафе «Фарша», на обрыве скалы — очень популярное и колоритное место, стилизованное под Древний Египет. Здесь у вас будет забронирован столик на вечер.

Маршрут может быть скорректирован по вашим предпочтениям.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно. Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Mitsubishi Lancer с кондиционером.
  • Рекомендую начинать экскурсию после обеда (в 14-15 часов): так вы сможете «поймать» красивый закатный свет для фото
  • Во время экскурсии с удовольствием вас пофотографирую — не стесняйтесь!
  • Еда в кафе и шопинг (по желанию) оплачиваются дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Обзорные
Мечеть Эль Мустафа
Святые места
Мечеть Эль Сахаба
Коптская церковь
Популярные места
Монастыри, церкви, храмы
Базары
Шопинг

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