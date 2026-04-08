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Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар

Откройте для себя уникальные религиозные памятники и атмосферу восточного базара в индивидуальной экскурсии
Желаете узнать Шарм-Эль-Шейх не только с пляжной стороны? Предлагаю вам эксклюзивный тур, где вы познакомитесь с древними традициями и современной культурой города.

Вас ждет увлекательное путешествие по восточному базару, посещение уникальных
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мечетей, в том числе и Эль Мустафа, и знакомство с коптскими традициями в храме "Жители неба". Вечером мы завершим наш маршрут в атмосферном кафе "Фарша", где для вас будет забронирован столик.

Этот тур - идеальный способ погрузиться в атмосферу Шарм-Эль-Шейха и создать незабываемые воспоминания

5
11 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальные религиозные объекты
  • 🌅 Красивые закатные виды для фото
  • 🛍️ Аутентичный восточный базар
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
  • 📸 Профессиональная фотосессия
  • 🕍 Исторические и культурные знания
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар
Топ Шарм-эль-Шейха: коптский храм, мечети и восточный базар

Что можно увидеть

  • Эль Сахаба
  • Коптский храм «Жители неба»
  • Эль Мустафа

Описание экскурсии

  • Старый город и восточный базар. Вы погрузитесь в местный колорит, прогуляетесь по рынку, заглянете в уютные магазинчики и увидите самую молодую мечеть Шарм-Эль-Шейха — Эль Сахаба. Я расскажу, на какие средства она была построена.
  • Православный коптский храм «Жители неба». Вы полюбуетесь роскошными росписями и фресками, узнаете, кто такие копты, какие отличительные черты имеют коптские египтяне и как в одной стране уживается две совсем разные религии.
  • Мечеть Эль Мустафа — самая красивая в Шарм-Эль-Шейхе. В часы заката здесь невероятный свет для фотографий!

Маршрут может быть скорректирован по вашим предпочтениям.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно. Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Mitsubishi Lancer с кондиционером.
  • Рекомендую начинать экскурсию после обеда (в 14-15 часов): так вы сможете «поймать» красивый закатный свет для фото
  • Во время экскурсии с удовольствием вас пофотографирую — не стесняйтесь!
  • Шопинг (по желанию) оплачиваются дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 882 туристов
Я гид по Шарму, организатор и блогер. Впервые приехала в Шарм-эль-Шейх в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот я живу в одном
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из самых красивых и удивительных городов Египта. Именно таким я хочу показать его вам. На своих экскурсиях я стараюсь познакомить с настоящим Египтом: с удивительно красивым и невероятно прозрачным Красным морем, вкусной египетской кухней, колоритными достопримечательностями; делюсь секретами жизни в Египте. Я за непринуждённый формат экскурсий и стараюсь преподносить историю интересно, с юмором и без перечисления сухих фактов. Моя задача — чтобы вы прекрасно провели время, прочувствовали город и захотели сюда вернуться. Я знаю все самые вкусные и красивые места в Шарм-эль-Шейхе и поделюсь ими с вами! Экскурсии провожу вместе со своими коллегами-гидами.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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все хорошо. Анастасия милая и интересная девушка. экскурсия прошла не принужденно и познавательно
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Tatiana
Лоай встретил нас у отеля, покатал по городу, показал красивые места (коптская церковь очень красивая внутри) и помог купить хороший кофе в зёрнах в местной кофейне за адекватную цену.
Когда дети устали, Лоай довёз нас до отеля.
Лоай доброжелательный, приятный; автомобиль чистый, комфортный.
Лоай встретил нас у отеля, покатал по городу, показал красивые места (коптская церковь очень красивая внутри)
Лоай встретил нас у отеля, покатал по городу, показал красивые места (коптская церковь очень красивая внутри)
Лоай встретил нас у отеля, покатал по городу, показал красивые места (коптская церковь очень красивая внутри)
Лоай встретил нас у отеля, покатал по городу, показал красивые места (коптская церковь очень красивая внутри)
Лоай встретил нас у отеля, покатал по городу, показал красивые места (коптская церковь очень красивая внутри)
Лоай встретил нас у отеля, покатал по городу, показал красивые места (коптская церковь очень красивая внутри)
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Ирина
Посетила данную экскурсию- провела 3 ч в прекрасной компании с Анастасией. Много узнала о городе, хотя не первый раз отдыхаю в Шарме, побывала в коптском храме, мечети и в Старом
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городе. К тому же Анастасия предложила прекрасные локации для фото и сама же их сделала. Настя провела меня по магазинчикам, где я сделала приятные покупки. Большое спасибо сайту Трипстер и экскурсоводу Анастасии, обязательно буду рекомендовать друзьям.

Посетила данную экскурсию- провела 3 ч в прекрасной компании с Анастасией. Много узнала о городе, хотя
Посетила данную экскурсию- провела 3 ч в прекрасной компании с Анастасией. Много узнала о городе, хотя
Посетила данную экскурсию- провела 3 ч в прекрасной компании с Анастасией. Много узнала о городе, хотя
Посетила данную экскурсию- провела 3 ч в прекрасной компании с Анастасией. Много узнала о городе, хотя
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Алена
Абсолютно волшебный ненапряжный выезд в Шарм. Все вовремя, Настя интересно рассказывает и щедро делится всем, что знает о местном быте Делает волшебные фотографии))
Посмотрели мечеть, православную церковь - местные достопримечательности, прошлись по Старому городу, заглянули у шикарный магазин сувениров - с пустыми руками не ушли)

Однозначно и смело рекомендую!
Абсолютно волшебный ненапряжный выезд в Шарм. Все вовремя, Настя интересно рассказывает и щедро делится всем, что
Абсолютно волшебный ненапряжный выезд в Шарм. Все вовремя, Настя интересно рассказывает и щедро делится всем, что
Абсолютно волшебный ненапряжный выезд в Шарм. Все вовремя, Настя интересно рассказывает и щедро делится всем, что
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Вадим
Лучший экскурсовод на мой взгляд. Были учтены все пожелания и даже больше. Увидели красоты Шарма, закупались напитками, сладостями, фруктами и даже поели аутентичного Египетского фастфуда. Однозначный рекомендосьон 🙌

А вдобавок Анастасия еще и фото классные нам сделала ☺️
Лучший экскурсовод на мой взгляд. Были учтены все пожелания и даже больше. Увидели красоты Шарма, закупались
Лучший экскурсовод на мой взгляд. Были учтены все пожелания и даже больше. Увидели красоты Шарма, закупались
Лучший экскурсовод на мой взгляд. Были учтены все пожелания и даже больше. Увидели красоты Шарма, закупались
Лучший экскурсовод на мой взгляд. Были учтены все пожелания и даже больше. Увидели красоты Шарма, закупались
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Александр
Анастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помогла организовать несколько "заказных" мероприятий. Лоай - отличный, харизматичный проводник. Буду советовать Анастасию друзьям и обращусь вновь если снова вернусь в Шарм на отдых.
Анастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помогла
Анастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помогла
Анастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помогла
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