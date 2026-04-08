Желаете узнать Шарм-Эль-Шейх не только с пляжной стороны? Предлагаю вам эксклюзивный тур, где вы познакомитесь с древними традициями и современной культурой города.
Вас ждет увлекательное путешествие по восточному базару, посещение уникальных
Вас ждет увлекательное путешествие по восточному базару, посещение уникальных
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные религиозные объекты
- 🌅 Красивые закатные виды для фото
- 🛍️ Аутентичный восточный базар
- 🚗 Комфортабельный транспорт
- 📸 Профессиональная фотосессия
- 🕍 Исторические и культурные знания
Что можно увидеть
- Эль Сахаба
- Коптский храм «Жители неба»
- Эль Мустафа
Описание экскурсии
- Старый город и восточный базар. Вы погрузитесь в местный колорит, прогуляетесь по рынку, заглянете в уютные магазинчики и увидите самую молодую мечеть Шарм-Эль-Шейха — Эль Сахаба. Я расскажу, на какие средства она была построена.
- Православный коптский храм «Жители неба». Вы полюбуетесь роскошными росписями и фресками, узнаете, кто такие копты, какие отличительные черты имеют коптские египтяне и как в одной стране уживается две совсем разные религии.
- Мечеть Эль Мустафа — самая красивая в Шарм-Эль-Шейхе. В часы заката здесь невероятный свет для фотографий!
Маршрут может быть скорректирован по вашим предпочтениям.
Организационные детали
- Я заберу вас из отеля и после экскурсии привезу обратно. Поездка проходит на комфортабельном легковом автомобиле Mitsubishi Lancer с кондиционером.
- Рекомендую начинать экскурсию после обеда (в 14-15 часов): так вы сможете «поймать» красивый закатный свет для фото
- Во время экскурсии с удовольствием вас пофотографирую — не стесняйтесь!
- Шопинг (по желанию) оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 882 туристов
Я гид по Шарму, организатор и блогер. Впервые приехала в Шарм-эль-Шейх в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот я живу в одном
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
все хорошо. Анастасия милая и интересная девушка. экскурсия прошла не принужденно и познавательно
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Лоай встретил нас у отеля, покатал по городу, показал красивые места (коптская церковь очень красивая внутри) и помог купить хороший кофе в зёрнах в местной кофейне за адекватную цену.
Когда дети устали, Лоай довёз нас до отеля.
Лоай доброжелательный, приятный; автомобиль чистый, комфортный.
Когда дети устали, Лоай довёз нас до отеля.
Лоай доброжелательный, приятный; автомобиль чистый, комфортный.
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Посетила данную экскурсию- провела 3 ч в прекрасной компании с Анастасией. Много узнала о городе, хотя не первый раз отдыхаю в Шарме, побывала в коптском храме, мечети и в Старом
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Абсолютно волшебный ненапряжный выезд в Шарм. Все вовремя, Настя интересно рассказывает и щедро делится всем, что знает о местном быте Делает волшебные фотографии))
Посмотрели мечеть, православную церковь - местные достопримечательности, прошлись по Старому городу, заглянули у шикарный магазин сувениров - с пустыми руками не ушли)
Однозначно и смело рекомендую!
Посмотрели мечеть, православную церковь - местные достопримечательности, прошлись по Старому городу, заглянули у шикарный магазин сувениров - с пустыми руками не ушли)
Однозначно и смело рекомендую!
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Лучший экскурсовод на мой взгляд. Были учтены все пожелания и даже больше. Увидели красоты Шарма, закупались напитками, сладостями, фруктами и даже поели аутентичного Египетского фастфуда. Однозначный рекомендосьон 🙌
А вдобавок Анастасия еще и фото классные нам сделала ☺️
А вдобавок Анастасия еще и фото классные нам сделала ☺️
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Анастасия - чудесный организатор, помогла нам с изучением Шарма, подсказала кучу нюансов, а так же помогла организовать несколько "заказных" мероприятий. Лоай - отличный, харизматичный проводник. Буду советовать Анастасию друзьям и обращусь вновь если снова вернусь в Шарм на отдых.
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