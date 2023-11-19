Проехаться и прогуляться по городу после заката
К заходу солнца улицы и здания приобретают особое очарование. Вы пройдёте по Старому городу, где продаются лучшие сувениры и вкуснейшие сладости. Увидите новую мечеть Шарм-эль-Шейха с красивой архитектурой.
Побываете на площади Сохо со множеством ресторанов или, если захотите, в районе Наама Бей, где ночные клубы соседствуют с обустроенными пешеходными зонами.
Побываете на площади Сохо со множеством ресторанов или, если захотите, в районе Наама Бей, где ночные клубы соседствуют с обустроенными пешеходными зонами.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Старый город и новая мечеть
Я покажу вам самый популярный туристический район Шарм-эль-Шейха — Старый город. Это лучшее место для покупок сувениров, фруктов, восточных сладостей и хлопковых изделий. Буду сопровождать ваш шопинг, сориентирую по ценам и, если будет нужно, защищу от навязчивых торговцев. А ещё покажу крупнейшую и самую новую мечеть города — Эль-Сахаба.
Площадь Сохо — центр ночной жизни
Вас точно впечатлит Сохо — оживлённая площадь с ресторанами, кафе, поющими фонтанами, катком и ледяным баром.
Если вы уже были в Сохо, я предложу заменить его на район Наама Бей с пешеходным променадом, кальянными, барами и ночными клубами.
Организационные детали
- Это автомобильная экскурсия с остановками и выходами
- В стоимость экскурсии включены трансфер на комфортабельном автомобиле и сопровождение гида
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Шарм-Эль-Шейхе
Привет 👋🏼 Я занимаюсь проведением индивидуальных экскурсий в Шарм-эль-Шейхе с 2015 года. У меня туристическое агентство, все наши экскурсии — авторские, и проводим мы их лично сами, я и мой супруг. Могу найти уникальный подход даже к самому требовательному путешественнику. Со мной ваш отдых будет комфортным, увлекательным, а главное — безопасным. С удовольствием познакомлю вас с этой прекрасной страной, её богатой культурой, местными обычаями и особенностями жизни.
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