К заходу солнца улицы и здания приобретают особое очарование. Вы пройдёте по Старому городу, где продаются лучшие сувениры и вкуснейшие сладости. Увидите новую мечеть Шарм-эль-Шейха с красивой архитектурой. Побываете на площади Сохо со множеством ресторанов или, если захотите, в районе Наама Бей, где ночные клубы соседствуют с обустроенными пешеходными зонами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Старый город и новая мечеть

Я покажу вам самый популярный туристический район Шарм-эль-Шейха — Старый город. Это лучшее место для покупок сувениров, фруктов, восточных сладостей и хлопковых изделий. Буду сопровождать ваш шопинг, сориентирую по ценам и, если будет нужно, защищу от навязчивых торговцев. А ещё покажу крупнейшую и самую новую мечеть города — Эль-Сахаба.

Площадь Сохо — центр ночной жизни

Вас точно впечатлит Сохо — оживлённая площадь с ресторанами, кафе, поющими фонтанами, катком и ледяным баром.

Если вы уже были в Сохо, я предложу заменить его на район Наама Бей с пешеходным променадом, кальянными, барами и ночными клубами.

Организационные детали