Сначала вы на комфортабельном автобусе из Шарм-эль-Шейха oтправитесь в Нувейбу, чтобы сделать пересадку на паром, которой доставит вас в Аккабу (портовый город Иордании), там вас встретят и после этого, вы oтправитесь автобусом в Петру (дорога займет около трёх часов на автобусе), где начинается 2-3 часовая экскурсия, чтобы попасть в город, необходимо пешком, верхом на лошади или пройдёте по узким, извилистым ущельям длиной приблизительно километр.
После приезда в город вы посетите Большую Казну «Аль-Хазне Фарун» — Этот величественный памятник древности вырублен в цельной скале и имеет высоту около 42 м и ширину 30 м, римский театр, гробницы царей, а также сотни памятников и обелисков, все вырезанные из несколько затемнённых слоёв красного песчаника. Прогулка по Римской Византийской колоннаде в Петре подводит нас к центру города на обед.
После этого мы продолжим наше путешествие на гору Аль-Хабис, на вершине которой находится крепость эпохи крестоносцев. Здесь открывается захватывающий панорамный вид на глубокие овраги и уникальные цветные скалистые образования. Обед в 5-звездочном ресторане, затем мы возвращаемся обратно в Акабу, где у вас будет час свободного времени для покупок, а затем вы совершите переезд в ваш отель в Шарм-эль-Шейхе.
Важная информация:
Возьмите с собой: паспорт, головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле), удобную обувь, тёплую одежду зимой.
Обязательно нужно по приезду сделать визу в аэропорту стоимость 25$.
Цены на экскурсию
Для группы 1-35 человек
Стандартный билет
$230
Ответы на вопросы
Что входит
проезд на комфортабельном туристическом автобусе
проезд на пароме
виза в Иорданию
страховка
входные билеты
услуги русскоговорящего гида
обед.
Что не входит
обязательный ПЦР тест перед выездом (если у вас нет сертификата о вакцинации)
напитки во время обеда
катание на верблюде.
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.