Мы отправляемся в уникальное место.



Город Петра — одно из самых романтических мест Аравийской пустыни.



Много тысячелетий назад город вырубили прямо в скале трудолюбивые арабы.



Петра – это великолепная и не менее великолепный монастырь Ад-Дейр, колоритные бедуины и скалы, которые меняют свой цвет в течении дня.



До Петры непросто добраться, но мы берем все хлопоты на себя.



Мы довезем вас на комфортабельном автобусе и пароме.



Позаботимся о визе и страховке.