Петра - вечная загадка Иордании

Мы отправляемся в уникальное место

4.8
21 отзыв
Мы отправляемся в уникальное место.

Город Петра — одно из самых романтических мест Аравийской пустыни.

Много тысячелетий назад город вырубили прямо в скале трудолюбивые арабы.

Петра – это великолепная и не менее великолепный монастырь Ад-Дейр, колоритные бедуины и скалы, которые меняют свой цвет в течении дня.

До Петры непросто добраться, но мы берем все хлопоты на себя.

Мы довезем вас на комфортабельном автобусе и пароме.

Позаботимся о визе и страховке.
Петра - вечная загадка Иордании
Петра - вечная загадка Иордании
Петра - вечная загадка Иордании
Петра - вечная загадка Иордании
Петра - вечная загадка Иордании
Петра - вечная загадка Иордании

Что вы увидите 🤩

  • Цветной каньон (ущелье Сик)
  • скальный храм-мавзолей Эль-Хазне
  • гробницы
  • амфитеатр
  • улица колоннад
  • панорамный обзор на г. Акабу.

Что вас ожидает:

  • Сначала вы на комфортабельном автобусе из Шарм-эль-Шейха oтправитесь в Нувейбу, чтобы сделать пересадку на паром, которой доставит вас в Аккабу (портовый город Иордании), там вас встретят и после этого, вы oтправитесь автобусом в Петру (дорога займет около трёх часов на автобусе), где начинается 2-3 часовая экскурсия, чтобы попасть в город, необходимо пешком, верхом на лошади или пройдёте по узким, извилистым ущельям длиной приблизительно километр.
  • После приезда в город вы посетите Большую Казну «Аль-Хазне Фарун» — Этот величественный памятник древности вырублен в цельной скале и имеет высоту около 42 м и ширину 30 м, римский театр, гробницы царей, а также сотни памятников и обелисков, все вырезанные из несколько затемнённых слоёв красного песчаника. Прогулка по Римской Византийской колоннаде в Петре подводит нас к центру города на обед.
  • После этого мы продолжим наше путешествие на гору Аль-Хабис, на вершине которой находится крепость эпохи крестоносцев. Здесь открывается захватывающий панорамный вид на глубокие овраги и уникальные цветные скалистые образования. Обед в 5-звездочном ресторане, затем мы возвращаемся обратно в Акабу, где у вас будет час свободного времени для покупок, а затем вы совершите переезд в ваш отель в Шарм-эль-Шейхе.

Важная информация:

  • Возьмите с собой: паспорт, головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду, сухой паёк (предварительно заказав в отеле), удобную обувь, тёплую одежду зимой.
  • Обязательно нужно по приезду сделать визу в аэропорту стоимость 25$.

Цены на экскурсию

Для группы 1-35 человек
Стандартный билет
$230

Ответы на вопросы

Что входит
  • проезд на комфортабельном туристическом автобусе
  • проезд на пароме
  • виза в Иорданию
  • страховка
  • входные билеты
  • услуги русскоговорящего гида
  • обед.
Что не входит
  • обязательный ПЦР тест перед выездом (если у вас нет сертификата о вакцинации)
  • напитки во время обеда
  • катание на верблюде.
Место начала и завершения
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Egypt T.
Egypt T.
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