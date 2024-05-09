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Авторский тур
1 день
Древняя Петра: в Иорданию на пароме
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
Расписание: Во вторник и пятницу в 23:30
11 июня в 23:30
14 июня в 23:30
$260 за человека
Авторский тур
1 день
Петра - вечная загадка Иордании
Начало: Ваш отель
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
$250 за человека
Авторский тур
1 день
«Город, высеченный в скалах» - Петра из Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
Расписание: По средам и субботам в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
$275 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина9 мая 2024Экскурсия понравилась! Приехать на отдых и побывать еще в Иордании это здорово! По организации нет никаких вопросов, путь не близкий
- AAlex18 апреля 2024Всё ок👍
- ВВиктория31 марта 2024Понравился в Иордании гид представился как Николай Николаевич -огонь! Интересно и весело рассказывал историю, не давал нам скучать. Не понравилось
- ЮЮлия25 февраля 2024Понравилось всё, гид юморной и достаточно интересно рассказывал про г. Петра. Немного тяжелой показалась поездка, ожидание транспорта
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Иордания»
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Сколько стоит тур в Шарм-Эль-Шейхе в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Иордания" можно забронировать 3 тура от 250 до 275. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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