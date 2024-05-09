Петра – туры в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 3 тура в категории «Петра» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $250. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Древняя Петра: в Иорданию на пароме
🚌 На автобусе
🚢 На пароме
Авторский тур
1 день
27 отзывов
Древняя Петра: в Иорданию на пароме
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«На комфортабельном автобусе, оборудованном кондиционером отправляемся в Петру через пустыню Вади Рам»
Расписание: Во вторник и пятницу в 23:30
11 июня в 23:30
14 июня в 23:30
$260 за человека
Петра - вечная загадка Иордании
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день
30 отзывов
Петра - вечная загадка Иордании
Начало: Ваш отель
«Прогулка по Римской Византийской колоннаде в Петре подводит нас к центру города на обед»
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
$250 за человека
«Город, высеченный в скалах» - Петра из Шарм-Эль-Шейха
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день
1 отзыв
«Город, высеченный в скалах» - Петра из Шарм-Эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«Вы узнаете, кто такие набатеи и почему их потомки долгое время скрывали местоположение города Петры»
Расписание: По средам и субботам в 01:00
12 июня в 01:00
15 июня в 01:00
$275 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    9 мая 2024
    Древняя Петра: в Иорданию на пароме
    Экскурсия понравилась! Приехать на отдых и побывать еще в Иордании это здорово! По организации нет никаких вопросов, путь не близкий
    читать дальше

    к этому нужно быть готовым, но мы представляли куда едем. Мини автобусы и автобусы комфортные, прохождение границы не слишком долгое и утомительное (по сравнению с израильской). Гид веселый, информации в меру, не утомительно! Большой плюс в том что по сравнению с отельными экскурсиями получается дешевле- на семью из 4х человек на 130 долларов. Спасибо за экскурсию!!!

  • A
    Alex
    18 апреля 2024
    Петра - вечная загадка Иордании
    Всё ок👍
  • В
    Виктория
    31 марта 2024
    Древняя Петра: в Иорданию на пароме
    Понравился в Иордании гид представился как Николай Николаевич -огонь! Интересно и весело рассказывал историю, не давал нам скучать. Не понравилось
    читать дальше

    что обедали мы только в 5- ом часу, учитывая что не предусмотрен завтрак и выезжаешь в ночь, обед был очень скромный, без супа, фруктов и напитков. И плохая организация доставки до экскурсии, много времени потратили на ожидание конвоя, сбора людей, не совсем удобно добираться на маршрутках 3 часа до парома, сопровождающие постоянно галдели, смеялись, мешали спать, при встрече требовали оплату наличными, хотя изначально договорились о переводе, и это не только с нами но и с др людьми, только наличка! Переправа на пароме быстрая, но опять ожидание не понятно чего очень много времени отнимает, в итоге до отеля мы добрались только около 2х ночи, хотя было заявлено в 23.30, поэтому пришлось лечь спать голодными. Подводя итоги плюсы это импозантный и веселый гид, сама экскурсия, быстрая переправа на пароме, остальное надо доработать, т к поездка очень выматывает силы.

  • Ю
    Юлия
    25 февраля 2024
    Петра - вечная загадка Иордании
    Понравилось всё, гид юморной и достаточно интересно рассказывал про г. Петра. Немного тяжелой показалась поездка, ожидание транспорта

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Петра»

Самые популярные туры этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Древняя Петра: в Иорданию на пароме
  2. Петра - вечная загадка Иордании
  3. «Город, высеченный в скалах» - Петра из Шарм-Эль-Шейха
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Петра
  2. Пирамиды Гизы
Сколько стоит тур в Шарм-Эль-Шейхе в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Петра" можно забронировать 3 тура от 250 до 275. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
Забронируйте тур в Шарм-Эль-Шейхе на 2024 год по теме «Петра», 58 ⭐ отзывов, цены от $250. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам