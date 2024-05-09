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что обедали мы только в 5- ом часу, учитывая что не предусмотрен завтрак и выезжаешь в ночь, обед был очень скромный, без супа, фруктов и напитков. И плохая организация доставки до экскурсии, много времени потратили на ожидание конвоя, сбора людей, не совсем удобно добираться на маршрутках 3 часа до парома, сопровождающие постоянно галдели, смеялись, мешали спать, при встрече требовали оплату наличными, хотя изначально договорились о переводе, и это не только с нами но и с др людьми, только наличка! Переправа на пароме быстрая, но опять ожидание не понятно чего очень много времени отнимает, в итоге до отеля мы добрались только около 2х ночи, хотя было заявлено в 23.30, поэтому пришлось лечь спать голодными. Подводя итоги плюсы это импозантный и веселый гид, сама экскурсия, быстрая переправа на пароме, остальное надо доработать, т к поездка очень выматывает силы.